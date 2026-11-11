Лидеры мировой криптоиндустрии соберутся на крупном форуме в Дубае
В Дубае 1-2 декабря пройдет Blockchain Life 2026. Организаторы ждут 15 000+ участников из 130+ стран, 200+ спикеров и 200+ спонсоров – по сути, форум становится одной из самых плотных точек встречи мировой крипто- и AI-индустрии.
Спикеры и ключевые участники
На сценах выступят люди, которые определяют развитие мирового крипторынка, глобальных финансов и AI-технологий.
Среди подтвержденных спикеров:
- Arthur Hayes – CIO, Maelstrom ;
- Ben Zhou – Co–Founder & CEO, Bybit;
- Garret «Bullish» Jin – Crypto whale ;
- Sandeep Nailwal – Co-Founder, Polygon ;
- Mert Mumtaz – CEO, Helius;
- Yat Siu – Co-Founder & Executive Chairman, Animoca Brands;
- Kelvin Koh – Co-Founder & Managing Partner, The Spartan Group;
- Jamie King – Co-Founder, Rockstar Games;
- Tony Ashraf – Managing Director & Global Head of Digital Asset Transformation, BlackRock;
- Sunny Lu – Co-Founder & CEO, VeChain;
- Felix Fan – CEO, Trust Wallet;
- Andrei Grachev – Managing Partner, DWF Labs;
- Sergei Khitrov – Founder, Listing Help, Jets Capital;
- Alexander Sokolovskiy – Н ost of the biggest podcast in the CIS ;
- Nikita Anufriev – Founder, Headliners Crypto Podcast ;
- Vugar Usi Zade – CEO, MEXC ;
- Saeeda Jaffar – Managing Director International, Circle;
- Rajat Sakhuja – Director, Blockchain & Digital Assets, Mastercard;
- Daniil & David Liberman – Creators of Gonka ai & Humanism is.
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И это, разумеется, не все: организаторы обещают многих других лидеров мировой крипто– и AI-индустрии. Подобная концентрация ключевых игроков каждый год делает Blockchain Life одной из главных площадок для встреч, переговоров, новых партнерств и бизнес-возможностей.
Спонсоры и сайд-ивенты
Масштаб форума не ограничивается сценами. 200+ спонсоров – ведущие криптопроекты, крупнейшие биржи, майнинговые компании, Web3- и AI-команды, инфраструктурные игроки и перспективные стартапы.
Вокруг форума развернется Blockchain Life & AI Future Week 2026 с 300+ сайд-ивентами. Встречи, закрытые мероприятия, деловые ужины, вечеринки и другие форматы продолжат нетворкинг далеко за пределами двух дней.
Завершит программу легендарная Afterparty в одном из лучших клубов Дубая с хедлайнером мирового уровня.
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