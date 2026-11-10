12-летний японский кроссовер за 1,5-2 млн рублей — большой, честный и почти неубиваемый
Honda Pilot на вторичном рынке при бюджете в 1,5-2 миллиона рублей выглядит на удивление разумным выбором для тех, кому нужен большой и выносливый полноприводный автомобиль.
Речь идет о машинах возрастом 12-15 лет с пробегом от 150 до 250 тысяч километров – и именно в этом сегменте Pilot выделяется своей основательностью.
Длина кузова составляет 4875 мм, клиренс – 200 мм, а багажник вмещает 510 литров; существует и восьмиместная версия, что делает модель серьезным аргументом для большой семьи.
Полный привод здесь устроен продуманно: задняя ось подключается автоматически через две муфты, а принудительная блокировка доступна на скоростях до 30 км/ч.
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Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:
– Продавали с единственным мотором, атмосферным V6 3.5 (249 л. с.) – с чугунными гильзами в алюминиевом блоке, ременным приводом ГРМ и распределенным впрыском. Сразу проверяйте на предмет течей систему VCM, отключающую пару цилиндров при малой нагрузке.
Правда, владельцы наловчились отключать ее совсем, а заодно глушить контур системы ЕGR. Двигатель обычно спокойно выдерживает 300 тысяч км. А пятиступенчатый автомат PN3A, возможно, его переживет.
Несмотря на стабильно высокие позиции Pilot в зарубежных рейтингах надежности, ходовая часть у него неидеальна: передние сайлентблоки, задние амортизаторы и детали рулевой рейки изнашиваются быстро, а задняя дверь склонна к коррозии.
К этому стоит добавить, что почти все запчасти очень дороги. И все же вердикт остается простым: без затей, зато надежно – и за эти деньги найти столь же просторный и ресурсный кроссовер непросто.
О других ресурсных полноприводных авто с пробегом до 250 тысяч км и ценой до 2 млн рублей читайте в этом материале.
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