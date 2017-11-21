Проверяем на ремонтопригодность Hyundai Solaris нового, второго поколения. В чем состоят особенности его обслуживания в сравнении с предшественником?

Hyundai Solaris Дебют февраль 2017 года, Москва

Кузов седан

Двигатели бензиновые: 1.4, 100 л.с.; 1.6, 123 л. с.

Коробки передач М6, А6

Привод передний

Комплектации Active, Active plus, Comfort, Elegance

Цена 624 900–909 900 руб.

Каждый новый автомобиль, как правило, сложнее в обслуживании, чем предшественник. Проверим этот закон на примере Соляриса второй генерации, памятуя, что среди причин большого успеха «первого» Соляриса высокая ремонтопригодность — одна из главных.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Подвижной состав

Solaris второго поколения построили на новой платформе, но сохранили конструктивную архитектуру предшественника, а также основные узлы и агрегаты. Предлагается он лишь как седан. Пятидверный хэтчбек перевоплотился в Крету.

Хорошо знакомый по первому Солярису атмосферный бензиновый мотор 1.6 (123 л.с.) семейства Gamma остался прежним в своей основе, но обзавелся вторым фазовращателем (на впускном распредвалу). Как и прежде, в приводе ГРМ применена необслуживаемая цепь, рассчитанная на весь срок службы двигателя. В случае ее вынужденной замены понадобится специнструмент для выставления меток.

Масло в моторе 1.4 меняют так же, как в двигателе 1.6. Сливная пробка [красная стрелка] — под ключ «на 17». Масляный фильтр [желтая стрелка] легкодоступен.

Сливная [зеленая стрелка] и заливная/контрольная [оранжевая стелка] пробки механической коробки передач сделаны под ключ «на 17».

Сливная пробка мотора 1.6 (расположена как на агрегате 1.4) — под ключ «на 17», а АКП [синяя стрелка] — «на 24». Доступ к масляному фильтру [красная стрелка] свободный, можно использовать любой подручный инструмент для его откручивания.

Навесной ремень натягивается за счет изменения положения генератора. Аналогичный механизм применялся на предыдущем Солярисе и перекочевал на Крету с таким мотором. Чтобы выставить относительно правильное натяжение ремня при его замене, проверяют рукой и запоминают прогиб старого элемента или число витков на регулировочном болте механизма.

Индивидуальные катушки зажигания закрывает привычная декоративная крышка, закрепленная по периметру четырьмя болтами «на 10». Разъемы — с замками на язычках. Для замены свечей (каждые 30 000 км) нужна головка «на 16».

Для снятия разъема индивидуальной катушки зажигания на моторе 1.4 сперва выдвигаем белый замок [красная стрелка], а потом нажимаем на язычок фиксатора [желтая стрелка]. Колодки катушек двигателя 1.6 закреплены аналогично.

На моторе 1.6 контрящий болт [красная стрелка] механизма натяжения ремня с помощью генератора откручивается головкой «на 14», а регулировочный [синяя стрелка] — «на 12». Доступ к ним отличный.

Для ослабления автоматического ролика-натяжителя навесного ремня двигателя 1.4 поворачиваем его против часовой стрелки, воспользовавшись отливом [желтая стрелка] под ключ «на 14».



Бензиновый мотор 1.4 (100 л.с.) более молодого семейства Kappa (Каппа) перекочевал на новый Solaris с европейских моделей Hyundai. В отличие от двигателя 1.6, производимого в Китае, его поставляют из Старого Света. Конструктивно мотор 1.4 значительно отличается от предшественника, но это не отразилось на операциях по его обслуживанию. Цепной привод ГРМ агрегата 1.4 аналогичен по конструкции тому, что работает на двигателе 1.6. А вот натяжение навесного ремня осуществляется с помощью автоматического ролика. Хороший доступ к механизму облегчает замену ремня. Доступ к индивидуальным катушкам зажигания открытый. Фиксация их разъемов такая же, как в варианте с мотором 1.6, но свободного места для пальцев больше. Для свечей используется та же головка «на 16», интервал их замены — 30 000 км.

