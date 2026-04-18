Самый продаваемый кроссовер в РФ серьезно обновился: рассказываем об изменениях
Эксперт «За рулем» рассказал подробности об обновлении кроссовера Haval Jolion
Если не считать исконно нашей Лады, то Haval Jolion уже несколько лет остается самым популярным на рынке. А если говорить о кроссоверах, то он лидер без всяких оговорок. С 2021 года собрали почти четверть миллиона автомобилей. В этом году автомобиль пережил второе обновление.
Главное изменение это двигатель. Полуторалитровый турбомотор H4B15L выдает ту же мощность - 150 л.с., но момент увеличился на 40 ньютонов (270 вместо 230 Н·м).
Цены на Haval Jolion в России:
- Комфорт, бензин (1.5, 143 л.с., М6) – от 2 049 000 рублей
- Оптимум, бензин (1.5, 143 л.с., Р7) – от 2 449 000
- Премиум, бензин (1.5, 143 л.с., Р7) – от 2 649 000
- Оптимум, бензин (1.5, 150 л.с., Р7, 4х4) – от 2 599 000
- Премиум, бензин (1.5, 150 л.с., Р7, 4х4) – от 2 799 000
- Техно+, бензин (1.5, 150 л.с., Р7, 4х4) – от 2 899 000
1402
18.04.2026
