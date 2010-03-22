По звездам или по спутникам.

Подобно мобильному телефону, навигатор на наших глазах превратился из экзотики в ширпотреб. Но изобилие вновь породило муки выбора. Верную дорогу прокладывает Оксана Шереметьева.

УМНЫЕ ЛУЧШЕ КРАСИВЫХ?

При внешнем разнообразии автомобильных навигаторов между ними, в общем-то, нет кардинальных различий. Диагональ экрана да расположение кнопок — вот и вся разница. Что касается наворотов вроде электронной почты или воспроизведения видео, они, может, и хороши, но вовсе не обязательны. Основная задача навигатора — построить маршрут и уверенно провести по нему водителя. А раз так, то выбирать стоит не столько «одежку», сколько программную начинку устройства — навигационную систему и навигационные карты.

Москвичам, а также питерцам и жителям других городов-миллионников проще, чем многим другим россиянам, выбрать навигационную систему. Нужные им карты давно и качественно проработаны большинством игроков навигационного рынка. Поэтому, например, для навигации в Москве вы можете поставить «Навител», «Автоспутник» или «Прогород» — результат будет примерно одинаков. Бесспорно, отличия имеются, но о них ниже.

Что же касается передвижения по регионам, то опыт путешественника показывает: зачастую лучше иметь под рукой две (или даже три) навигационные системы, поскольку даже самые удачные карты могут не совпадать с местностью за окном. Между прочим, для этого не обязательно покупать два навигатора: некоторые модели (например, Lexand ST-565) позволяют установить несколько программ и переключаться с одной на другую по мере необходимости.

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Таким образом, главный совет при выборе автомобильного навигатора: обязательно уточните, какая навигационная система предлагается в комплекте. Это куда важнее, чем мегабайты и мегагерцы. Отметим, что некоторые производители оснащают одни и те же модели навигаторов различными системами. В Москве и Центральном регионе России «продуктовый набор» обычно состоит из «Навител Навигатора», «Автоспутника», iGO и недавно выпущенного «Прогорода», «заточенного» специально под мегаполисы.

КАК УЗНАТЬ О ПРОБКЕ

Технические характеристики автомобильных навигаторов можно обсуждать долго, но, как уже отмечено, все они конструктивно весьма схожи. Поэтому новичкам советуем ориентироваться на размер экрана. Универсальными считают устройства с диагональю экрана 4,3–5 дюймов. Затем вспомним о заторах: жителям мегаполисов важно оповещение о пробках на маршруте. Сложность лишь в том, что для получения данных о дорожной ситуации необходим дополнительный канал связи (через GPRS), а у большинства автомобильных навигаторов отсутствует соответствующий модуль. Выход — приобретать специализированные модели, отличительный признак которых — наличие гнезда под «симку» (например, teXet TN600 Voice или ComStorm Smart Touch 5). Есть вариант работы в связке с мобильным телефоном — в этом случае навигатор должен поддерживать передачу данных по Bluetooth. Отметим, что коммуникаторы и смартфоны со встроенным модулем GPS-навигации могут работать с пробочными сервисами по умолчанию. Из прочих полезных функций заслуживает упоминания так называемый сквозной поиск, позволяющий, к примеру, находить нужную улицу без предварительного указания города.

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Мобильные платформы: Windows Mobile (коммуникаторы), Windows CE (навигаторы)

На каких навигаторах используется: ComStorm, iRiver, Pocket Navigator, GlobalSat, Globus GPS, Phantom, xDevice и др.

Система выросла из хорошо известного проекта PocketGPS Pro и сегодня считается старожилом на рынке. Есть поддержка оповещения о пробках (совместно с «Яндекс.Пробки»), а также пакет онлайновых сервисов. Можно обновлять списки POI (точки интереса) в режиме реального времени, скачивать актуальные обновления. Карта России построена на картографической базе данных компании Tele Atlas и дополнена данными из других источников. Хорошая детализация крупных городов с наличием внутридворовых проездов. Есть детальные карты ближнего зарубежья (Белоруссия, Украина, страны Средней Азии, Армения, Прибалтика, Польша).

