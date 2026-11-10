Tenet Plus L6: отечественный кроссовер получил полный привод

Tenet Plus расширяет линейку L6 новой модификацией с системой 4WD

Российский бренд Tenet Plus объявил о старте продаж полноприводной версии флагманского кроссовера L6.

Новинка, получившая индекс AWD, дополнит уже представленную на рынке переднеприводную модификацию и предложит покупателям расширенные возможности при движении по различным типам покрытия.

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Под капотом полноприводного L6 установлен турбированный мотор 1.5T GDI мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 270 Н·м.

В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. По сравнению с переднеприводной версией, оснащенной мотором MPI на 147 л.с. и 225 Н·м, новинка выигрывает в тяговитости: крутящий момент выше на 20%. Это обеспечивает более уверенный разгон и высокую тяговитость даже при полной загрузке, включая буксировку прицепа массой до 750 кг.

Особенность новинки – интеллектуальная система полного привода. Она отслеживает дорожную обстановку в реальном времени и при необходимости автоматически подключает заднюю ось, перераспределяя крутящий момент. Это повышает устойчивость на мокром асфальте, снегу или грунте и делает поведение автомобиля более предсказуемым. В обычных условиях тяга идет на передние колеса, что сказывается на топливной экономичности.

Помимо трех базовых режимов движения («Эко», «Стандарт» и «Спорт»), полноприводная версия получила еще три дополнительных: «Песок», «Снег» и «Грязь». Каждый алгоритм позволяет точнее настроить взаимодействие двигателя и трансмиссии под конкретное покрытие и стиль вождения.

Мотор GDI полноприводной модификации получил решения, направленные на долговечность и комфорт эксплуатации. Так, цепной привод ГРМ не требует регулярной замены по регламенту, а алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами выдерживает повышенные нагрузки и обеспечивает эффективный теплоотвод.

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