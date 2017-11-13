Новый грузовичок УАЗ Профи сразу нарекли убийцей ГАЗели. Не поспешили?

Бампер, решетка радиатора и накладки арок изготовлены из некрашеного пластика. В случае необходимости эти элементы заменяются по отдельности. Фары у Профи обыкновенные, с лампой Н4 и без светодиодов — потому что дешевле.

Многие считают, что Профи — это лишь рестайлинг модели Карго, которую рынок так и не принял — то ли из-за малой грузоподъемности, то ли из-за проблем с качеством. Но на деле Профи — абсолютно новая машина, пусть и схожая по концепции: шасси пикапа с одно- или двухрядной кабиной и бортовым кузовом (хотя надстройка может быть любой). У Профи колесная база больше на полметра (3500 мм), он шире (1990 мм) и выше (2520 мм), чем Карго. И главное: он способен увезти полторы тонны груза и при этом дешевле ГАЗели Бизнес примерно на 100 тысяч рублей.

Привод — задний или полный (с жестко подключаемой передней осью). По прогнозам ульяновцев, доля моноприводных Профи достигнет 90%. И это мини-революция: УАЗ, всю свою историю производивший полноприводную технику повышенной проходимости, впервые сделал ставку на модель с одной ведущей осью.

Салон почти полностью заимствован у Патриота. Главное отличие — доступный только для моноприводных Профи двухместный пассажирский диван. Под ним — вместительный органайзер.





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Салон почти полностью позаимствован у Патриота: те же передняя панель, органы управления и даже водительское сиденье. Одно из немногих отличий заключается в том, что спереди — три посадочных места (есть еще и двухрядные кабины). Правда, на пассажирском двухместном диване уместятся только субтильные седоки, причем левый вынужден сидеть бочком: ему мешает трансмиссионный туннель и рычаг переключения передач.

В полноприводных версиях из пола торчит еще и «кочерга» раздаточной коробки, поэтому в таких машинах спереди лишь два раздельных кресла.

Комплектаций пока две — Стандарт и Комфорт, но оснащение щедрое. Впервые грузовой УАЗ имеет подушку безопасности, системы ABS и EBD, причем это базовое ­оснащение. За доплату в 30 000 рублей предлагают кондиционер (для версии Комфорт — стандартное оборудование). Бонус к нему — охлаждаемый перчаточный ящик.

Долгожданное приобретение

Одно из главных новшеств Профи — двигатель ЗМЗ Про. По сути, это доработанный и хорошо известный мотор ЗМЗ‑40906.10 объемом 2,7 литра, которому присвоили новый индекс: 409051.10. Основные отличия — увеличенная с 9,1 до 9,8 степень сжатия, новые поршни, клапаны, дополнительные рёбра жесткости в головке блока цилиндров (потребовались из-за возросшего давления), двухрядная цепь (в ближайшем будущем появится на всех двигателях семейства Патриот). А еще — новые распредвалы, измененные фазы газораспределения, иная система выпуска с двухгорловым выпускным коллектором.

Рама Профи построена на базе патриотовской. Ее удлинили вставкой и усилили в особо нагруженных местах. Появились дополнительные поперечины.

Рессоры расположили под лонжеронами, а не сбоку от них, — чтобы повысить грузоподъемность.



Все эти доработки позволили поднять мощность мотора с 134,6 л.с. при 4600 об/мин до 149,6 л.с. при 5000 об/мин, а предельный крутящий момент — с 217 Н·м при 3900 об/мин до 235,4 Н·м при 2650 об/мин. Жаль только, с плавающими оборотами и сильными вибрациями на холостом ходу так и не справились — Профи знобит, как в лихорадке.

Весь тяговый прирост пришелся на основной ездовой диапазон оборотов — от 1500 до 3500. На ходу это реально чувствуется: лучше стала эластичность, в городе меньше приходится переключать передачи. И хорошо, поскольку лишний раз делать это не хочется: избирательность механизма посредственная, а чтобы включить передачу без хруста, приходится вдавливать длинноходную педаль сцепления буквально в пол. Выжимной подшипник гудит уже на новом автомобиле. Но ему далеко до воя коробки — в громкости та поспорит с магнитолой. И это не единичный случай, характерный для конкретной машины.

Мне удалось поездить на нескольких версиях Профи с приводом разных типов и с различной загрузкой. Те или иные проблемы были у каждой машины. Это особенно странно в связи с тем, что на последних Патриотах ту же самую пятиступенчатую коробку уже сумели подружить с двигателем. Надеюсь, и здесь справятся. Обещают даже новую шестиступенчатую механику!

Если откинуть номерной знак, под ним обнаружится вместительный бардачок, который запирается на ключ. Благодаря двум упорам сзади борт не раскачивается, когда на него встаешь, чтобы забраться в кузов.

С полной загрузкой рессоры ложатся на подрессорники. При этом, благодаря резиновым буферам, не скрипят.



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Мотор соответствует экологическим нормам Евро‑5 и при этом спокойно переваривает 92‑й бензин. Позже он пропишется и под капотом Патриота. По крайней мере, прототипы такие уже есть, и результаты испытаний радуют. К примеру, разгон до 100 км/ч сокращается на три секунды.

В качестве опции на Профи ставят заводское газобаллонное оборудование. Большой зазор между грузовой платформой и рамой зарезервирован под 93‑литровую емкость для газа. Запас хода на одном баллоне превышает 750 км, а ведь можно поставить и несколько, благо место позволяет. Если же ГБО не требуется, пространство под кузовом займет аксессуарный бокс, который появится в продаже чуть позже.

Дизеля в ближайшей перспективе не будет. Всё потому, что с 1 января 2018 года в России вступают в силу требования экологического стандарта Евро‑5. Это означает, что и без того дорогие дизели подорожают еще на 1000–1500 евро, поскольку потребуют серьезной доработки. Доплата за дизель станет неподъемной.

Сила есть

Рама новая. Вернее, ульяновцы называют ее новой, но, по сути, в ее основе лежит патриотовская. Она удлинена и усилена в особо нагруженных местах. И, в отличие от газелевской, имеет замкнутое сечение, так как изначально позаимствована у внедорожника и, следовательно, более устойчива к нагрузкам, особенно на кручение. Появились дополнительные поперечины и усиленные кронштейны крепления амортизаторов. Последние, кстати, серьезно отличаются от патриотовских: помимо иных настроек у них другой шток.

Чтобы повысить грузоподъемность, рессоры расположили под лонжеронами, а не сбоку от них. Рессоры однолистовые, с подрессорниками. Сперва такое количество листов смутило, но даже с полной загрузкой никаких проблем на ходу не ощущается. Посмотрим, как они проявят себя в длительной эксплуатации.

Газобаллонное оборудование можно установить прямо на заводе. Большой зазор между грузовой платформой и рамой зарезервирован под 93‑литровый баллон.

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Передняя подвеска, в отличие от подвески той же ГАЗели Бизнес, пружинная. Читай: более комфортная. У Профи с задним приводом её конструкция иная, нежели у полноприводного.

В целом настройка шасси понравилась: Профи едет намного мягче конкурентов и воспринимается скорее как легковой ­автомобиль.

Еще одно важное новшество — рулевое управление с поворотными кулаками открытого типа. Можно забыть про пресловутые вкладыши, которые доставляли автовладельцам постоянную головную боль. Новый механизм позволил сократить радиус разворота и улучшить маневренность: длиннобазному Профи для разворота требуется меньше места, чем Патриоту.

А вот на трассе рулевое управление озадачило. Баранка в «околонулевой» зоне «пустая» и имеет внушительный люфт. Поворачиваешь ее… и ничего не происходит. Лишь после ощутимой паузы УАЗ начинает отклоняться в намеченную сторону, причем резко и на бóльший угол, нежели ожидаешь. Привыкнуть к этому я так и не смог. Да и установлен руль криво: на всех опробованных Профи он отклонен от «нулевого» положения вправо на 3–5 градусов — мелочь, но обидная!

