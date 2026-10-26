На дорогах России появятся беспилотные автобусы

Енин: беспилотные автобусы испытают в Москве, Петербурге и на Дальнем Востоке

Минтранс России работает над расширением сферы использования беспилотного транспорта. Об этом 22 октября сообщил Андрей Енин, директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ.

Заявление прозвучало на форуме автоиндустрии «Для тех, кто рулит».

«Мы планируем начать эксперимент по эксплуатации беспилотных автобусов в

, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. Сейчас совместно с Минэкономразвития разрабатываем для них экспериментальный правовой режим», - сообщил Енин.

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Он также рассказал, что министерство намерено запустить международные перевозки беспилотными грузовиками. Сейчас такие грузовики работают на трассах М-11 «Нева», ЦКАД, М-4 «Дон» и М-12 «Восток».

Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге уже эксплуатируются беспилотные трамваи, в ряде регионов страны есть беспилотное такси, а в Москве проходят тесты беспилотные поезда метро, напомнил представитель Минтранса России.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что в Москве начали испытания робота для зарядки электромобилей.

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