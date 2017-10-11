Московский Международный Автосалон 2008 (ВИДЕО)

Видеоматериалы Московского Международного Автосалона! (ВИДЕО)

Новинки ММАС-2008 пока могут воочию видеть счастливые обладатели аккредитаций на первые, еще пока закрытые, премьеры нынешнего автосалона. Или счастливчики, которым непостижимым образом повезло оказаться в эти дни в «Крокус Экспо». Но не стоит отчаиваться! Специально для особо страждущих, только у нас — эксклюзивные видеоматериалы. Комментирует происходящее главный редактор газеты «За рулем» Леонид Климанович.

Второе поколение люксового кроссовера Infiniti FX (ВИДЕО)

Одна из самых долгожданных новинок премиум-сегмента на российском рынке. Набрав популярность еще в эпоху серых дилеров, FX стал выбором тех, кому претил полукриминальный имидж немецких SUV.

Alfa Romeo. Российская премьера 8C Spider и Mi.To (ВИДЕО)

У красоты появилось новое имя — звездой стенда Alfa Romeo стал дебютировавший в Женеве открытый 8C Spider. Россиянам обещают десяток машин, хотя даже сам по себе факт запуска серийного производства — уже почти сенсация, ведь итальянцы до последнего сомневались в окупаемости проекта.

Brilliance FRV, M3 с автоматической коробкой передач и итальянским дизайном (ВИДЕО)

Компания Brilliance на российском рынке уже почти три года, но широкому кругу покупателей этот бренд стал знакомым только в нынешнем году, когда фирма ИРИТО занялась дистрибуцией марки в России.

Volkswagen Passat CC (ВИДЕО)

Passat CC с модным нынче кузовом четыредверное купе — новинка российского рынка.

BMW X6 ActiveHybrid и BMW X5 Security — российская и мировая премьеры (ВИДЕО)

«Бородатый» концепт X6 ActiveHybrid, разработанный год назад в пику моде на разговоры о светлом гибридном будущем автомобилестроения и X5 Security — вовсе не миф, а самая настоящая машина для «дела».

Мировая премьера Renault Symbol (ВИДЕО)

Новый Symbol не имеет к Clio никакого отношения даже внешне: спереди седанчик смахивает на Sandero, сзади читается намек на Megane-седан…

Новое поколение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport (ВИДЕО)

Российский рынок для компании Mitsubishi — ключевой, поэтому неудивительно, что премьера нового поколения внедорожника Pajero Sport состоялась именно на Московском автосалоне.

KIA Soul (ВИДЕО)

Попытка корейцев сыграть на поле компактных кроссоверов, построенных на шасси машин гольф-класса.

Все новинки концерна General Motors (ВИДЕО)

У этого автомобильного гиганта самая разнообразная компания новинок: Обновленный, как будто только что вышедший из спорт зала Hummer H3 и Cadillac CTS-V. Три концептуальных миникара Chevrolet Beat, Trax и Groove. SAAB 9–4X BioPower для любителей лыжного отдыха, SAAB Turbo X для темпераментных владельцев и Opel Insignia для желающих сменить свою Vectra.

Mazda CX-7 «Русская борзая» (ВИДЕО)

На стенде Mazda компания Kesselman Motorsport представила совсем паркетный абсолютно не внедорожник «Русская борзая», созданный на базе кроссовера CX-7.

Европейская премьера Subaru Impreza (ВИДЕО)

Поклонники Subaru наконец-то дождались Impreza в кузове седан. Компактный внешне седан на деле подрос и стал на 12 сантиметров длиннее машины предыдущего поколения.

Honda Pilot и долгожданный Honda Accord восьмого пришествия (ВИДЕО)

Мощность и солидность автомобиля предполагают наличие 6-цилиндрового мотора, но Accord обходится всего лишь «четверкой».

Новинки из-за Великой Китайской Стены (ВИДЕО)

Среди множества моделей на стенде GWM, обнаружить незнакомый автомобиль сложно. Либо это уже точно встречалось на Пекинском автосалоне, либо уж наверняка — на улицах, но в японском исполнении.

FIAT Linea и очаровательный FIAT 500 (ВИДЕО)

Итальянский седан компакт-класса уже больше года находится в статусе перспективной новинки и никак не может добраться до российского рынка.

Новая спортивная Skoda Octavia RS 2,0 TDI DSG и полноприводный седан-хэтчбек Superb 4x4 (ВИДЕО)

Представленная на Московском автосалоне полноприводная версия большого седана-хэтчбека Skoda Superb носит статус мировой премьеры, хотя журналистам эту машину показали еще весной

Новое измерение бизнес-класса от Hyundai Genesis, внедорожник Hyundai ix55 и «малыш» Hyundai i10 (ВИДЕО)

«The new era in luxury» — это корейцы, пожалуй, погорячились. Впрочем, для них это действительно прорыв: новейшая заднеприводная платформа, двигатели V6 и V8, недосягаемый прежде уровень оснащения…

Один из самых «горячих» автомобилей салона Nissan GT-R, новое лицо Nissan Muranoи семейный Nissan Qashqai +2 (ВИДЕО)

Этот автомобиль по праву носит статус самого обсуждаемого в рунете. Если хорошенько пошерстить в отечественной автомобильной блогосфере, то неизбежно наткнешься на фотографию этой машины, под которой будет фраза в духе: «Хочу такую!!!»

Домашняя премьера Lada C-Cross и Lada Kalina AWD (ВИДЕО)

Перспективный кроссовер C-Cross и заряженная Kalina собирают на стенде «Автоваза» не меньше посетителей, чем мировые премьеры из Старого света.

Ford: концепты и новые модели (ВИДЕО)

Стенд компании Ford пестрит шоу-карами: Ford Fiesta, производство которой стартовало две недели назад в Кельне. Ford Kuga — одна из самых ярких и самых свежих новинок российского рынка. Ford Focus RS — самый мощный представитель семейства и Ford Explorer America — брутальный концепт внедорожника будущего.

Peugeot: спортивное купе 308 RC Z и спортпрототип 908 HDi FAP (ВИДЕО)

Спортивное купе 308 RC Z с покатой рельефной крышей, напоминающей о гоночных спортпрототипах, построено на платформе обычного хэтчбека 308.

Российская премьера Volkswagen CrossGolf

Golf для пересеченной местности? Скорее для бордюров или кустов — созданный на базе «высоколобого» хэтчбека Golf Plus автомобиль лишь выглядит внедорожником, но не имеет в арсенале полноприводной трансмиссии.

Дизельный УАЗ Patriot в кузове пикап

Ульяновский автозавод порадовал сразу двуми новинками. Во-первых, посетителям показали наконец-то уже серийный пикап на базе Patriot. Данная машина пока оснащается все тем же бензиновым мотором ЗМЗ-409. В последствии будет доступна дизельная версия.

ГАЗ Volga Siber — присмотритесь поближе

Напомним, что машина создана на платформе, приобретенной у американской компании Chrysler, и представляет собой традиционный для ГАЗа седан, адаптированный к зимней эксплуатации и российским дорогам.

Citroen С4 — мировой дебют на Московском салоне

Прошедшие через процедуру омоложения 3- и 5-дверная версии получили «фасад» в духе старшей модели C5.

Audi A6/RS6 седан. Новые двигатели и легкий рестайлинг

Дизайнеры отретушировали бамперы, воздухозаборники и противотуманные фары, а по бокам пустили алюминиевые молдинги, организовали игривую кромку багажника и растянули вширь обрамленные гирляндами светодиодов задние фонари.