Небольшие скаты не позволят воде и снегу скапливаться на крыше и обрушиваться вниз в начале движения.

Люверсы от тента после пары километров пробега оставили шрамы на заднем борту. Их лучше опустить ниже.

На платформе нового автомобиля уже есть следы ржавчины. Что же будет дальше?



Передние тормозные диски — увеличенные. Прижимают их оригинальные колодки, патриотовские уже не подойдут. Несмотря на все доработки, к тормозам тоже есть претензии: информативность педали посредственная, в начале хода большой люфт, а в середине педаль будто проваливается. При этом эффективность уже начатого торможения уменьшается, а после преодоления небольшой ступеньки вновь возрастает. Эта неприятная особенность также была присуща всем опробованным грузовичкам.

К сильным сторонам Профи отнесу организацию грузового пространства — собственно, то, ради чего он и создавался. Бортовой кузов по размерам (3089 × 1870 мм) почти такой же, как у ГАЗели Бизнес. В тентованном варианте его объем — 9,4 м³. Это норма для класса. Главное, что в него влезают трехметровые длинномеры, а по ширине — две европалеты (всего умещается четыре).

Можно заказать Профи с широкой платформой (3089 × 2060 мм), который легко отличить по контурным огням в верхней части тента и более широким зеркалам заднего вида. В него входит уже пять европалет, а внутренний объем кузова с тентом составляет 10,1 м³. Позже появятся и другие надстройки: промтоварная, изотермическая, рефрижератор, а также различные специализированные — кран-манипулятор и другие.

Качество тента неплохое. В верхней его части есть прозрачная вставка — в светлое время суток или под уличным фонарем разглядишь поклажу без освещения. Благодаря катафотам на корме платформы автомобиль ночью всегда будет заметен на дороге, даже с открытым бортом.

Но без ложки дегтя и здесь не обошлось. До сих пор не могу понять: почему при использовании катафорезного грунтования и роботов в цехе окраски на бортовых платформах новых автомобилей появляются признаки коррозии и подтеки краски?

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Определенные опасения вызывала односкатная задняя ошиновка. Как поведет себя Профи вне асфальта на шинах Кама И‑359 размерностью 225/75 R16С? Сдюжат ли? Ведь от любых УАЗов мы ждем незаурядной проходимости.

Я проверил. Даже моноприводный и груженый Профи играючи справляется с легким бездорожьем. Для более сложных случаев можно дооснастить автомобиль блокировкой заднего дифференциала за 29 000 рублей (с заводской гарантией), и это отличное предложение — на стороне вряд ли удастся купить ее сильно дешевле. С блокировкой балластированный полутора тоннами Профи легко и уверенно справляется даже с диагональным вывешиванием.

Версию 4×4 я взял бы себе только от дорожной безысходности. Мало того что раздатка гудит похлеще коробки передач, так еще подключение и отключение переднего моста — целая эпопея. Усилия на рычаге чрезмерные, передачи втыкаются только ударным способом. Понять, в каком положении в тот или иной момент находится раздатка, невозможно — даже при наличии схемы на набалдашнике.

В ступичном узле — шесть колесных шпилек, а не пять. При первоначальном варианте крепления колес, доставшемся от Карго, гайки приходилось постоянно подкручивать. Боковые зеркалá внушительные, но слепые зоны у Профи очень большие. В них без проблем теряется тот же Патриот.

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Сыроват автомобиль. И если уж говорить о битве с ГАЗелью, то лучше использовать юридический термин «покушение с негодными средствами». Под ним понимают использование орудий и средств, которые объективно не могут причинить вреда тому, на кого совершается покушение. Ведь, несмотря на все свои сильные стороны (практичность, комфортность, безопасность и более доступная цена), Профи вряд ли сможет потеснить нижегородскую полуторку с пьедестала. Ну разве что там, где без полного привода никак не обойтись.