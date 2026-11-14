Шины «вне сезона»: можно ли ездить на летних в ноябре и почему это опаснее, чем кажется

Эксперты объяснили, почему нельзя откладывать сезонную замену резины

С первыми заморозками вопрос замены шин становится особенно острым: при температурах около нуля летняя резина теряет эластичность, а тормозной путь на снегу и льду может увеличиваться вдвое.

Специалисты объяснили, какие свойства летних шин ухудшаются на холоде, почему всесезонные модели не стоит воспринимать как полноценную альтернативу зимним и по каким признакам водитель может понять, что сцепление уже на пределе.

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Александр Коротков, генеральный директор Migtorg:

– Откладывать замену летних шин до первого снега рискованно. При температурах около нуля тормозной путь на летней резине может заметно увеличиваться, особенно на скользком покрытии. На снегу для остановки может понадобиться примерно вдвое больше расстояния, чем на зимнем комплекте. Там, где автомобиль на зимних шинах уже остановился, машина на летних еще продолжает движение. Привычной дистанции до впереди идущего автомобиля может просто не хватить.

Летняя резиновая смесь рассчитана на работу в теплую погоду. На холоде она становится жестче и хуже подстраивается под микронеровности покрытия, что может снижать сцепление при торможении и в поворотах. На снегу и льду сказывается еще и рисунок протектора. У зимних шин значительно больше ламелей – тонких прорезей, создающих дополнительные кромки сцепления. Даже новый летний комплект с глубоким протектором не приобретает этих свойств.

Всесезонные шины могут быть подходящим вариантом для мягкой зимы с редкими снегопадами. Для регулярных поездок по льду, укатанному снегу и в сильные морозы лучше выбирать специализированные зимние модели, рассчитанные на такие условия. У всесезонных шин стоит проверять маркировку 3PMSF – снежинку на фоне трех горных вершин. Она подтверждает прохождение стандартизированного испытания на снегу. Считать ее гарантией такого же сцепления на льду, как у зимних шин для сурового климата, нельзя.

Пробуксовка при плавном трогании, скольжение в повороте и срабатывание ABS при небольшом усилии на педали тормоза могут указывать на недостаток сцепления. Мигание индикатора противобуксовочной системы при спокойном разгоне тоже требует внимания: электроника уже вмешивается, чтобы ограничить проскальзывание колес. Ждать таких сигналов для замены шин не стоит, как и специально проверять их возможности резкими маневрами на дороге.

Анастасия Коротаева, заместитель исполнительного директора ГК «Интер Авто Тим»:

– На летних шинах тормозной путь увеличивается в разы. Это доказывает масса тестов, которые проводят производители шин. Например, согласно исследованию Michelin, при температуре -5 °C тормозной путь на летних шинах оказался вдвое больше, чем на зимних.

Шины представляют собой сложный химический состав на основе каучука, в который добавляют различные смеси. Вид смесей для летних и зимних шин разный, поэтому и ведут они себя по-разному при одной и той же температуре. Зимняя смесь специально разработана так, чтобы при низких температурах резина оставалась эластичной, у нее было максимальное сцепление с дорогой. Летняя же смесь на холоде затвердевает и становится непригодной для зимней дороги. Летние шины начинают терять свои свойства уже при +5 °C.

Понять, что шины не справляются, довольно просто – автомобиль заносит, управлять им сложнее. Самое опасное – утренний мороз, когда при -1…0 °C на дорогах легкий гололед. Как только температура стабильно достигает +5 °C, а ночью опускается до минуса, шины лучше заменить.