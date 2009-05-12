FIAT Albea против Renault Symbol: Старые счеты

Чтобы не заставлять читателя искать в стопке макулатуры или архиве нашего сайта тот самый тест двухлетней давности, вкратце напомним, что в схватке с Logan итальянский автомобиль держался вполне достойно и даже выиграл пару раундов по очкам, но был отправлен в нокаут, когда в ход пошли кошельки: Logan подкупил судей крайне демократичными ценами, что впоследствии и определило его колоссальный отрыв от соперника в статистике продаж.

Renault Symbol всегда держался в тени успешного собрата и рассчитан на чуть более взыскательную аудиторию, которой простота и аскетичность Logan кажутся уж больно вопиющими. Symbol, по мнению разработчиков, предлагает больше комфорта для водителя благодаря лучшему оснащению, хотя с точки зрения пассажировместимости и грузоподъемности заметно уступает Logan. Кроме того, на стороне Symbol наличие модификаций с автоматической коробкой передач, которой нет ни у Logan, ни у FIAT Albea. Однако если наличие АКП не является главным требованием к автомобилю, то Symbol и Albea оказываются в первом приближении идеальными объектами для сравнения, особенно если брать не совсем «голые» автомобили, а версии с некоторым набором удобств вроде ABS, кондиционера, противотуманных фар, бортового компьютера, регулируемого по высоте кресла водителя и других приятных мелочей, которые в конечном итоге и отличают отчаянно бюджетный автомобиль от просто недорогого. Albea в такой конфигурации продается за 429 500 рублей, а Symbol немного дороже — за 478 600 рублей, но на стороне «француза» более мощный двигатель (98 против 77 л.с.) и штатная аудиосистема. Заказать «музыку» для Albea невозможно в принципе, равно как и литые колесные диски, климат-контроль и сигнализацию, доступные в списке опций соперника, так что можно констатировать, что Symbol более гибок в отношении запросов потребителей, позволяя каждому оснастить автомобиль по своему кошельку и желанию.

В городе

Несмотря на не самые впечатляющие характеристики, двигатель FIAT Albea продемонстрировал истинно итальянскую прыть, достаточно уверенно разгоняя легкую машину со светофоров. Совершенно в южном стиле и его любовь к высоким оборотам, придерживаясь которых можно почувствовать себя участником ралли Сан-Ремо. Отлично подходят для городской езды и настройки шасси: руль легкий и достаточно информативный, а подвеска играючи справляется с трамвайными путями и «лежачими полицейскими», так что сильно сбрасывать скорость перед ними необязательно. Обзорность в FIAT не идеальна: наружные зеркала маловаты, а высоким водителям мешает левая передняя стойка кузова.

Renault Symbol в плане обзорности чуть получше: наружные зеркала у него крупнее, а стойки кузова досаждают не так сильно. Разгонная динамика ввиду большей мощности и грамотного подбора передаточных чисел даже лучше, чем у конкурента, причем французский двигатель в отличие от итальянского не нужно раскручивать до визга, чтобы получить желанное ускорение. Подвеска у «француза» в меру жесткая, но серьезных неудобств на коротких городских дистанциях не доставляет. Рулевое управление требует больших усилий, чем в FIAT, но при этом оно точнее и информативнее. В целом же Symbol, как нам кажется, чуть лучше приспособлен для городской жизни, чей суетный ритм требует от водителя и автомобиля быстрых и точных реакций.

За городом

Седаны малого класса особенно популярны у жителей провинции, тогда как в крупных городах публика все больше предпочитает хэтчбеки. FIAT Albea чувствует себя одинаково хорошо как на скоростных шоссе, так и на проселочной дороге — спасибо энергоемкой и грамотно настроенной подвеске. К плюсам Albea можно также отнести хорошую курсовую устойчивость и лучшую, чем у соперника, эргономику места водителя, а к минусам — высокий уровень шума, утомляющий в дальней дороге. Renault Symbol тоже не тихоня, но шумовые помехи кажутся не самой большой проблемой на фоне неудобного места водителя, тесных задних сидений и жесткой подвески, вытрясающей души из седоков на каждой серьезной выбоине. В общем, загородный раунд французский автомобиль проиграл.

Управляемость

В отсутствие систем стабилизации качество настройки шасси приобретает особую важность, и оба соперника в этом смысле, к счастью, проявили себя как добропорядочные европейцы. Albea, несмотря на заметные крены в поворотах, четко следует по заданной водителем траектории, а рулевое управление удачно сочетает в себе легкость и информативность. Похвалим и привод тормозов: дозировать тормозное усилие легко в любых режимах, чего, увы, нельзя сказать о Renault Symbol. Если штатные торможения на французском автомобиле не вызывают проблем, то в экстренных случаях водитель вынужден с немалым усилием давить на встающую колом и оттого совершенно неинформативную педаль тормоза. Зато Renault точнее и собраннее в поворотах, меньше кренится и раскачивается, так что в целом по управляемости он не проигрывает сопернику — паритет.