Традиционная для корейских автоматов пластиковая заливная и одновременно контрольная ­пробка [желтая стрелка] сделана под квадрат «на ⅜ дюйма».

Скрытый штуцер под сливной пробкой антифриза [красная стрелка] проходит сквозь опору радиатора и кузовную поперечину. Благодаря этому жидкость сливается тонкой струей и не разбрызгивается. Правда, предварительно придется снять пыльник под бампером.



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Компоновка подкапотного пространства у разных моторных версий идентична. Верхняя крышка воздушного фильтра двигателя, расположенного рядом с аккумулятором, закреплена на корпусе двумя удобными защелками и выступами. Интервал замены элемента — 15 000 км.

У нового Соляриса, в отличие от предыдущего, расширительный бачок антифриза расположен удачно — проблем с контролем уровня жидкости не возникнет. Для ее слива в левой части радиатора предусмотрена удобная пробка. Первая замена антифриза предписана после 210 000 км пробега или десяти лет эксплуатации, последующие — через каждые 30 000 км или два года.

Топливный фильтр привычно встроен в насос, который расположен в баке. Заводской регламент не устанавливает интервалов его замены. В случае вынужденного обновления фильтра придется извлекать насос и полностью его разбирать (при отсутствии опыта такую операцию лучше поручить сервисменам). Для доступа к насосу снимаем подушку заднего сиденья. Спереди она закреплена двумя защелками, а сзади по центру — болтом «на 12». Подлезать к нему придется на ощупь, просовывая руку между спинкой и подушкой. Технологическое отверстие над насосом закрывает металлическая крышка, зафиксированная по периметру многоразовым резиновым герметиком.

Механизм регулировки стояно­чного тормоза стандартный — шпилька с гайкой под головку «на 12». Для доступа к нему на машинах без центрального подлокотника поддеваем сверху отверткой квадратную заглушку на консоли за рычагом.

На машинах с центральным подлокотником механизм регулировки стояночного тормоза [красная стрелка] спрятан чуть глубже. Для доступа к нему открываем вещевой бокс, вынимаем коврик и далее снимаем большую пластиковую заглушку, поддев ее отверткой со стороны характерного выреза.



Шестиступенчатые механическая и автоматическая коробки передач перешли с предыдущего Соляриса, аналогичные установлены и на Крете. Масло в агрегатах рассчитано на весь срок службы автомобиля, однако производитель позаботился о сливных и заливных пробках. Доступ к ним хороший, отвернуть их можно традиционным инструментом. Процесс замены жидкостей и контроль их уровня не вызовут сложностей.

Нижняя палата

Аккумуляторная батарея закреплена спереди пластиной с болтом «на 12». У штатного аккумулятора есть удобная ручка, облегчающая его замену. Клеммы закреплены обычными гайками «на 10», ничего лишнего на них не навешано.

Подкапотный блок предохранителей расположен слева от АКБ. Его верхняя крышка закреплена двумя простыми защелками. В ней есть запасные предохранители с щипчиками и англоязычные обозначения электрических цепей, продублированные пиктограммами.

Для замены щетки стеклоочи­стителя нажимаем на язычок замка [красная стрелка] и стягиваем ее с поводка. Это один из самых простых и распространенных фиксаторов. Процесс замены щеток не доставит проблем.

Для снятия крышки салонного фильтра сжимаем усики [красная стрелка] замка фиксатора и выводим выступ [желтая стрелка] из отверстия на корпусе.

Для всех Солярисов предусмотрена полноразмерная запаска — шина 185/65 R15 на штампованном диске. Весь необходимый инструмент лежит в практичной сумочке.



Салонный блок предохранителей спрятан в торпедо, чуть выше ручки открывания капота. В его крышке предусмотрено отверстие для пальцев: сдергиваем ее на себя и вниз. На обратной стороне крышки приведены обозначения схем по аналогии с подкапотным блоком, но нет запасных предохранителей.

Салонный фильтр расположен за бардачком. Снимаем его по стандартной схеме: сжимаем стенки бардачка с ограничителями и полностью его откидываем. Не бойтесь сломать — пластик мягкий и податливый. Далее для удобства полностью вынимаем бардачок. Салонный фильтр закрывает крышка с простыми фиксаторами. Интервал замены элемента — 15 000 км.

