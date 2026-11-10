Эта модель обошла всех: назван лидер среди подключаемых гибридов в России

Аналитик Целиков: продажи подключаемых гибридов в РФ в октябре выросли на 56%

Октябрь выдался удачным для российского рынка подключаемых гибридов: реализация моделей PHEV и EREV поднялась на 56% и перевалила за 10 тысяч машин. Доля сегмента в общем объеме продаж тоже подросла – до 7,6%. Такими цифрами поделился руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Лидером по популярности стал Geely EX5 EM-R – 1839 проданных экземпляров. Следом расположились Evolute I-Space (1227 шт.) и Voyah Free (792 шт.). Замыкают пятерку Esteo V27 с 677 машинами и Zeekr 8X с 567.

Шире картина выглядит так: за десять месяцев на российский учет поставили 69,6 тысячи подключаемых гибридов. В январе-октябре прошлого года показатель был куда скромнее – 30,2 тысячи, то есть рост в 2,3 раза.

О том, с кем на рынке гибридов будет конкурировать SKM M9 российской сборки, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL