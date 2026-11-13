Умная парковка и разворот на месте — чем еще удивил новый кроссовер Jetour?

Предпродажи нового электрического кроссовера Jetour TX откроются 16 ноября

Компания Jetour официально назвала дату старта предзаказов на свой первый электрический внедорожник – TX, он же Tourer. Прием заявок откроется 16 ноября на конференции Jetour Global Travel + 2026. По сути, это компактный, полностью электрический SUV; среди его возможностей заявлена интеллектуальная система помощи при вождении Falcon 500.

Спереди у модели – закрытая решетка радиатора, которую поддерживают ретрофары с двумя круглыми секциями и аэродинамические воздуховоды. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,32. Габариты такие: 4605 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1700 мм в высоту, колесная база – 2735 мм. Угол въезда равен 21°, съезда – 26°, дорожный просвет – 200 мм, а глубина брода, который ей по силам, – 500 мм. Кстати, предусмотрены режимы внедорожного сканирования и «танкового» разворота.

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В салоне установлен 15,6-дюймовый центральный сенсорный экран с разрешением 2.5K. Работает он на Tour OS 3.5, которая связана с голосовым распознаванием iFlytek и большой языковой моделью Doubao. Сиденья сделаны по 11-слойной структуре. Передние кресла имеют подогрев, вентиляцию и 8-точечный массаж, а место «Королевский второй пилот» откидывается одним касанием. Полезное использование внутреннего пространства достигает 85%, для хранения есть 31 отсек, плюс 150-литровый моющийся передний багажник.

Jetour TX предложат в двух конфигурациях – заднеприводной (2WD) и полноприводной (4WD). В 2WD стоит электромотор мощностью 200 кВт (268 л.с.). У 4WD суммарная отдача – 275 кВт (369 л.с.), а с 0 до 100 км/ч такая машина разгоняется примерно за 5 секунд.

Во всех комплектациях используется аккумулятор «Носорог» емкостью 67,2 кВт·ч от Chery. Запас хода по CLTC – 550 км (около 446 км по WLTP), расход энергии – 13,5 кВт·ч на 100 км. Есть и внешняя разрядка мощностью до 6,6 кВт (V2L). В шасси применены передняя подвеска McPherson и задняя пятирычажная независимая.

Falcon 500 поддерживает высокоскоростной автопилот NOA (Navigate on Autopilot), City NOA и интеллектуальную парковку с полным набором сценариев. В список безопасности входят автоматическое экстренное торможение (AEB), предотвращение выезда из полосы движения, обнаружение слепых зон (BSD), предупреждение о перекрестном движении (RCTA) и стандартная панорамная система обзора 540°.

О другом китайском кроссовере, который вот-вот получит полный привод, «За рулем» рассказал.

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