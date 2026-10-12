Интересный кабриолет на базе Нивы из Германии: рассказываем об особенностях

В Германии предлагалась Lada Niva с мягким тентом и гидроусилителем руля

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Нива – один из самых успешных советских автомобилей на зарубежных рынках. На Западе Lada Niva дебютировала в 1978 году.

Дизайнер Нивы Валерий Семушкин вспоминал, как на заводе смеялись, читая в западной прессе про ловкий маркетинговый ход, позволивший заводу «попасть в пустую нишу». В СССР и слова-то «маркетинг» не было – и ни в какую нишу на западных рынках попасть не старались. Но действительно попали!

В этой немецкой Ниве стандартный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 78 л.с. С обычным карбюратором. Но на эту Ниву немцы поставили и гидроусилитель руля. Но главное в этой машине, конечно, за средней стойкой – съемный тент!