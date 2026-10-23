Таких функций нет в иномарках — серийный Лада Азимут на первом тесте «За рулем»

Максим Кадаков и Сергей Чемезов провели тест-драйв нового кроссовера Лада Азимут

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С главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым мы поездили по Москве на новом кроссовере Лада Азимут. Потому и разговор шел не о промышленности вообще, а о конкретной машине – и об АВТОВАЗе.

Ростех – ключевой акционер АВТОВАЗа и в последние годы вложил миллиарды рублей в развитие предприятия. Если бы не Ростех, возможно, Азимут не получился бы таким, каким он получился.