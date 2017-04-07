Обновленный Ford Kuga против конкурентов: матч-реванш

Фрондерами выступили Hyundai Tucson, сумевший в прошлом году опередить Ford, и обновленный предыдущей весной Subaru Forester.
Все трое — полноприводные, двухпедальные, с 150‑сильными бензиновыми двигателями. Шансы на победу равны.
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Проезд по лужам сопровождается какофонией в салоне. Колесным аркам недостает шумоизоляции.
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Плавностью хода Tucson не смог на равных соперничать с Форестером и Кугой. Зато превзошел их в шумоизоляции.
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На высокой скорости Kuga управляется интереснее соперников: точный, отзывчивый автомобиль.
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Subaru Forester
Бестселлер Subaru нынешнего поколения дебютировал в 2012 году. Серьезного обновления пока не было, зато микрорестайлинги осуществляются чуть ли не каждый год. Последний был прошлой весной. В отличие от большинства одноклассников, Forester предлагается исключительно с полным приводом.
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бензиновые:
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Hyundai Tucson
Пришел на смену модели ix35 в конце 2015 года. Поменялось не только название, но и концепция: впервые корейская машина такого рода получила бензиновый турбомотор и роботизированную коробку передач. Но покупатели предпочитают модификации с атмосферником и традиционным гидромеханическим автоматом.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
дизельный:
2.0 (185 л.с.) — от 1 803 000 руб.
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Ford Kuga
Второе поколение Куги дебютировало в 2013 году. Прошлой осенью была представлена рестайлинговая версия с серьезным пакетом адаптации к суровым условиям эксплуатации. После модернизации из российской гаммы исчезла дизельная модификация.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
Мерцание звезд
Если бы между автомобилями проводили соревнование на частоту модернизаций, то первое место, вне всякого сомнения, досталось бы Форестеру. Дебютировав в 2012 году, он едва ли не в каждом сезоне примерял обновки. Вот и прошлой весной прифрантился: приобрел измененные радиаторную решетку и передний бампер, а также адаптивные светодиодные фары, сверкающие под стать звездам на эмблеме.
Но когда же они изменят ключ зажигания? Ветхозаветный, без выкидного жала… Такой на барную стойку не положишь.
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Архитектура субаровского салона старомодна. Да и к эргономике есть претензии: селектор вариатора расположен чересчур низко, слишком малы диапазоны регулировки руля… У двухлитровых атмосферных модификаций мультимедиасистема усечена — нет навигатора. Вариатор Lineartronic позволяет управлять разгоном с надежностью, недоступной многим автоматам. На вспомогательный дисплей можно вывести картинку, показывающую распределение крутящего момента по осям.
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На панели минимум шкал, а малюсенький монохромный экран между ними навевает тоску.
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Не верь глазам своим! Правой кнопкой вы не отключаете систему динамической стабилизации, а притупляете ее бдительность.
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При переходе в режим X-Mode настройки силового агрегата и ездовой электроники меняются в вездеходную сторону.
Раскритикованная в пух и прах Михаилом Кулешовым в тесте двухлетней давности мультимедийная система отправлена в отставку. Модуль Subaru Starlink с семидюймовым экраном имеет дружелюбный интерфейс, и теперь нет проблем с подключением смартфона через Bluetooth. Но отсутствие навигатора в машине ценой под два миллиона обескураживает. Из той же оперы — мелкий монохромный дисплей на панели приборов.
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Сиденья Форестера — со слабой боковой поддержкой и слишком мягкие.
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Второй ряд — самый просторный в трио, но отсутствие дополнительных дефлекторов воздуховодов совсем не красит машину. И только у Форестера задние стёкла опускаются не полностью.
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С недавних пор для задних сидений предлагается обогрев.
Удивительное дело: колесная база у Форестера самая короткая в трио, однако второй ряд наиболее просторный. Но чудес не бывает, в чем лишний раз убеждаешься, заглянув в багажник: он самый скромный в тестовой тройке.
Мотор не зависает на одних оборотах и, соответственно, не донимает заунывным воем.
А вот на недостаточную шумоизоляцию колесных арок трудно не обратить внимание. Проезжаешь по луже, и в салоне стоит такое журчание, будто в машину бьет поливальная установка. Посуху всё хорошо — если игнорировать бряцание подвески. Но за отменную энергоемкость ей можно всё простить. Какие бы ямы ни встречались, какой бы «полицейский» ни ложился под колёса, «форик» любое препятствие преодолевает с полнейшей невозмутимостью. Почти мерседесовская плавность хода!
Управляемость Subaru далека от гоночных притязаний. Легкий и почти лишенный «нуля» руль разобщает с машиной, которая на высоких скоростях погуливает по траектории. В повороты Forester заныривает без особого энтузиазма. Кнопка отключения системы стабилизации лишь отодвигает порог ее вмешательства, и похулиганить на «пристрелянном» участке зимней дороги, пуская машину в контролируемые скольжения, не удастся.
А вот где «лесник» проявил себя во всей красе, так это вне асфальта. Главное — не забыть включить режим X-Mode (активен до 45 км/ч). В нем притупляются реакции на открытие дросселя, вариатор меняет передаточное соотношение (имитирует включение понижайки), электроника при необходимости задействует ассистента спуска с горы. Хорошее подспорье — 205 миллиметров дорожного просвета и прочная металлическая защита картера. «Форик» прет вперед с упорством носорога, пробивая колею для идущих следом Туссана и Куги.
Загадочный автомобиль этот Forester. Пленяет просторным салоном и отличной проходимостью, но вводит в ступор архаизмами вроде допотопного ключа зажигания и мультимедиасистемой без навигатора. В машине за два миллиона таких недостатков быть не должно. Будем ждать очередную микромодернизацию?