Многие считают, что Профи — это лишь рестайлинг модели Карго, которую рынок так и не принял — то ли из-за малой грузоподъемности, то ли из-за проблем с качеством. Но на деле Профи — абсолютно новая машина, пусть и схожая по концепции: шасси пикапа с одно- или двухрядной кабиной и бортовым кузовом (хотя надстройка может быть любой). У Профи колесная база больше на полметра (3500 мм), он шире (1990 мм) и выше (2520 мм), чем Карго. И главное: он способен увезти полторы тонны груза и при этом дешевле ГАЗели Бизнес примерно на 100 тысяч рублей.
Привод — задний или полный (с жестко подключаемой передней осью). По прогнозам ульяновцев, доля моноприводных Профи достигнет 90%. И это мини-революция: УАЗ, всю свою историю производивший полноприводную технику повышенной проходимости, впервые сделал ставку на модель с одной ведущей осью.
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Салон почти полностью заимствован у Патриота. Главное отличие — доступный только для моноприводных Профи двухместный пассажирский диван. Под ним — вместительный органайзер.
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Блокировку заднего дифференциала фирмы Eaton можно заказать в качестве опции. Доплата — 29 000 рублей.
Салон почти полностью позаимствован у Патриота: те же передняя панель, органы управления и даже водительское сиденье. Одно из немногих отличий заключается в том, что спереди — три посадочных места (есть еще и двухрядные кабины). Правда, на пассажирском двухместном диване уместятся только субтильные седоки, причем левый вынужден сидеть бочком: ему мешает трансмиссионный туннель и рычаг переключения передач.
В полноприводных версиях из пола торчит еще и «кочерга» раздаточной коробки, поэтому в таких машинах спереди лишь два раздельных кресла.
Комплектаций пока две — Стандарт и Комфорт, но оснащение щедрое. Впервые грузовой УАЗ имеет подушку безопасности, системы ABS и EBD, причем это базовое оснащение. За доплату в 30 000 рублей предлагают кондиционер (для версии Комфорт — стандартное оборудование). Бонус к нему — охлаждаемый перчаточный ящик.
Долгожданное приобретение
Одно из главных новшеств Профи — двигатель ЗМЗ Про. По сути, это доработанный и хорошо известный мотор ЗМЗ‑40906.10 объемом 2,7 литра, которому присвоили новый индекс: 409051.10. Основные отличия — увеличенная с 9,1 до 9,8 степень сжатия, новые поршни, клапаны, дополнительные рёбра жесткости в головке блока цилиндров (потребовались из-за возросшего давления), двухрядная цепь (в ближайшем будущем появится на всех двигателях семейства Патриот). А еще — новые распредвалы, измененные фазы газораспределения, иная система выпуска с двухгорловым выпускным коллектором.
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Рама Профи построена на базе патриотовской. Ее удлинили вставкой и усилили в особо нагруженных местах. Появились дополнительные поперечины.
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Рессоры расположили под лонжеронами, а не сбоку от них, — чтобы повысить грузоподъемность.
Все эти доработки позволили поднять мощность мотора с 134,6 л.с. при 4600 об/мин до 149,6 л.с. при 5000 об/мин, а предельный крутящий момент — с 217 Н·м при 3900 об/мин до 235,4 Н·м при 2650 об/мин. Жаль только, с плавающими оборотами и сильными вибрациями на холостом ходу так и не справились — Профи знобит, как в лихорадке.
Весь тяговый прирост пришелся на основной ездовой диапазон оборотов — от 1500 до 3500. На ходу это реально чувствуется: лучше стала эластичность, в городе меньше приходится переключать передачи. И хорошо, поскольку лишний раз делать это не хочется: избирательность механизма посредственная, а чтобы включить передачу без хруста, приходится вдавливать длинноходную педаль сцепления буквально в пол. Выжимной подшипник гудит уже на новом автомобиле. Но ему далеко до воя коробки — в громкости та поспорит с магнитолой. И это не единичный случай, характерный для конкретной машины.
Мне удалось поездить на нескольких версиях Профи с приводом разных типов и с различной загрузкой. Те или иные проблемы были у каждой машины. Это особенно странно в связи с тем, что на последних Патриотах ту же самую пятиступенчатую коробку уже сумели подружить с двигателем. Надеюсь, и здесь справятся. Обещают даже новую шестиступенчатую механику!
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Если откинуть номерной знак, под ним обнаружится вместительный бардачок, который запирается на ключ. Благодаря двум упорам сзади борт не раскачивается, когда на него встаешь, чтобы забраться в кузов.
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С полной загрузкой рессоры ложатся на подрессорники. При этом, благодаря резиновым буферам, не скрипят.
Мотор соответствует экологическим нормам Евро‑5 и при этом спокойно переваривает 92‑й бензин. Позже он пропишется и под капотом Патриота. По крайней мере, прототипы такие уже есть, и результаты испытаний радуют. К примеру, разгон до 100 км/ч сокращается на три секунды.
В качестве опции на Профи ставят заводское газобаллонное оборудование. Большой зазор между грузовой платформой и рамой зарезервирован под 93‑литровую емкость для газа. Запас хода на одном баллоне превышает 750 км, а ведь можно поставить и несколько, благо место позволяет. Если же ГБО не требуется, пространство под кузовом займет аксессуарный бокс, который появится в продаже чуть позже.
Дизеля в ближайшей перспективе не будет. Всё потому, что с 1 января 2018 года в России вступают в силу требования экологического стандарта Евро‑5. Это означает, что и без того дорогие дизели подорожают еще на 1000–1500 евро, поскольку потребуют серьезной доработки. Доплата за дизель станет неподъемной.
