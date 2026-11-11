Заблокировали машину на парковке? Автовладельцам объяснили, что делать

Юрист: подпирать чужое авто нельзя — это штраф, трогать блокирующую машину тоже не стоит

Если вашу машину заперли на парковке, главное – не поддаваться эмоциям и действовать по закону.

Подпирать чужой автомобиль, даже когда свободных мест нет, нельзя: это нарушение правил остановки и стоянки, за которое грозит штраф по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ. Об этом напомнила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Если вы обнаружили, что выехать невозможно, сначала зафиксируйте ситуацию на фото или видео – так, чтобы были видны обе машины и то, что выезд заблокирован. После этого попробуйте найти владельца: через охрану парковки, администрацию или записку под стеклом.

Если связаться с ним не удалось, обратитесь в ГИБДД и сообщите о препятствии для выезда.

Самому передвигать чужую машину, толкать ее или повреждать не стоит. Если из-за блокировки автомобилю был причинен ущерб, владелец вправе требовать возмещения вреда в установленном законом порядке, подчеркнула юрист.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!