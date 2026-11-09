SKM M9 российской сборки: с кем конкурировать будем?
SKM – отдельный бренд АВТОВАЗа, созданный для коммерческих машин. М9 – его старшая модель. В оригинале это китайский Maxus V70, известный на европейском рынке как Iveco Fidato. В семействе будут цельнометаллические фургоны и разные варианты пассажирских машин. Компоновки салона предложат самые разные, от условной маршрутки до VIP-микроавтобуса. Как водится, есть короткий и длинный кузов (длина 5 и 5,36 м соответственно), низкая и высокая крыша (2 и 2,42 м). Позже может появиться и сверхдлинное исполнение длиной под 6 м.
Пока локализация SKM M9 мизерная, а отличия лишь в шильдиках и переднем бампере. Но работа ведется. Цель очевидна: перейти на полный цикл со сваркой и окраской. Двухлитровый дизель выдает скромные на бумаге 150 сил, однако тянет крупный автомобиль очень уверенно. Магистральные 130 км/ч поддерживает легко.
За доплату 6-ступенчатую механику заменят на гидроавтомат. И какой: именитый ZF (разумеется, китайской сборки) на девять передач. Благодаря обилию ступеней он практически всегда при равномерном движении держит около 1500 об/мин. То есть – в самом начале полки максимального крутящего момента. Привод передний, что для российских зим во благо.
Наш тест 9-местной версии показал, что у SKM очень неплохая по меркам комтранса шумоизоляция, хваткие тормоза, энергоемкая подвеска, умеренный расход солярки от 8,5 л/100 км при размеренной езде по трассе до 11 л на сотню в городской толчее. Оформление интерьера современное, с массой мест для мелких вещей. Для нашей зимы добавлены обогрев передних сидений, руля и лобового стекла.
Прайс-лист пока не сформирован, и продажи не начались. Ориентировочно за девятиместный SKM M9 будут просить около 5,5 млн рублей. В актив бренду SKM следует записать самую обширную дилерскую сеть среди всех марок на российском рынке. Ведь он находится под крылом АВТОВАЗа.
SKM M7
Если не нужна крупная «девятка», есть младшая модель М7 длиной 4890 мм. В оригинале тоже «китаец», бренда SRM концерна Shineray. Выпускается как фургон и минивэн. Привод задний, сзади установлен мост на рессорах, двигатель бензиновый, коробка только механическая. За фургон просят 2,86 млн рублей, минивэн обойдется в 2,95 млн. Комплектация одна: ESP, две подушки безопасности, кондиционер, медиасистема, фирменная телематика, обогрев передних сидений, датчик света, задний парктроник. Внешние кузовные панели оцинкованы.
Соллерс SF1
Еще один локализованный «китаец» — Соллерс SF1. У него нет вариантов длины и высоты: только 5115 и 1900 мм соответственно. В гамме есть фургон, комби и 7-местный вэн. Бензиновый турбомотор 1.5 на 136 сил – родня тому, что ставится на Москвич 3. Коробка только ручная. Привод задний. Зимние опции есть, но без обогрева лобового стекла. Полная масса грузовых версий составляет 2,5 т, что освобождает их от некоторых ограничений на проезд. Цены – 2,25 млн рублей за фургон и вэн, 2,65 млн за комби.
Соболь NN/Газель NN
Главным конкурентом для любого LCV в России, разумеется, является Газель NN. По количеству версий, удобству обслуживания и заработанной репутации равных ей нет. Набор опций и интерьер тоже на уровне лучших аналогов. Ее выбирают, когда предпочитают уверенность в эксплуатации неизвестности бренда. Хотя, конечно, нельзя назвать Газель идеальной. Фургоны стоят от 3,5 млн рублей. Примерно с этой же суммы стартует минивэн на базе более компактного Соболя NN. Важное преимущество перед всеми конкурентами – возможность получить полный привод.
Ford Transit
Самым авторитетным среди иностранных LCV в России до 2022 года был Ford Transit. Новые автомобили можно и сейчас купить по «серым» схемам. Машины из наличия в объявлениях предлагаются по цене от 5,15 млн рублей. Столько просят за компактный фургон со 154-сильным дизелем и задним приводом. Более вместительные и навороченные модификации стоят и 7-8 млн рублей. Зато это будет отлично знакомый старый добрый Transit.
Peugeot Expert/Citroen SpaceTourer
Вместе с легковыми Пежо и Ситроенами в Россию ввезли партии коммерческих машин этих марок.
Фургоны Peugeot Expert предлагают за 5,1 млн рублей, его близнец Citroen SpaceTourer в пассажирском исполнении потянет на 7,25 млн. Не дешевле Транзита, зато французы делают едва ли не лучшие коммерческие дизели. Со 150-сильным мотором работает 8-ступенчатый автомат, привод передний.
Длина обоих вариантов 5,33 м. Фургон хотя и не адаптирован для России официально, имеет удобную максимальную массу 2,5 т. А вэн оснащен по-настоящему богато: есть шесть подушек безопасности и массажеры в передних креслах.
НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ
Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.
Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.
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