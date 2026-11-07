В Land Cruiser установили мотор от катера, и он стал вдвое быстрее разгоняться

Блогер поставил в Toyota Land Cruiser 80 морской дизель Yanmar 6LP на 320 сил

Морской дизель в старом внедорожнике – звучит странно, но именно так поступил один YouTube-блогер. В Toyota Land Cruiser 80-й серии он поставил судовой Yanmar 6LP, и машина стала заметно живее. Разгон до «сотни» сократился почти вдвое: с 16 секунд до 8,8.

Toyota Land Cruiser 80

Под капотом у такой модели обычно трудится турбодизельная рядная «шестерка» объемом 4,2 литра – 12 клапанов. Yanmar 6LP, по сути, представляет собой морскую версию агрегата 1HD-FT, только с 24 клапанами. Отдача у него 320 л.с., что примерно вдвое выше, чем у штатного 12-клапанного мотора внедорожника.

Двигатель Toyota Land Cruiser 80

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Динамика, конечно, поменялась радикально. По словам автора проекта, с места до 60 миль/ч (96 км/ч) автомобиль теперь ускоряется за 8,8 с против прежних 16 с. Замеры, правда, проводили со штатным впускным коллектором – он, как уверяет сам блогер, ограничивает мощность этих двигателей.

Чтобы судовой мотор встал в автомобиль, его пришлось дорабатывать. Насос для забортной воды сняли, а вместо него подключили штатную систему охлаждения Toyota. Масляный поддон и маслозаборник Yanmar заменили на тойотовские аналоги – из компоновочных соображений. Топливный насос тоже поставили от Toyota.

Трудится двигатель вместе с коробкой передач Toyota H152 – это пятиступенчатая «механика» с измененными передаточными числами. На скорости 60 миль/ч (96 км/ч) с такой трансмиссией мотор работает при 1600 об/мин.

Одной заменой силового агрегата дело не ограничилось. Передний мост восстановили, коррозию и проблемы с электрикой устранили, а выпускную систему поставили новую.

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