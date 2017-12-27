Польза от видеорегистратора очевидна. Я чувствую себя без него, как без смартфона. И перевешиваю из своей машины в каждую новую попадающую на тест.
Расставить по номерам
Главный критерий оценки приборов — качество съемки. Но как его оценить? По максимальному расстоянию, на котором на видеозаписи можно разобрать номера машин? Увы, даже у дорогих регистраторов с качеством Super HD весьма скромные возможности: максимум 15 м, причем автомобиль должен не просто мелькнуть в кадре, а ехать в вашей или соседней полосе примерно с той же скоростью, чтобы камера успела на нем сфокусироваться. При «беглом взгляде» номер удастся прочитать только на идеально чистой машине и в светлое время суток. О встречном потоке даже говорить не приходится. Безусловно, хорошая модель даст больше шансов идентифицировать нарушителя, но верить в сверхспособности наивно.
Куда чаще видеорегистратор оказывается нужен, чтобы просто запечатлеть происходившие при дорожном инциденте события. Обычно инспекторам ДПС для прояснения ситуации достаточно записи с экрана смартфона или видеорегистратора: действия водителей и сигналы светофора видны даже на съемке невысокого качества. Но покупать ради этого гаджет с разрешением ниже Full HD и стоимостью 1500–2000 рублей не советую. Как правило, способности прибора соответствуют уровню его качества. Поэтому будем оценивать регистраторы по качеству картинки, не зацикливаясь на расстоянии, на котором можно прочитать номер.
Попытать удачу
В наших последних тестах практически не встречались модели от малоизвестных производителей. Нередко в комментариях к статьям приходится читать: «Заказал из Китая то же самое, но с другим названием, причем цена в три раза ниже». Ноунейм, купленный через известный сайт, действительно заметно дешевле аналогов, продающихся в розницу в России. Но это всегда лотерея. Можете получить как действительно достойный гаджет, так и изделие одноразового использования. Проблему в конце концов урегулируете, но на переписку и пересылку нового прибора потребуется время.
Продолжительность работы устройств от батареи мы не проверяли сознательно. Отключать видеорегистратор от бортовой сети приходится лишь для того, чтобы зафиксировать последствия аварии на фото и видео с привязкой к координатам GPS/ГЛОНАСС. Этого требует порядок самостоятельного оформления ДТП по европротоколу, чтобы пострадавший смог получить максимальные выплаты по ОСАГО. И видеорегистратор прекрасно подходит для этих целей. Однако крупнейшие страховые компании открыто заявляют: без официальных справок расставаться с такими деньгами (до 400 000 рублей вместо 50 тысяч) они не будут.
|
Видеорегистраторы с максимальным разрешением Full HD (1920 × 1080 точек)
|
Mio MiVue 765
Цена* 6990 руб.
Регистратор с неплохим качеством съемки в Full HD и оригинально (для этого ценового сегмента) реализованным управлением через сенсорный экран. Огорчил бедной комплектацией без провода подключения к компьютеру и самым тугим креплением: после каждой установки прибор приходится поправлять. Есть возможность подключить вторую камеру, но при такой цене ее могли бы включить в комплект. Откровенно плохая база камер с огромным количеством пробелов.
Вердикт: качество съемки у Mio достойное. Но по другим параметрам модель не блещет.
*Здесь и далее — для всех моделей указана минимальная цена в Яндекс.Маркете на день подготовки материала.
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ParkCity DVR HD 475
Цена 5490 руб.
Над качеством съемки (особенно ночной!) производителю стоит поработать. Объектив заявлен стеклянный, из шести линз, и претензии, скорее всего, нужно адресовать не ему. Прибор подкупает двухканальностью, причем вторая выносная камера идет в комплекте. Отсутствие GPS-модуля запишем в недостатки: в этом сегменте опция стала обязательной. Базы камер у гаджета нет.
Вердикт: за видеорегистратор с двумя камерами — недорого. Но качество съемки основного канала хуже, чем у соперников.
|
Playme Uni
Цена 7990 руб.
Компактный прибор можно спрятать за салонным зеркалом. Провод питания подключается непосредственно к креплению на стекле, а сам прибор можно снять за секунду благодаря магнитному соединению. Плохо, что нет базы камер. Впрочем, при ее наличии регистратор пришлось бы размещать в поле зрения, а крошечный дисплей обернулся бы недостатком.
Вердикт: дороговато за прибор категории Full HD, но качество видеозаписи очень достойное. Другие весомые плюсы — компактные размеры и магнитное крепление.
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Stealth DVR ST 270
Цена 3790 руб.
Самый дешевый участник теста не ударил в грязь лицом. Снимает он не хуже, чем ParkCity, который в полтора раза дороже. Дополнительных функций регистратор за такие деньги предсказуемо лишен. И увидеть GPS в приборе с такой ценой я не ожидал. Необходимый минимум функций Stealth имеет — в том числе парковочный режим работы, когда запись включается по сигналам с датчиков удара или движения.
