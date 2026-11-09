Jeland J6 стал доступнее: полный привод теперь можно купить дешевле

Объявлена цена новой комплектации Jeland J6 «Комфорт» — 2 799 000 рублей

В России расширилась линейка полноприводных кроссоверов Jeland J6 – в ноябре появилась новая комплектация «Комфорт» с приводом на обе оси, которая стоит 2 799 000 рублей.

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Jeland J6

Это на 180 тысяч дешевле ранее единственной полноприводной версии «Престиж», так что минимальная цена J6 с AWD фактически снизилась примерно на 6%. Интересно, что за ту же сумму теперь предлагается и переднеприводный «Престиж».

Силовая установка у новой версии осталась прежней: 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой. Однако ради снижения цены производителю пришлось заметно урезать оснащение. В частности, у «Комфорта» нет панорамной крыши, адаптивного круиз-контроля и системы кругового обзора – вместо нее установлена обычная камера заднего вида с динамической разметкой.

Jeland J6

Список упрощений касается и комфорта: отсутствуют боковые шторки безопасности, многослойные передние стекла, вентиляция передних и подогрев задних сидений, дефлекторы для пассажиров второго ряда, атмосферная подсветка салона, а также ряд розеток и USB-разъемов. Кроме того, новая версия лишилась многих электронных ассистентов – от удержания в полосе и автономного экстренного торможения до предупреждений о фронтальном и перекрестном столкновении. Нет здесь и беспроводной зарядки смартфона, электрорегулировки сиденья пассажира, а аудиосистема получила шесть динамиков вместо восьми.

Базовые цены остальных комплектаций Jeland J6 не изменились: самая доступная переднеприводная версия «Актив» по-прежнему стоит 2 399 000 рублей.

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