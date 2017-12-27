Определяем лидеров и аутсайдеров среди новых видеорегистраторов с качеством съемки Full HD и Super HD.

Польза от видеорегистратора очевидна. Я чувствую себя без него, как без смартфона. И перевешиваю из своей машины в каждую новую попадающую на тест.

Расставить по номерам

Материалы по теме Супертест ЗР — дорогущие видеорегистраторы и удалой бюджетник

Главный критерий оценки приборов — качество съемки. Но как его оценить? По максимальному расстоянию, на котором на видеозаписи можно разобрать номера машин? Увы, даже у дорогих регистраторов с качеством Super HD весьма скромные возможности: максимум 15 м, причем автомобиль должен не просто мелькнуть в кадре, а ехать в вашей или соседней полосе примерно с той же скоростью, чтобы камера успела на нем сфокусироваться. При «беглом взгляде» номер удастся прочитать только на идеально чистой машине и в светлое время суток. О встречном потоке даже говорить не приходится. Безусловно, хорошая модель даст больше шансов идентифицировать нарушителя, но верить в сверхспособности наивно.

Куда чаще видеорегистратор оказывается нужен, чтобы просто запечатлеть происходившие при дорожном инциденте события. Обычно инспекторам ДПС для прояснения ситуации достаточно записи с экрана смартфона или видеорегистратора: действия водителей и сигналы светофора видны даже на съемке невысокого качества. Но покупать ради этого гаджет с разрешением ниже Full HD и стоимостью 1500–2000 рублей не советую. Как правило, способности прибора соответствуют уровню его качества. Поэтому будем оценивать регистраторы по качеству картинки, не зацикливаясь на расстоянии, на котором можно прочитать номер.

Inspector Typhoon шире штатного зеркала, но противосолнечным козырькам он не мешает. Вспыхнувшее предупреждение о камере лишает владельца прибора Inspector Typhoon обзора назад. Хотя выход есть: можно фокусировать взгляд не на горящем экране, а на самóм зеркале. Тогда происходящее сзади можно увидеть.

Попытать удачу

Материалы по теме Все про видеорегистраторы: на что обратить внимание при выборе

В наших последних тестах практически не встречались модели от малоизвестных производителей. Нередко в комментариях к статьям приходится читать: «Заказал из Китая то же самое, но с другим названием, причем цена в три раза ниже». Ноунейм, купленный через известный сайт, действительно заметно дешевле аналогов, продающихся в розницу в России. Но это всегда лотерея. Можете получить как действительно достойный гаджет, так и изделие одноразового использования. Проблему в конце концов урегулируете, но на переписку и пересылку нового прибора потребуется время.

Продолжительность работы устройств от батареи мы не проверяли сознательно. Отключать видеорегистратор от бортовой сети приходится лишь для того, чтобы зафиксировать последствия аварии на фото и видео с привязкой к координатам GPS/ГЛОНАСС. Этого требует порядок самостоятельного оформления ДТП по европротоколу, чтобы пострадавший смог получить максимальные выплаты по ОСАГО. И видеорегистратор прекрасно подходит для этих целей. Однако крупнейшие страховые компании открыто заявляют: без официальных справок расставаться с такими деньгами (до 400 000 рублей вместо 50 тысяч) они не будут.

Видеорегистраторы с максимальным разрешением Full HD (1920 × 1080 точек) Mio MiVue 765

Цена* 6990 руб.

Процессор Novatek 96655

Диагональ экрана 2,7 дюйма (сенсорный)

Тип крепления присоска + кронштейн

Заявленный угол обзора 130°

GPS есть Регистратор с неплохим качеством съемки в Full HD и оригинально (для этого ценового сегмента) реализованным управлением через сенсорный экран. Огорчил бедной комплектацией без провода подключения к компьютеру и самым тугим креплением: после каждой установки прибор приходится поправлять. Есть возможность подключить вторую камеру, но при такой цене ее могли бы включить в комплект. Откровенно плохая база камер с огромным количеством пробелов. Вердикт: качество съемки у Mio достойное. Но по другим параметрам модель не блещет. *Здесь и далее — для всех моделей указана минимальная цена в Яндекс.Маркете на день подготовки материала. ParkCity DVR HD 475

Цена 5490 руб.

Процессор Novatek 96655

Диагональ экрана 3,0 дюйма

Тип крепления присоска + кронштейн

Заявленный угол обзора 170°

GPS нет Над качеством съемки (особенно ночной!) производителю стоит поработать. Объектив заявлен стеклянный, из шести линз, и претензии, скорее всего, нужно адресовать не ему. Прибор подкупает двухканальностью, причем вторая выносная камера идет в комплекте. Отсутствие GPS-модуля запишем в недостатки: в этом сегменте опция стала обязательной. Базы камер у гаджета нет. Вердикт: за видеорегистратор с двумя камерами — недорого. Но качество съемки основного канала хуже, чем у соперников. Playme Uni

Цена 7990 руб.

Процессор Novatek 96658

Диагональ экрана 1,5 дюйма

Тип крепления липучка + магнит

Заявленный угол обзора 150°

GPS есть Компактный прибор можно спрятать за салонным зеркалом. Провод питания подключается непосредственно к креплению на стекле, а сам прибор можно снять за секунду благодаря магнитному соединению. Плохо, что нет базы камер. Впрочем, при ее наличии регистратор пришлось бы размещать в поле зрения, а крошечный дисплей обернулся бы недостатком. Вердикт: дороговато за прибор категории Full HD, но качество видеозаписи очень достойное. Другие весомые плюсы — компактные размеры и магнитное крепление. Stealth DVR ST 270

Цена 3790 руб.

Процессор AU3515

Диагональ экрана 2,7 дюйма

Тип крепления присоска + кронштейн

Заявленный угол обзора 120°

GPS есть Самый дешевый участник теста не ударил в грязь лицом. Снимает он не хуже, чем ParkCity, который в полтора раза дороже. Дополнительных функций регистратор за такие деньги предсказуемо лишен. И увидеть GPS в приборе с такой ценой я не ожидал. Необходимый минимум функций Stealth имеет — в том числе парковочный режим работы, когда запись включается ­по сигналам с датчиков удара или движения. Вердикт: доступно, при этом качество не ущербное. Хотя без претензий к нему не обошлось.