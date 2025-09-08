#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Omoda C7
15 сентября
В России скоро стартуют продажи добротного кроссовера отечественной сборки
Кроссовер Omoda C7 получил ОТТС для старта...
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...

Hongqi HS5: сравниваем два поколения

При модернизации Hongqi HS5 инженеры из Поднебесной шли путем рациональной эволюции.

Внешность кроссовера изменили кардинально. Что касается двигателя, то его сделали мощнее, добавив три десятка «лошадей». Что касается подвески, то тут главенствовал принцип «От добра добра не ищут». Другими словами, «технари» сделали лишь точечные улучшения. Действительно, зачем менять то, что себя прекрасно зарекомендовало?!

В том, что Hongqi HS5 справляется с нашими непростыми дорожно-климатическими условиями, мы убедились в техцентре «За рулем». Кроссоверы двух поколений беспристрастно исследовал эксперт Илья Хлебушкин.

Реклама |ООО «ФАВ-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА», ИНН 7726571783|erid F7NfYUJCUneTSU69ttUN

Подпишитесь на «За рулем» в
«За рулем»
Количество просмотров 1459
08.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hongqi HS5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв