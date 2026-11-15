Кемпер на базе Mercedes Sprinter получил туалет без воды, но с дизельной печью

Гамбургская компания Vanme представила проект премиального кемпервана Black Stallion, созданного на шасси Mercedes-Benz Sprinter

Главной особенностью модели стала необычная туалетная система Cinderella Travel Diesel, которая работает без воды и не требует бака для отходов. Вместо этого содержимое сжигается с помощью дизельного топлива, поступающего напрямую из бака автомобиля.

По данным производителя, на один цикл уходит от 100 до 250 мл топлива, а после остается лишь небольшое количество золы. Обязательными условиями для монтажа являются забор воздуха через днище и вывод дымохода наружу, поэтому установку рекомендуют доверять специализированному сервису.

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Внедорожный пакет включает подвеску от 4×4 Proyect, 18-дюймовые диски с шинами BFGoodrich All-Terrain и защиту днища. Снаружи предусмотрены силовой бампер с лебедкой, шноркель, багажник на крыше, светодиодное освещение по периметру, крепления для запасного колеса и велосипедов, а также электрические ступеньки и маркиза.

Салон отделан светлым дубовым шпоном в сочетании с темной мебелью и кожей с алькантарой.

Кемпер рассчитан на проживание двоих, но имеет четыре официальных места благодаря двум сиденьям, закрепленным на рельсовой системе в полу. В задней части расположена поперечная кровать, под которой находится багажный отсек с выдвижными платформами. Кухня оснащена трехконфорочной плитой, 90-литровым компрессорным холодильником и выдвижным защитным экраном от брызг.

Энергонезависимость обеспечивают два литиевых аккумулятора на 460 А·ч и солнечные панели на 300 Вт. Система фильтрации с УФ-модулем позволяет доводить воду из естественных водоемов до питьевого качества, а за отопление и нагрев воды отвечает система Truma Combi D 6 E с бойлером на 10 литров.

Полная масса фургона составляет 4430 кг, поэтому для управления требуется категория прав выше B.

Стоимость проекта не раскрывается.

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