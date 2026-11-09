Belgee X50 добрался до дилеров РФ: доступный кроссовер с «зимним пакетом»

Городской кроссовер Belgee X50 поступил в продажу в России по цене от 2 199 990 рублей

Новый городской кроссовер Belgee X50 начал появляться в официальных дилерских центрах бренда по всей России.

Belgee X50

Модель предлагается в единственной комплектации Active и оснащается проверенной связкой атмосферного двигателя и классического автомата, что делает ее одним из самых доступных предложений в сегменте компактных кроссоверов на российском рынке.

Под капотом X50 установлен четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1,5 литра. Агрегат развивает 122 л.с. при 6300 оборотах в минуту, а максимальный крутящий момент в 152 Н·м доступен в диапазоне от 4000 до 5000 об/мин.

В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. В смешанном цикле автомобиль расходует около 7 литров топлива на 100 км пути.

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Belgee X50

Внешность модели выделяют обновленный задний бампер со скрытой выхлопной системой, лаконичный дизайн передней части, зеркала заднего вида в стиле «карбон» и аккуратный спойлер на крышке багажника. Покупателям доступны пять цветов и шесть оттенков окраски кузова, включая белый, два варианта серого металлика, серебристый, черный и голубой металлики.

В список оснащения входят четыре подушки безопасности, система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, ABS с EBD, гидравлический помощник торможения HBA, системы курсовой устойчивости ESC и антипробуксовки TCS, а также помощники при старте на подъеме и спуске с горы.

Belgee X50

Для российских условий предусмотрен расширенный зимний пакет: обогрев зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя, руля и передних сидений, а также увеличенный до 5 литров бачок стеклоомывающей жидкости.

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