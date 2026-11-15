В Москве запускают беспилотные трамваи — вот что известно

Первый в мире беспилотный трамвай начнет ходить по Москве до конца 2026 года

Полностью беспилотный трамвайный маршрут появится в столице до конца текущего года – это будет маршрут №10 «Улица Кулакова — Метро „Щукинская“».

Пресс-служба Дептранса Москвы уточняет, что в данный момент на маршруте задействованы шесть трамваев – и в течение ноября-декабря все они будут переведены на беспилотный режим. Собственно, первый беспилотный трамвай здесь был запущен еще в сентябре 2025-го – с тех москвичи совершили на нем более 170 тысяч поездок или около 4,5 тысяч каждый будний день. Теперь же дело – за беспрецедентным полным переводом всего маршрута в беспилотный режим.

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Интересно, что во всем мире на такое пока решилась только Москва: уже есть беспилотные монорельсы и метрополитены, но трамваи, ходящие по улицам с большим скоплением народа – это действительно нечто новое, хотя испытания также идут в Польше, Финляндии и Германии.

В Москве система полностью принадлежит городскому правительству, она разработана сотрудниками московского транспорта совместно с ИТ-компанией «МТТЕХ». Помимо маршрута №10, до конца года беспилотные трамваи должны пойти по маршрутам № 15 и № 21. Тогда количество единиц такого транспорта увеличится до 15, а в 2027-м к нему добавят еще 25 единиц.

Заметим, что пока московские трамваи имеют уровень автономности GoA3, предполагающий нахождение в кабине оператора, контролирующего систему. Переход на GoA4 без какого-либо участия человека планируется после 2027-го – нужно менять законодательство.

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