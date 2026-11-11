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Лидеры мировой криптоиндустрии соберутся на крупном форуме в Дубае

Blockchain Life 2026 соберет 15 000+ участников из 130+ стран в Дубае 1 декабря

В Дубае 1-2 декабря пройдет Blockchain Life 2026. Организаторы ждут 15 000+ участников из 130+ стран, 200+ спикеров и 200+ спонсоров – по сути, форум становится одной из самых плотных точек встречи мировой крипто- и AI-индустрии.

Лидеры мировой криптоиндустрии соберутся на крупном форуме в Дубае

Спикеры и ключевые участники

На сценах выступят люди, которые определяют развитие мирового крипторынка, глобальных финансов и AI-технологий.

Среди подтвержденных спикеров:

  • Arthur Hayes – CIO, Maelstrom ;
  • Ben Zhou – Co–Founder & CEO, Bybit;
  • Garret «Bullish»  Jin – Crypto whale ;
  • Sandeep Nailwal – Co-Founder, Polygon ;
  • Mert Mumtaz – CEO, Helius;
  • Yat Siu – Co-Founder & Executive Chairman, Animoca Brands;
  • Kelvin Koh – Co-Founder & Managing Partner, The Spartan Group;
  • Jamie King – Co-Founder, Rockstar Games;
  • Tony Ashraf – Managing Director & Global Head of Digital Asset Transformation, BlackRock;
  • Sunny Lu – Co-Founder & CEO, VeChain;
  • Felix Fan – CEO, Trust Wallet;
  • Andrei Grachev – Managing Partner, DWF Labs;
  • Sergei Khitrov – Founder, Listing Help, Jets Capital;
  • Alexander Sokolovskiy Н ost of the biggest podcast in the CIS ;
  • Nikita Anufriev – Founder, Headliners Crypto Podcast ;
  • Vugar Usi Zade – CEO, MEXC ;
  • Saeeda Jaffar – Managing Director International, Circle;
  • Rajat Sakhuja – Director, Blockchain & Digital Assets, Mastercard;
  • Daniil & David Liberman – Creators of Gonka ai & Humanism is.

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И это, разумеется, не все: организаторы обещают многих других лидеров мировой крипто– и AI-индустрии. Подобная концентрация ключевых игроков каждый год делает Blockchain Life одной из главных площадок для встреч, переговоров, новых партнерств и бизнес-возможностей.

Спонсоры и сайд-ивенты

Масштаб форума не ограничивается сценами. 200+ спонсоров – ведущие криптопроекты, крупнейшие биржи, майнинговые компании, Web3- и AI-команды, инфраструктурные игроки и перспективные стартапы.

Вокруг форума развернется Blockchain Life & AI Future Week 2026 с 300+ сайд-ивентами. Встречи, закрытые мероприятия, деловые ужины, вечеринки и другие форматы продолжат нетворкинг далеко за пределами двух дней.

Завершит программу легендарная Afterparty в одном из лучших клубов Дубая с хедлайнером мирового уровня.

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