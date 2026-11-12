Семь мест, низкий расход, богатое оснащение — новый кроссовер скоро на рынке

В Китае представили семиместный гибридный кроссовер Lynk ＆ Co 900L

Официальная премьера Lynk & Co 900L состоялась в Китае – правда, в онлайн-формате. Марка на этот раз сделала упор на дизайн, а не на технические детали.

Задолго до показа, в октябре, замаскированный кроссовер на базе Lynk & Co 900 попался на испытаниях. Чуть позже в каталоге местного минпрома появился сертификат – из него и стало известно, что SUV с измененной внешностью получит имя Lynk & Co 900L.

Lynk & Co 900L

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Судя по всему, паркетник дополнит семейство модели, а не станет ее рестайлинговой версией, как думали поначалу. Логика в таком решении суббренда компании Geely есть: сам «девятисотый» дебютировал только в прошлом году.

Онлайн-премьера с упором на дизайн

Передняя часть у 900L оформлена по-своему. Новые блоки фар стоят выше, чем у «девятисотого», и светодиодные дневные ходовые огни встроены прямо в них – у исходной модели это отдельные элементы. Выше подняли и панель, умеющую транслировать анимацию.

Бампер стал более брутальным, решетка радиатора – крупной. Ручки дверей теперь полускрытые, а не выдвижные. Зато двухсекционная багажная дверь с откидывающимся бортом никуда не делась.

Lynk & Co 900L

Платформа та же – SPA Evo. Но габариты подросли: 5280 мм в длину против 5240 мм у Lynk & Co 900, колесная база растянулась на 10 мм до 3170 мм. Ширина и высота остались прежними – 1999 и 1810 мм соответственно.

Если Lynk & Co 900 предлагается в пяти- и шестиместном исполнении, то у 900L салон семиместный: кресла расставлены по схеме 2+2+3. Пожалуй, это единственное значимое отличие интерьера новинки – не считая еще более премиальных материалов отделки.

Из главных особенностей убранства – двухспицевый руль, компактный приборный экран, встроенный в переднюю панель, и огромный дисплей мультимедийной системы. Развлекательный планшет такого же размера предусмотрен и для задних пассажиров.

Lynk & Co 900L

Сиденья второго ряда, как и у шестиместного 900, разворачиваются на 180 градусов. Есть подогрев (обогреваются и подставки для ног), вентиляция и массаж. В список оснащения также вошли проекционный дисплей, робот-помощник Eva, аудиосистема Harman Kardon Performance с 31 динамиком и комплекс водительских ассистентов с сенсором LiDAR на крыше.

Гибрид, батареи и сроки выхода

Под кузовом – полноприводная подзаряжаемая гибридная установка. Она состоит из бензинового турбомотора 2.0 мощностью 218 л.с. и двух электродвигателей, мощность которых пока не озвучена.

На выбор будет два аккумулятора – на 55,1 или 70 кВт·ч. Со «старшей» батареей кроссовер проедет на электричестве 430 км. У пяти– и шестиместного Lynk & Co 900 моторы и батареи другие.

На китайский рынок 900L выйдет до конца года. Не исключено, что полноценную презентацию проведут на автосалоне в Гуанчжоу – он откроется позже в этом месяце.

Что для России?

В России бренд Lynk & Co официально не представлен, хотя прежний «девятисотый» к нам привозят по неофициальным каналам.

Кроме того, в РФ есть марка Nordcross с кроссовером 001 – это переименованный Lynk & Co 09.

Удлиненную «эльку» в ближайшем будущем под этим брендом ждать не стоит. А вот Lynk & Co 900, по предварительным данным, скоро появится в России как Nordcross 002.

О том, как Geely собирается продавать в России электромобили и гибриды, «За рулем» уже рассказывал.

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