SKM M9 российской сборки: с кем конкурировать будем?

Обзор семейства автомобилей SKM М9: дилерская сеть АВТОВАЗа и автомат ZF

SKM – отдельный бренд АВТОВАЗа, созданный для коммерческих машин. М9 – его старшая модель. В оригинале это китайский Maxus V70, известный на европейском рынке как Iveco Fidato. В семействе будут цельнометаллические фургоны и разные варианты пассажирских машин. Компоновки салона предложат самые разные, от условной маршрутки до VIP-микроавтобуса. Как водится, есть короткий и длинный кузов (длина 5 и 5,36 м соответственно), низкая и высокая крыша (2 и 2,42 м). Позже может появиться и сверхдлинное исполнение длиной под 6 м.

Пока локализация SKM M9 мизерная, а отличия лишь в шильдиках и переднем бампере. Но работа ведется. Цель очевидна: перейти на полный цикл со сваркой и окраской. Двухлитровый дизель выдает скромные на бумаге 150 сил, однако тянет крупный автомобиль очень уверенно. Магистральные 130 км/ч поддерживает легко.

За доплату 6-ступенчатую механику заменят на гидроавтомат. И какой: именитый ZF (разумеется, китайской сборки) на девять передач. Благодаря обилию ступеней он практически всегда при равномерном движении держит около 1500 об/мин. То есть – в самом начале полки максимального крутящего момента. Привод передний, что для российских зим во благо.

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Наш тест 9-местной версии показал, что у SKM очень неплохая по меркам комтранса шумоизоляция, хваткие тормоза, энергоемкая подвеска, умеренный расход солярки от 8,5 л/100 км при размеренной езде по трассе до 11 л на сотню в городской толчее. Оформление интерьера современное, с массой мест для мелких вещей. Для нашей зимы добавлены обогрев передних сидений, руля и лобового стекла.

Прайс-лист пока не сформирован, и продажи не начались. Ориентировочно за девятиместный SKM M9 будут просить около 5,5 млн рублей. В актив бренду SKM следует записать самую обширную дилерскую сеть среди всех марок на российском рынке. Ведь он находится под крылом АВТОВАЗа.

SKM M7

Если не нужна крупная «девятка», есть младшая модель М7 длиной 4890 мм. В оригинале тоже «китаец», бренда SRM концерна Shineray. Выпускается как фургон и минивэн. Привод задний, сзади установлен мост на рессорах, двигатель бензиновый, коробка только механическая. За фургон просят 2,86 млн рублей, минивэн обойдется в 2,95 млн. Комплектация одна: ESP, две подушки безопасности, кондиционер, медиасистема, фирменная телематика, обогрев передних сидений, датчик света, задний парктроник. Внешние кузовные панели оцинкованы.

SKM M7