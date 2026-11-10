Пять самых доступных кроссоверов в Китае: от 600 тысяч рублей

Эксперт Бобылев перечислил бюджетные паркетники, которые продаются в КНР

Автомобильный обозреватель Денис Бобылев поделился с «Российской газетой» информацией о том, какие кроссоверы считаются самыми дешевыми на китайском рынке.

Возглавляет этот перечень модель Livan X3 Pro, уже знакомая отечественным покупателям. Если в России такой автомобиль стоит около 1,5 млн рублей, то на родине его начальная цена составляет всего 48,9 тысячи юаней, что эквивалентно примерно 600 тысячам рублей. За эти деньги покупатель получает 1,5-литровый атмосферный двигатель и механическую коробку передач.

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Следом идет Wuling Xingchi, выпускаемый совместным предприятием SAIC-GM-Wuling. Длина этого кроссовера достигает 4,3 метра. Версия с атмосферным мотором 1,5 литра и механикой оценивается от 56,8 тыс. юаней (около 695 тыс. руб.). Благодаря маркетинговым программам цену можно снизить до 48,8 тыс. юаней, то есть до 600 тыс. рублей.

Третьим в списке значится SWM Big Tiger, который планировали официально поставлять в Россию под именем SWM G03F. Бензиновая модификация с двигателем на 116 л.с, механической коробкой, кузовом длиной 4,6 метра и семиместным салоном обойдется в 56,9 тыс. юаней (700 тыс. руб.).

Далее следует Chery Tiggo 3x, известный за пределами Китая как Chery Tiggo 2 Pro. Версия с атмосферным двигателем и вариатором стоит 57,9 тыс. юаней (710 тыс. руб.), а временные акции позволяют опустить цену до 49,9 тыс. юаней (610 тыс. руб.).

Замыкает пятерку купе-кроссовер Chery Tiggo 5x, являющийся близким родственником Omoda C5. Начальная комплектация с 1,5-литровым двигателем и механикой оценена в 62,9 тыс. юаней (770 тыс. руб.) без скидок и в 54,9 тыс. юаней (675 тыс. руб.) с учетом всех выгод.

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