Этот Zeekr снова сделал бренд популярным в РФ — в чем секрет?

Целиков: Продажи китайской марки Zeekr в октябре выросли в три раза

В октябре автомобили китайской марки Zeekr стали в три раза популярнее, чем в тот же период 2025 года.

Об этом пишет глава «Автостата» Серегей Целиков, сравнивая свежие цифры продаж с прошлогодними: 871 автомобиль против 291. А за 10 месяцев 2026 года в России зарегистрировано уже 5135 автомобилей Zeekr – почти в два раза больше, чем годом ранее! Казалось бы, хайп вокруг этого бренда уже улегся, да и официального представительства в РФ так и не появилось – все машины, как и прежде, едут к нам «серыми»...

В чем же причина внезапного взлета? Если искать главную, то это будет последовательный гибрид Zeekr 8Х: появившись в РФ лишь в июне, к августу этот большой кроссовер стал лидером марки. Только в октябре его купили 567 россиян, а за пять месяцев он разошелся по стране в количестве 1654 экземпляра.

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Zeekr 8Х

Вторая причина – еще более крупный кросс 9Х, также с последовательным гибридом в качестве силовой установки – октябрьские продажи флагмана составили 265 единиц, а с начала года – внушительные 3080 машин.

И да, большие кроссоверы с «удлинителем хода» в виде ДВС пользуются в России куда более стабильным спросом, чем некогда модные лифтбеки Zeekr 001. Помните, они были самым продаваемым электромобилем в РФ? Но очевидно, что их скромная ниша насытилась довольно быстро: в октябре продано всего 11 электрокаров Zeekr 001.

Ранее «За рулем» рассказал, сколько россияне готовы отдать за новую машину.