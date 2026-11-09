На рынок вышел крупный седан Toyota чуть дороже 2 млн рублей

Toyota начала продажи обновленного Avalon с ценой от 2,2 млн рублей

Продажи обновленного Avalon стартовали – Toyota сообщила об этом официально. Сильнее всего перемены заметны в передней части кузова: ее переделали в духе последней версии Crown. Седан получил С-образные фары и массивную радиаторную решетку с вертикальными планками.

Внутри тоже все иначе. Салон у новинки выглядит лаконичнее, чем у предшественника, а главный акцент сделан на крупном тачскрине.

Toyota Avalon

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Габариты японской модели – 4990 мм в длину, хотя отдельные комплектации вытянуты до 5055 мм. Ширина достигает 1850 мм, высота – 1450 мм. Колесная база при этом равна 2870 мм.

Базовым двигателем стал 2-литровый агрегат, выдающий до 173 л.с., – он трудится вместе с вариатором. В более дорогих версиях появляются гибридные установки. Первая из них объединяет 2,0-литровый ДВС и электромотор с отдачей до 152 и 113 л.с. соответственно; заявленный расход топлива – 4,31−4,54 литра. Вторая опирается на 2,5-литровый двигатель и электродвигатель, которые развивают до 185 и 136 л.с., а расход у такого варианта равен 4,57 литра.

Интерьер Toyota Avalon

Из оснащения стоит выделить 10,25-дюймовый сенсорный экран – опционально доступен 15,6-дюймовый, – а также 8,8-дюймовую цифровую приборную панель. Передние кресла получили массаж и подножки, аудиосистема может иметь 8 или 14 динамиков. Плюс проекционный дисплей, панорамная крыша с электрической шторкой и беспроводная зарядка.

Комплекс безопасности тоже доработали: теперь в нем 10 подушек, а системы обнаружения препятствий работают эффективнее. Стоимость седана варьируется от 178 800 до 236 800 юаней (примерно от 2,2 до 2,9 миллиона рублей).

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