Ближний и дальний свет в фаре со светодиодными ходовыми огнями обеспечивает галогенная лампа HB3. Она зафиксирована поворотом. Для снятия разъема нажимаем на язычок замка [желтая стрелка].

Замок пружины [красная стрелка], фиксирующей лампу ближнего/дальнего света H4 в обычной фаре, хорошо просматривается из-под капота. Разъем — без фиксаторов. Ручка патрона лампы габарита показана зеленой стрелкой.

Зону поворота в фаре со светодиодными ходовыми огнями подсвечивает лампа H7. Замок фиксирующей ее пружины показан стрелкой [зеленая стрелка], разъем не имеет замков. Ручка патрона лампы поворотника показана стрелкой [желтая стрелка].



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Передние тормозные механизмы стандартные, с однопоршневыми суппортами. Они практически не отличаются от таковых на «первом» Солярисе и аналогичны деталям Креты. Суппорт закреплен болтами «на 14» в направляющих с отливом под ключ «на 17». Его поршень утапливается любым подручным инструментом.

На Солярисах в топовых комплектациях сзади установлены дисковые тормоза. Крепления суппорта такие же, как у переднего. А вот для утапливания поршня ожидаемо нужен специнструмент. У версий подешевле, как и в случае предыдущего Соляриса, задние тормоза барабанные. Процесс замены колодок в этом случае стандартный для «барабанов». Обновление тормозной жидкости (по регламенту — каждые 30 000 км или два года) не доставит проблем: при любом варианте механизмов прокачные штуцеры и спереди и сзади расположены удобно.

Завод обделил машину защитой двигателя и коробки передач — есть лишь подобие пластикового пыльника.

Пример продуманной схемы фиксации фонаря в крыле. Он закреплен двумя гайками «на 10» на шпильках [синяя]. Направляющая-фиксатор [желтая] входит в отверстие [красная] в нише кузова. Угловое ушко [зеленая стрелка] садится на шляпку пистона [оранжевея стрелка]. Все крепления продольные.

Туши свет

У Соляриса на всех версиях, кроме Elegance, стоят недорогие фары прожекторного типа. Лампы ближнего/дальнего света и габаритов сидят в одном колодце. Его закрывает пластиковая крышка, зафиксированная поворотом. Замена галогенки не вызовет сложностей — с обеих сторон доступ относительно свободный, хотя слева немного мешает блок предохранителей. А вот с габариткой придется помучиться. Справа худо-бедно можно подлезть и провернуть патрон за ручку, а слева слишком мало мéста и велико усилие. Некоторые механики умудряются подлезть «утконосами» или подобным инструментом. У меня так и не получилось провернуть патрон из-под капота, пришлось частично снимать и отгибать подкрылок. Намучился! Патрон с лампой поворотника стоит в отдельной секции, с обеих сторон процесс замены предельно прост.

При замене лампы передней противотуманки обязательно снимаем разъем с патрона. Для этого нажимаем на язычок фиксатора [красная стрелка]. Иначе разъем помешает полностью провернуть патрон и извлечь его, ­так как упрется в выступ на корпусе фары.

Отдельная секция с лампой поворотника в обычной фаре расположена во внутреннем углу корпуса, рядом с решеткой радиатора. Патрон зафиксирован поворотом.

Для доступа к лампе дополнительного стоп-сигнала в полке багажного отсека сделано технологическое отверстие. Патрон зафиксирован поворотом. Длина проводки позволяет заменить лампу не снимая разъема.



На машинах в топовой комплектации устанавливают фары подороже — со светодиодными ходовыми огнями, функцией статической подсветки поворотов и линзой головного света. Такие обслуживать гораздо проще. Лампа ближнего/дальнего света стоит в отдельном колодце с крышкой, зафиксированной поворотом. Лампы указателя поворотов и статической подсветки — в отдельном колодце с крышкой. С доступом всё хорошо, однако не сразу получается зафиксировать поворотный патрон лампы указателя поворотов.