Самый продаваемый кроссовер в РФ серьезно обновился: рассказываем об изменениях

Эксперт «За рулем» рассказал подробности об обновлении кроссовера Haval Jolion

Если не считать исконно нашей Лады, то Haval Jolion уже несколько лет остается самым популярным на рынке. А если говорить о кроссоверах, то он лидер без всяких оговорок. С 2021 года собрали почти четверть миллиона автомобилей. В этом году автомобиль пережил второе обновление.

Главное изменение это двигатель. Полуторалитровый турбомотор H4B15L выдает ту же мощность - 150 л.с., но момент увеличился на 40 ньютонов (270 вместо 230 Н·м).

Цены на Haval Jolion в России:

Комфорт, бензин (1.5, 143 л.с., М6) – от 2 049 000 рублей

Оптимум, бензин (1.5, 143 л.с., Р7) – от 2 449 000

Премиум, бензин (1.5, 143 л.с., Р7) – от 2 649 000

Оптимум, бензин (1.5, 150 л.с., Р7, 4х4) – от 2 599 000

Премиум, бензин (1.5, 150 л.с., Р7, 4х4) – от 2 799 000

Техно+, бензин (1.5, 150 л.с., Р7, 4х4) – от 2 899 000