Почему могут подвести боковые зеркала и как их настроить правильно

Эксперты объяснили, чем опасна «привычная» регулировка зеркал

Казалось бы, протри стекла и зеркала – и обзор в порядке.

Но даже идеальная чистота не гарантирует безопасной видимости: слепые зоны создают неправильная посадка, тонировка, блики низкого солнца и фар, а также самая распространенная ошибка водителей – зеркала, в которых видно полмашины.

О том, как настроить зеркала, чтобы сократить слепые зоны до минимума, почему чрезмерный разворот наружу не менее опасен и нужно ли что-то менять в темноте или в дождь, рассказали специалисты.

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Даже чистые стекла и зеркала в авто не гарантируют, что водитель видит зону позади себя без искажений. Прямые солнечные лучи, низкое зимнее солнце или блики от фар создают ослепляющий эффект. Кроме того, снизить угол обзора может и неправильная посадка автомобилиста: в некоторых случаях это уменьшает поле зрения на треть.

Чтобы уменьшить количество слепых зон, сначала требуется отрегулировать сиденье и руль, и благодаря этому исправить посадку автомобилиста. Только затем стоит настраивать зеркала. Левое зеркало регулируют, наклонив голову к окну, чтобы едва видеть заднее крыло. Если зеркало отрегулировано правильно, то, вернувшись в обычное положение, водитель не будет в отражении видеть кузов собственного автомобиля. Правое зеркало регулируют аналогично, наклоняясь к центру салона.

В темноте или в дождь настройку зеркал менять не нужно, но стоит задействовать ночной режим салонного зеркала, чтобы снизить яркость отражения от фар автомобилей позади. Боковые зеркала в непогоду полезно обработать средством, отталкивающим воду, чтобы капли не искажали изображение.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Иван Трандин, собственник группы компаний «КМ/Ч»:

– Чистые стекла и зеркала сами по себе не гарантируют обзорности: тонировка, особенно задняя, заметно снижает видимость в сумерках и дождь, а массивные подголовники, высокие грузы в багажнике и громоздкие элементы салона перекрывают обзор через заднее стекло. Положение сиденья тоже влияет: если водитель сидит слишком низко, угол обзора через боковые зеркала меняется, и слепые зоны увеличиваются.

Правильная настройка боковых зеркал – это когда в отражении вашего автомобиля видно лишь небольшую часть заднего крыла, примерно десять процентов, а остальное занимает дорога и соседние ряды. Это сокращает слепые зоны до минимума и позволяет видеть машину, перестраивающуюся рядом, без резких поворотов головы.

Но чрезмерно разворачивать зеркала наружу до упора не менее опасно: вы теряете из виду собственный автомобиль как точку отсчета, и дистанция до машин сзади начинает восприниматься искаженно.

Самая частая ошибка – настройка зеркал так, что в них видно половину собственного автомобиля. Это дает ложное чувство контроля, но создает огромную слепую зону по бокам, где может прятаться мотоциклист или компактный кроссовер в плотном потоке.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!