Вердикт: доступно, при этом качество не ущербное. Хотя без претензий к нему не обошлось.
Необходимый минимум
В компании видеорегистраторов уровня Full HD собралось четыре новинки ушедшего года. От недорогого прибора Stealth DVR ST 270 чудес не ждали, но его способности оказались достойными — во всяком случае, для этой ценовой категории. Правда, GPS-модуль работал редкими «вспышками», а при дневной съемке картинка подчас отливала желтым цветом. Увы, с нестабильностью качества новых гаджетов мы сталкиваемся почти в каждом тесте.
Бренд ParkСity на рынке позиционируется чуть выше. Поэтому регистратор DVR HD 475 дороже, хотя снимает на уровне Стелса (чуть лучше днем и чуть хуже ночью). GPS-позиционирования нет, зато в комплект входит выносная камера заднего вида. Ее можно подключить к видеорегистратору по второму каналу, а чтобы она автоматически включалась при парковке — еще и к фонарю заднего хода. Конечно, на трехдюймовом мониторе всех деталей не разглядишь, но хоть какая-то помощь.
|
Playme Uni крепится в держателе на магните и питается без подключения провода непосредственно к регистратору. Решение очень удобное! Но долговечное ли?
|
В комплект ParkCity входит дополнительная камера. Работает она как второй канал регистратора и как ассистент при движении назад.
Mio MiVue 765 дешевым уже не назовешь. На первый взгляд, не без оснований: имя раскрученное, управляется гаджет через сенсорный экран с неплохим откликом, есть GPS и встроенная база комплексов видеофиксации нарушений. Но при более тесном знакомстве разочаровываешься. Производитель не включил в комплектацию копеечный провод для соединения с компьютером, дополнительную камеру тоже предлагает покупать отдельно. База радаров такая, что лучше бы ее не было: прибор предупредил только о половине (!) камер. Ни в меню прибора, ни в инструкции ничего не сказано об управлении через Wi-Fi, которое обещано официальным сайтом. Вдобавок у камеры Mio самый маленький угол обзора. Остается утешиться хорошим качеством видеозаписи формата Full HD.
Playme Uni стóит от 8000 рублей. Дороговато за аппарат с качеством Full HD и без GPS-информера о камерах! Впрочем, регистраторы этой фирмы дешевыми не бывают. Зато работают на совесть. Playme снимает на одном уровне с Mio. Управление файлами через смартфон по Wi-Fi реализовано просто и понятно. Кроме того, подкупает форм-фактор: прибор очень компактен, его можно спрятать за зеркалом заднего вида, чтобы не снимать всякий раз, когда выходишь из машины. Крепление на магните гораздо удобнее, чем на кронштейне, как у остальных соперников.
Компания из четырех регистраторов класса Full HD подобралась разношерстная. Пара моделей подороже снимает заметно лучше, что логично. Но найдутся покупатели и на два других гаджета: Stealth недорог, а ParkCity предлагает две камеры по разумной цене. Я однозначно выбирал бы из тех двух приборов, которые дают лучшую картинку, и предпочел бы Playme. Возможность спокойно оставлять его в машине, на мой взгляд, ценнее сенсорного экрана Mio. Хотя цена понравится не каждому.
|
Видеорегистраторы с максимальным разрешением Super HD (2304 × 1296 точек)
|
Inspector Typhoon
Цена 6500 руб.
Форм-фактор — на любителя, но есть неоспоримое преимущество: установленный в машине видеорегистратор не привлекает взгляды маргиналов. При эксплуатации придется мириться с тем, что всплывающие предупреждения о камерах будут постоянно лишать заднего обзора через салонное зеркало. А база радаров у Инспектора неплохая, так что экран будет вспыхивать часто. Отличное качество съемки и изготовления дополняет приятную в целом картину.
Вердикт: лучший выбор из троицы регистраторов этого теста с процессором Ambarella A7.
|
Neoline Wide S55
Цена 6590 руб.
Регистратор Neoline обладает грамотно построенным меню и логичным интерфейсом. Учитывая общую продвинутость устройства (видео качества Super HD, GPS-база полицейских камер, обилие настроек), странно видеть примитивное и не самое удобное соединение прибора с держателем на стекле. От клона под маркой Sho-Me отличается не только ценой, но и лучшим знанием радаров. Есть пропуски и проблемы с предупреждением комплексов, «стреляющих» в спину.
Вердикт: когда из двух приборов-близнецов один по каким-то причинам заметно дороже, сложно воспылать к нему симпатией.
|
Sho-Me FHD 750
Цена 5500 руб.
К качеству съемки претензий нет. База камер оказалась хуже, чем у аналогичной модели Neoline. Это объяснимо: при загрузке обновлений на официальном сайте висел файл двухмесячной давности! Конкуренты обновляют информацию минимум в два раза чаще, так что Sho-Me надо бы подтянуться.
