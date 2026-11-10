12-летний японский кроссовер за 1,5-2 млн рублей — большой, честный и почти неубиваемый

Эксперт Зиновьев рассказал, почему на вторичке стоит присмотреться к Honda Pilot

Honda Pilot на вторичном рынке при бюджете в 1,5-2 миллиона рублей выглядит на удивление разумным выбором для тех, кому нужен большой и выносливый полноприводный автомобиль.

Honda Pilot

Речь идет о машинах возрастом 12-15 лет с пробегом от 150 до 250 тысяч километров – и именно в этом сегменте Pilot выделяется своей основательностью.

Длина кузова составляет 4875 мм, клиренс – 200 мм, а багажник вмещает 510 литров; существует и восьмиместная версия, что делает модель серьезным аргументом для большой семьи.

Полный привод здесь устроен продуманно: задняя ось подключается автоматически через две муфты, а принудительная блокировка доступна на скоростях до 30 км/ч.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Продавали с единственным мотором, атмосферным V6 3.5 (249 л. с.) – с чугунными гильзами в алюминиевом блоке, ременным приводом ГРМ и распределенным впрыском. Сразу проверяйте на предмет течей систему VCM, отключающую пару цилиндров при малой нагрузке.

Правда, владельцы наловчились отключать ее совсем, а заодно глушить контур системы ЕGR. Двигатель обычно спокойно выдерживает 300 тысяч км. А пятиступенчатый автомат PN3A, возможно, его переживет.

Honda Pilot

Несмотря на стабильно высокие позиции Pilot в зарубежных рейтингах надежности, ходовая часть у него неидеальна: передние сайлентблоки, задние амортизаторы и детали рулевой рейки изнашиваются быстро, а задняя дверь склонна к коррозии.

К этому стоит добавить, что почти все запчасти очень дороги. И все же вердикт остается простым: без затей, зато надежно – и за эти деньги найти столь же просторный и ресурсный кроссовер непросто.

О других ресурсных полноприводных авто с пробегом до 250 тысяч км и ценой до 2 млн рублей читайте в этом материале.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!