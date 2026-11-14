98% всех новых машин — «электрички»! Названы самые электромобильные страны

«Автостат»: в Норвегии почти 98% всех новых автомобилей составляют электромобили

Почти 98% продаж всех новых автомобилей в Норвегии – это электрокары, сообщил руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

Дания по этому показателю становится к Норвегии все ближе (81,7%), а далее с небольшим разрывом следуют Финляндия и Исландия, где на электромобили приходится каждый второй новый автомобиль. В Топ-10 наиболее электрифицированных авторынков входят также Швеция, Нидерланды, Мальта, Бельгия, Франция и Люксембург. Вторая десятка на представленной схеме – это страны, где доля электромобилей в продажах тоже довольно велика: у лучших доходит почти до 30%, догоняющие располагают примерно 10%.

Далее следуют еще 12 авторынков с уровнем в пределах 10% – вероятно, таковых больше, но по балканским странам данных пока нет. Нет их и по Беларуси, но уже в прошлом году доля автотранспорта в продажах превышала 12% и в этом году вырастет еще, отмечает эксперт.

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А вот Хорватия (4,1%), Польша (5,2%), Словакия (7%) и Греция (7,1%) недалеко оторвались от России, где самая низкая доля электрокаров из всех 34 стран, по которым есть статистика – всего 1,2%. От месяца к месяцу ситуация меняется, в октябре было 3%, но с учетом накопленного эффекта нарастающий итог года едва ли будет выше 2%.

«Глядя на общую картину, можно констатировать, что более высокая доля BEV – на севере и западе Европы. На электрификацию авторынка влияют господдержка, цены на бензин, уровень жизни и покупательская способность в разных странах», – сообщает Целиков.

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