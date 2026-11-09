Porsche Cayenne почти без пробега продают по цене нового китайского внедорожника

В России продают Porsche Cayenne 2021 г. в. с пробегом 2,7 тыс. км за ₽9,5 млн

В Ульяновске на продажу выставили Porsche Cayenne, который почти не ездил. Пробег кроссовера – всего 2,7 тыс. км, причем покупали его в России у официального дилера. Запрашивают за автомобиль 9,5 млн рублей. Для понимания: примерно в такую же сумму сейчас обходится новый китайский внедорожник Rox.

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Судя по снимкам в объявлении, машиной действительно не пользовались. Кузов целый, ни вмятин, ни царапин, под капотом и в салоне – чистота. По описанию, кроссовер проходил плановое техобслуживание, хотя фактически стоял без эксплуатации. Комплектация для Porsche довольно скромная, зато в довесок идет набор зимних шин Nokian. Есть и еще одна деталь: автомобиль 2021 года выпуска первый владелец забрал только в 2023-м.

Под капотом – трехлитровая «турбошестерка» на 340 л.с., которая трудится вместе с 8-ступенчатым автоматом. Такой мотор ставили на базовую версию немецкого премиум-кроссовера. С ним двухтонная машина ускоряется до сотни за 6,2 секунды, а максимальная скорость достигает 245 км/ч.

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