Mitsubishi Pajero возвращается: ажиотаж в Японии и туманные перспективы в Европе

В Японии 5500 предзаказов за месяц: новый Pajero бьет рекорды спроса

Компания Mitsubishi готовится к декабрьскому старту продаж нового поколения внедорожника Pajero в Японии.

Уже сейчас модель демонстрирует впечатляющий успех: с 1 октября, когда открылся прием предварительных заказов, производитель зарегистрировал около 5500 заявок.

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Mitsubishi Pajero

Этот показатель не только свидетельствует о высоком интересе публики, но и превышает целевой план продаж, установленный на 2026 финансовый год. Помимо Японии, в числе приоритетных рынков для новинки значатся Таиланд, где уже начались продажи, и Австралия. С 2027 года Mitsubishi планирует поэтапно выводить Pajero примерно в 100 стран, включая государства Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Однако для европейских поклонников марки новость пока неутешительна. Производитель не сообщил ни о сроках начала продаж в ЕС, ни о ценах, ни о возможных специальных версиях для этого рынка. Причина кроется в самой концепции автомобиля.

Mitsubishi Pajero

Новый Pajero построен на классической рамной конструкции и оснащен 2,4-литровым турбодизелем мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 480 Нм в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Такое сочетание, лишенное какой-либо электрификации, идет вразрез с ужесточающимися экологическими нормами Евросоюза, ведь производитель обязан соблюдать лимиты выбросов CO2 в среднем по всему модельному ряду.

При этом внедорожные характеристики новинки остаются на высоте: дорожный просвет достигает 230 мм, угол въезда составляет 30,4 градуса, а система полного привода Super Select 4WD-II предлагает несколько режимов, включая понижающую передачу. Таким образом, Pajero сохраняет верность традициям классических «проходимцев», что делает его особенно привлекательным для рынков, где подобные качества ценятся превыше всего.

Справка

Производство классического внедорожника Mitsubishi Pajero было полностью прекращено в 2021 году. Продажи сворачивались постепенно: из Европы модель ушла в 2018-м, из Японии и России – в 2019-м, последним рынком оставалась Австралия. В марте 2021 года выпустили прощальную версию Final Edition тиражом 800 экземпляров, после чего выпуск завершился. Причинами называли падающий спрос, ужесточение экологических норм и реструктуризацию бизнеса Mitsubishi.

После примерно пятилетней паузы Mitsubishi анонсировала полностью новое, пятое поколение Pajero: это не рестайлинг прежней модели и не продолжение старой линейки, а совершенно новый автомобиль, получивший знакомое имя.

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