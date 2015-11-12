Передний или полный? На скользком покрытии полноприводная трансмиссия предпочтительней. А на асфальте? Теплые зимы и чистые дороги натолкнули Вадима Никишева на мысль о тесте заряженных автомобилей. Запечатлел их Георгий Садков.

Не так давно инженеры утверждали: 220–240 л.с. — это порог мощности, за которым передний привод уже не в состоянии реализовать потенциал мотора. Однако такие автомобили, как «Мазда-3 MPS» (260 л.с.), «Додж-Калибр SRT4» (295 л.с.), а теперь и 300-сильный «Форд-Фокус RS» доказали, что двух ведущих колес вполне достаточно, чтобы машина уверенно разгонялась и по-спортивному управлялась на асфальте. Снежное, ледяное, гравийное покрытия автоматически выводят в лидеры полноприводные версии. Но, может, и на асфальте они предпочтительнее?

Audi S3, SEAT Leon Cupra

СОПОСТАВИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Для сравнения мы подобрали машины мощностью 250 л.с. из гольф-класса. «Ауди-S3» с 255 «лошадками» немного выше этой планки, а 240-сильный «СЕАТ-Леон Купра» чуть до нее не дотягивает. Но разницу в мощности компенсирует близкое техническое родство участниц: обе построены на фольксвагеновской платформе PQ35, а следовательно, с общим шасси. Естественно, они отличаются амортизаторами, пружинами и стабилизаторами, но кинематика подвесок у обеих одинакова — даже внешне о родстве свидетельствуют колеса с шинами одинаковой размерности 225/40R18. То же и с двигателями: у того и другого автомобиля 2-литровый турбомотор с непосредственным впрыском, но с разным давлением наддува и прошивками контроллера. Так что основное различие — тип привода: передний со свободным дифференциалом на «Леоне» и полный с муфтой «Халдекс» между осями на S3.

SEAT Leon Cupra «СЕАТ-Леон Купра» обладает большей тягой на низах по сравнению с «Ауди-S3» — сказывается меньшая степень форсировки аналогичного двигателя.

Если бы в Россию начали завозить «Ауди»-«эску» с момента появления модели (ей уже три года), то и коробки передач были бы одинаковые. Сначала спортивная «трешка» комплектовалась исключительно шестиступенчатой механикой, а кузов был только трехдверным. Но пока специалисты решали, можно ли питать спорткар российским 98-м бензином, многое изменилось. Новый ярко-оранжевый хэтчбек — о чудо! — пятидверный, а круглый набалдашник рычага коробки не должен вводить в заблуждение: он венчает селектор коробки DSG. Сожалеть не о чем: представители целевой аудитории «Ауди» априори предпочитают пользоваться двумя педалями, то бишь машиной с роботом в трансмиссии, а по «скорострельности» он даст фору даже самому многоопытному за рычагом механики.

SEAT Leon Cupra Родство платформ конкурентов выдают колеса с идентичными параметрами, дизайн дисков также схож. Но шины разных марок: «Пирелли» на трассе сдались раньше.

На качестве интерьеров и оснащения не будем зацикливаться: «Ауди» — это «Ауди», а СЕАТ — это СЕАТ («немец» в полтора раза дороже и богаче), тем более что нас в первую очередь волнуют ездовые повадки автомобилей.

СЕКУНДНОЕ ДЕЛО

Автодром «Смоленское кольцо» встретил нас едва остывшим асфальтом: накануне трассу наконец закольцевали. И пусть покрытие здесь пока так называемое технологическое (финишный слой уложат после зимы) — появилась возможность самыми первыми проехать всю трассу.

Audi S3, SEAT Leon Cupra «СЕАТ-Леон Купра» уступил «Ауди-S3» почти 2,5 секунды с круга. Погода сыграла на руку полноприводному «немцу».

От одной мысли, что ты первооткрыватель, на лбу выступает испарина. Или это капли дождя? Небесная канцелярия решила испытать нас самих — покрыла асфальт влажной пленкой. Пилотов это не расстроило. Что может смутить участника Еврокубка «СЕАТ-Леон» Олега Петрикова, выступающего за Team Russia? Да и редактор ЗР Максим Гомянин заработал свой спортивный разряд преимущественно на мокрых картинговых трассах.

— Кто же придумал такое сцепление!.. — ворчит Петриков на длинноходную педаль в СЕАТе. Но он-то прекрасно знает, что такова особенность всех авто концерна «Фольксваген». Непонятно только, почему хотя бы для спортивных версий привод не модернизируют. Вот на гоночных «леонах» стоит «преселективный» робот, которым пилот командует с помощью лепестков на руле. Но пока прелестями этой коробки наслаждается Гомянин — он вслед за нами (автор подсел в машину к Петрикову) изучает трассу на «Ауди».

Салон SEAT Leon Cupra В меру острый руль, четкий механизм выбора передач… Будь покороче ход педали сцепления — эргономику признали бы образцовой.

Конфигурация автодрома незнакома, Петриков траектории в поворотах только нащупывает; поначалу ошибки неизбежны — и система стабилизации СЕАТа частенько вступает в действие, то и дело помаргивая контрольной лампой.

— Смотри-ка, «Ауди» нас догоняет! — бросает взгляд в зеркало Петриков. Вот те на! Неужели монопривод СЕАТа настолько проигрывает полному на «Ауди», что даже мастер спорта не в состоянии уехать от перворазрядника?! Нет, просто Олег выполняет вдвое большую работу, нежели преследователь: лидер пристреливается к трассе, а Макс подсматривает траектории и держится в темпе ведущего. Но стоило Петрикову прибавить, как Гомянин промазал в двух поворотах и благоразумно сбросил скорость...

Audi S3 И внешность «Ауди-S3» более сдержанна, и ездовые повадки таковы же. Это быстрый, комфортный и надежный в управлении автомобиль.

Теперь можно включить секундомер и зафиксировать, на что способен СЕАТ в руках профессионала. Первый зачетный круг прошел по-прежнему под контролем электроники. Она не грешит диктаторской навязчивостью и допускает разумные скольжения (подробнее об этом — в отчете о зимнем тесте «Купры»: ЗР, 2009, № 3). Более того, убережет от грубых ошибок, если за рулем новичок: когда передняя ось скользит под тягой, подача топлива уменьшается, — и в конечном счете не даст улететь с трассы. Если же водитель действует грамотно, прикрывая газ, то система старается помочь ему: выборочно подтормаживает колеса и доворачивает автомобиль в вираж. Петриков в тандеме с электроникой проехал круг за 2 минуты 12,1 секунды и пошел на второй — на этот раз без ее услуг.





ВИДЕО: «Смоленское кольцо» — первый круг на время