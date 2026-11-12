Летающие автомобили в Дубае: посадят ли за руль водителей с обычными правами

В Дубае появятся ПДД для летающих автомобилей

Дубайское управление дорог и транспорта (RTA) взялось за создание правил для летающих автомобилей. Ахмед Махбуб, руководитель подразделения по лицензированию, рассказал газете «Имарат аль-Яум», что специалисты прорабатывают и вопрос допуска: смогут ли управлять такими машинами люди с обычными водительскими удостоверениями.

Задач у регулятора больше, чем кажется. По словам Махбуба, экспертам предстоит определить, к какой категории транспорта отнести летающие машины, как их регистрировать и какая инфраструктура понадобится для эксплуатации.

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С легализацией тема сдвинулась с места сравнительно недавно, так что время на проработку у RTA пока есть. При этом представитель управления подчеркнул: вопрос «находится в поле зрения» властей.

Испытания таких машин уже проходят. Производство, по ориентировочным оценкам, может начаться в 2028 году.

В октябре американская Tesla представила летающий электрический спорткар Roadster. Во время демонстрации машина перелетела через препятствие, сделала переворот вокруг себя, забралась на изогнутую рампу и «спрыгнула» с нее. Показывали автомобиль на испытательном полигоне SpaceX в Техасе.

О том, какое будущее уготовано бензиновым двигателям, «За рулем» уже рассказывал.

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