Вердикт: если вам не нравится формат регистратора-зеркала, выбирайте эту модель вместо Инспектора.
|
Silverstone Hybrid Mini
Цена 5590 руб.
Новинка компании Silverstone щеголяет редким пока процессором Ambarella A12. По качеству изображения Hybrid Mini предсказуемо обошел конкурентов и показал лучшее знание камер видеофиксации (по количеству — наравне с Неолайном, но превзошел всех по части предупреждений о камерах, «стреляющих» в спину). Из незначительных поводов для придирок — мелкий дисплей для считывания информации о камерах.
Вердикт: самый мощный процессор и самое лучшее в тесте качество съемки.
Архитектурные излишества
Видеорегистраторов, снимающих с разрешением Super HD, тоже оказалось четыре. Первые два — практически клоны: Sho-Me FHD 750 и Neoline Wide S55. Оба созданы на базе процессора Ambarella A7, производители заявляют одинаковые угол обзора, емкость аккумулятора и прочие параметры. Небольшие различия есть в названиях пунктов меню (сами пункты одинаковые) и оформлении визуальных предупреждений о камерах.
Ночная съемка, как и положено при качестве Super HD, оказалась заметно лучше, чем у представителей первой группы. А вот днем между регистраторами Sho-Me и Neoline разница не столь большая, если сравнивать, например, с Mio и Playme. Оба прибора оставили приятное впечатление. Единственная претензия — тугое и не самое удобное соединение гаджетов с присоской. Впрочем, наверняка через месяц-другой разработается и перестанет раздражать.
При полной идентичности способностей цéны по идее должны быть схожими. Но Sho-Me дешевле более чем на тысячу рублей. Знакомый расклад: аппараты под маркой Neoline всегда оказываются дороже. Обоснованно ли, покажет лишь длительная эксплуатация. А по результатам теста лидирует более доступная модель. Правда, у Sho-Me знания в области локализации стационарных камер фиксации нарушений менее обширные.
По меню, логике управления и характеристикам Inspector Typhoon — третий «близнец» в этой компании. Но после долгого изучения дневных видеороликов с этого регистратора я поставил ему оценку на балл выше. Картинку Typhoon выдает более четкую. В плюсы запишем и экран диагональю 4,3 дюйма (у соперников — 2,7 дюйма). Полнота базы радаров — аккурат посередине между Sho-Me и Neoline. Цена прибора в среднем на 1000 рублей выше, чем у Sho-Me, но всё равно он дешевле, чем Neoline. Если вам нравится форм-фактор в виде зéркала заднего вида (такой гаджет необязательно прихватывать с собой, покидая автомобиль), то Inspector Typhoon из описанной тройки регистраторов класса Super HD окажется предпочтительнее.
Под занавес теста подоспела компания Silverstone со своей новинкой из сегмента Super HD — моделью Hybrid Mini. Включить ее в испытания стоило хотя бы потому, что у нее процессор Ambarella A12 — топовый на сегодняшний день и пока экзотика для видеорегистраторов. Он позволяет снимать с тем же разрешением 2304 × 1296 точек, что и у конкурентов, но обеспечивает улучшенную производительность и алгоритмы обработки данных по сравнению с процессором Ambarella A7L, который установлен на трех других участвующих в тесте регистраторах Super HD.
Hybrid Mini вполне ожидаемо заработал высшую оценку и днем, и ночью. По наполнению базы камер он тоже в числе лучших. Прибор только появился в продаже, и при цене, сравнимой с ценами соперников, выбор в категории Super HD мне кажется очевидным. Конкурентов пока не видно, но к следующему нашему тесту, уверен, подтянутся аналоги от других компаний. Вот тогда и устроим настоящую битву титанов.
|
Сравнение реального угла обзора участников теста
|
Mio MiVue 765
|
ParkCity DVR HD 475
|
Playme Uni
|
Stealth DVR ST 270
|
Inspector Typhoon
|
Neoline Wide S55
|
Sho-Me FHD 750
|
Silverstone Hybrid Mini
Итоговая таблица
|
|
Дневная съемка
|
Ночная съемка
|
Угол обзора камеры
|
Качество базы камер видеофиксации (сколько знает камер)
|
Full HD
|
Mio MiVue 765
|
8
|
8
|
7
|
18 из 36
|
ParkCity DVR HD 475
|
7
|
6
|
10
|
нет базы
|
Playme Uni
|
8
|
8
|
10
|
нет базы
|
Stealth DVR ST 270
|
6
|
7
|
9
|
нет базы
|
Super HD
|
Inspector Typhoon
|
9
|
9
|
9
|
30 из 36
|
Neoline Wide S55
|
8
|
9
|
10
|
32 из 36
|
Sho-Me FHD 750
|
8
|
9
|
10
|
28 из 36
|
Silverstone Hybrid Mini
|
10
|
10
|
9
|
32 из 36
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