Сила есть
Рама новая. Вернее, ульяновцы называют ее новой, но, по сути, в ее основе лежит патриотовская. Она удлинена и усилена в особо нагруженных местах. И, в отличие от газелевской, имеет замкнутое сечение, так как изначально позаимствована у внедорожника и, следовательно, более устойчива к нагрузкам, особенно на кручение. Появились дополнительные поперечины и усиленные кронштейны крепления амортизаторов. Последние, кстати, серьезно отличаются от патриотовских: помимо иных настроек у них другой шток.
Чтобы повысить грузоподъемность, рессоры расположили под лонжеронами, а не сбоку от них. Рессоры однолистовые, с подрессорниками. Сперва такое количество листов смутило, но даже с полной загрузкой никаких проблем на ходу не ощущается. Посмотрим, как они проявят себя в длительной эксплуатации.
Передняя подвеска, в отличие от подвески той же ГАЗели Бизнес, пружинная. Читай: более комфортная. У Профи с задним приводом её конструкция иная, нежели у полноприводного.
В целом настройка шасси понравилась: Профи едет намного мягче конкурентов и воспринимается скорее как легковой автомобиль.
Еще одно важное новшество — рулевое управление с поворотными кулаками открытого типа. Можно забыть про пресловутые вкладыши, которые доставляли автовладельцам постоянную головную боль. Новый механизм позволил сократить радиус разворота и улучшить маневренность: длиннобазному Профи для разворота требуется меньше места, чем Патриоту.
А вот на трассе рулевое управление озадачило. Баранка в «околонулевой» зоне «пустая» и имеет внушительный люфт. Поворачиваешь ее… и ничего не происходит. Лишь после ощутимой паузы УАЗ начинает отклоняться в намеченную сторону, причем резко и на бóльший угол, нежели ожидаешь. Привыкнуть к этому я так и не смог. Да и установлен руль криво: на всех опробованных Профи он отклонен от «нулевого» положения вправо на 3–5 градусов — мелочь, но обидная!
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Небольшие скаты не позволят воде и снегу скапливаться на крыше и обрушиваться вниз в начале движения.
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Люверсы от тента после пары километров пробега оставили шрамы на заднем борту. Их лучше опустить ниже.
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На платформе нового автомобиля уже есть следы ржавчины. Что же будет дальше?
Передние тормозные диски — увеличенные. Прижимают их оригинальные колодки, патриотовские уже не подойдут. Несмотря на все доработки, к тормозам тоже есть претензии: информативность педали посредственная, в начале хода большой люфт, а в середине педаль будто проваливается. При этом эффективность уже начатого торможения уменьшается, а после преодоления небольшой ступеньки вновь возрастает. Эта неприятная особенность также была присуща всем опробованным грузовичкам.
К сильным сторонам Профи отнесу организацию грузового пространства — собственно, то, ради чего он и создавался. Бортовой кузов по размерам (3089 × 1870 мм) почти такой же, как у ГАЗели Бизнес. В тентованном варианте его объем — 9,4 м³. Это норма для класса. Главное, что в него влезают трехметровые длинномеры, а по ширине — две европалеты (всего умещается четыре).
Можно заказать Профи с широкой платформой (3089 × 2060 мм), который легко отличить по контурным огням в верхней части тента и более широким зеркалам заднего вида. В него входит уже пять европалет, а внутренний объем кузова с тентом составляет 10,1 м³. Позже появятся и другие надстройки: промтоварная, изотермическая, рефрижератор, а также различные специализированные — кран-манипулятор и другие.
Но без ложки дегтя и здесь не обошлось. До сих пор не могу понять: почему при использовании катафорезного грунтования и роботов в цехе окраски на бортовых платформах новых автомобилей появляются признаки коррозии и подтеки краски?
Определенные опасения вызывала односкатная задняя ошиновка. Как поведет себя Профи вне асфальта на шинах Кама И‑359 размерностью 225/75 R16С? Сдюжат ли? Ведь от любых УАЗов мы ждем незаурядной проходимости.
Я проверил. Даже моноприводный и груженый Профи играючи справляется с легким бездорожьем. Для более сложных случаев можно дооснастить автомобиль блокировкой заднего дифференциала за 29 000 рублей (с заводской гарантией), и это отличное предложение — на стороне вряд ли удастся купить ее сильно дешевле. С блокировкой балластированный полутора тоннами Профи легко и уверенно справляется даже с диагональным вывешиванием.
Версию 4×4 я взял бы себе только от дорожной безысходности. Мало того что раздатка гудит похлеще коробки передач, так еще подключение и отключение переднего моста — целая эпопея. Усилия на рычаге чрезмерные, передачи втыкаются только ударным способом. Понять, в каком положении в тот или иной момент находится раздатка, невозможно — даже при наличии схемы на набалдашнике.
***
Сыроват автомобиль. И если уж говорить о битве с ГАЗелью, то лучше использовать юридический термин «покушение с негодными средствами». Под ним понимают использование орудий и средств, которые объективно не могут причинить вреда тому, на кого совершается покушение. Ведь, несмотря на все свои сильные стороны (практичность, комфортность, безопасность и более доступная цена), Профи вряд ли сможет потеснить нижегородскую полуторку с пьедестала. Ну разве что там, где без полного привода никак не обойтись.
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УАЗ Профи (стандартная платформа)
Длина/ширина/высота/база 5940/1990/2520/3500 мм
Объем грузового отсека 9,4 м³
Грузоподъемность 1500 кг
Снаряженная/полная масса 1990/3500 кг
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5000 об/мин; 235 Н·м при 2650 об/мин
Топливо/запас топлива АИ‑92/72 л
Расход топлива: смешанный цикл 12 л/100 км
Трансмиссия задний привод; М5
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