Эргономика и комфорт

Скромно оформленный салон FIAT Albea оказался на удивление просторным. Отсутствие регулировки руля по вылету не мешает водителю подобрать удобную посадку. Передние кресла удачно спрофилированы, имеют «человеческие» пропорции, а развитые боковины надежно удерживают тело в поворотах. Приборы на щитке крупные, но шрифт для них выбран неудачный, периферийным зрением считывать показания тяжело. К расположению и ходу педалей претензий нет, как и к механизму переключения передач. Блок управления микроклиматом расположен низковато, но настолько прост в управлении, что пользоваться им можно на ощупь. Обзорность с места водителя в целом хорошая, хотя тем, кто любит сидеть повыше или просто людям баскетбольного роста, будет немного мешать левая передняя стойка кузова. На заднем сиденье достаточно места для двух человек — случай в автомобиле малого класса выдающийся; неудивительно, что в некоторых городах Albea облюбовали таксисты. В движении FIAT радует хорошей плавностью хода и огорчает высоким уровнем шума, который ничем не заглушишь — музыки-то нет!

Впрочем, штатная аудиосистема Renault Symbol звучит настолько скверно, что после десяти минут эксплуатации ее хочется выключить навсегда — издаваемые автомобилем и ветром шумы хоть и навязчивы, но все-таки звучат более естественно, чем дребезг вмонтированных в двери громкоговорителей. Неудивительно, что поставщик постеснялся украсить их фирменным логотипом. Панель приборов в Symbol более нарядная и современная на вид, чем в Albea, присутствуют даже декоративные накладки под металл. Но водитель предпочел бы поменять их на более удобное кресло, ибо то, которое есть, совершенно не годится для людей ростом выше среднего: спинка заканчивается на уровне лопаток, подголовник упирается в шею — кошмар ортопеда. Рулевая колонка, как и у соперника, не регулируется по вылету, но в Renault в силу специфики посадки это уже воспринимается как серьезный недостаток. Из плюсов же отметим красивый и информативный щиток приборов, высокую четкость включения передач и хорошую обзорность с места водителя. Тестовый экземпляр Renault Symbol был оснащен климат-контролем, чей блок управления прост в освоении, но тяжел в использовании: расположен он слишком низко, а наиболее востребованные кнопки на нем — регулировки скорости вентилятора и выбора температуры — почему-то самые мелкие. На заднем сиденье теснота: на голову давит крыша, на ноги — спинки передних кресел, в шею упираются подголовники. Вынести в таких условиях более чем получасовую поездку смогут лишь карлики или мазохисты. Напомним также, что у Renault достаточно жесткая подвеска, а в условиях стесненности и зажатости это многократно усиливает страдания пассажиров. Одним словом, по уровню комфорта FIAT Albea оказался на голову выше Renault Symbol.

Практичность

Багажники обеих машин вместительные, свыше 500 VDA-литров — большего от автомобилей малого класса требовать грех. Тем не менее в случае пожарной или какой другой необходимости грузовой отсек можно расширить за счет заднего сиденья. В Albea оно складывается по частям в пропорции 2:1, образуя ровный, без выступов пол, причем величина скрываемого спинками проема позволяет втиснуть в салон весьма габаритные предметы, в том числе и человеческое тело. В Renault Symbol такой фокус провернуть не удастся — высота проема ограничена мощной поперечиной кузова и ступенькой между полом багажника и сложенной спинкой заднего дивана. Кроме того, и спинка, и седушка в Renault целиковые, посадочная формула 2+1 здесь невозможна. Вновь победу празднует Albea.

Выводы

Ну что ж, то, что FIAT Albea не удалось в прошлый раз, с легкостью получилось в этот: «итальянец» одержал уверенную победу над «французом», и на его месте можно было бы радостно праздновать победу, если б не одно крайне неприятное обстоятельство. Logan никуда не делся и ловко прикрывает слабые места Symbol вроде высокой цены и тесного заднего сиденья. Logan и дешевле, и просторнее, а Symbol, судя по всему, выгоден только в связке с автоматической коробкой передач. В результате Renault расстреливает FIAT Albea из двух ружей и на сегодняшний день выигрывает войну за покупателя, хотя данная конкретная битва, безусловно, осталась за итальянским автомобилем.