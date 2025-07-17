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Новый мотор Lada Niva Travel — чего от него ждать

Новый мотор ВАЗ-11184, модернизированная коробка передач, обновленная трансмиссия, новая передняя подвеска и другие изменения внедорожника Лада Нива Travel. Рассказывает главный редактор Максим Кадаков.

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Количество просмотров 27
17.07.2025 
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-42