ПЛЮСЫ: Высокая скорость работы программы. Маршруты строятся с учетом пробок (при возможности подключения устройства к Интернету) и корректируются в зависимости от изменения транспортной ситуации в городе.

МИНУСЫ: «Мультяшный» интерфейс. Немного хромает эргономика (например, не очень удобно масштабировать карту или на ходу работать со строкой поиска).

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Мобильные платформы: Windows Mobile и Android OS (коммуникаторы); Windows CE (навигаторы)

На каких навигаторах используется: Carmani, часть устройств Lexand, Naviangel, часть устройств Shturmann, Explay

Навигационную систему характеризует прежде всего внимание к регионам, а конкретно — к большим и маленьким городам. Помимо неплохо детализированных карт России (основа — от Роскартографии) отметим собственный сервис пробок, который работает не только в Москве и Питере, но и по всей стране. Есть возможность подключения к системе карт, созданных пользователями.

ПЛЮСЫ: Большой список населенных пунктов, для которых есть детальные карты. Поддержка российской системы адресации (дом/корпуc/строение/владение и пр.). Функция отправки SМS с координатами непосредственно из меню «Навител Навигатора».

МИНУСЫ: Отсутствие сквозного поиска. Достаточно сложный для восприятия и требующий определенного привыкания интерфейс, слишком высокая степень «вложенности» меню, что усложняет управление системой.

Впрочем, оповещение о пробках вовсе не панацея. В конце декабря 2009 года крупный навигационный интернет-портал провел в Москве масштабное полевое тестирование различных навигационных систем — как с сервисом пробок, так и без него. Оказалось, тот же «Прогород», пока не поддерживающий пробочный сервис, умудрился хотя и чуть-чуть, но все же обогнать «Навител Навигатор», где такой сервис имеется! Надо полагать, некоторые алгоритмы оставляют желать лучшего...

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Мобильные платформы: Windows Mobile (коммуникаторы); Windows CE (навигаторы)

На каких навигаторах используется: часть устройств Mio и Lexand, Pocket Navigator

Модель ориентирована на жителей мегаполисов. Имеет уникальную на данный момент функцию, помогающую ориентироваться на сложных развязках. Так, при пересечении перекрестка на экран выводится картинка со схемой движения на развязке и указанием, в какой конкретно ряд необходимо перестроиться. На картах есть не только контуры, но и этажность домов — это также уникальная на сегодняшний день опция для российского рынка. Карты построены на базе детальных спутниковых снимков и полевых исследований не по региональному принципу, а по принципу так называемых зон эффективного перемещения вокруг мегаполисов — это самый прогрессивный на сегодняшний день подход! Нет потери точности на стыках карт регионов, что иногда имеет место в других системах. Использована российская система адресации — дом/корпус/строение. Функция сквозного поиска (например, название улицы ищется во всех городах сразу) заметно экономит время и нервы пользователя.

ПЛЮСЫ: Оптимальное решение для жителей мегаполисов. Отличная эргономика, есть сквозной поиск.

МИНУСЫ: Отсутствие пробочного сервиса. Система требовательна к объему карты памяти (нужно около 700 Мбайт дискового пространства).

НЕ ВДАВАЯСЬ В ДЕТАЛИ

Неприятное известие для жителей регионов: наличие в навигационной программе, скажем, карты Урюпинска вовсе не означает вменяемой детализации этой карты и актуальности ее данных. На карте бывают обозначены две-три центральные улицы, причем по состоянию на момент проведения московской Олимпиады. Посему совет простой — прежде чем платить деньги, постарайтесь «полистать» на устройстве интересующую вас карту, чтобы проверить степень ее детализации и точность информации. Кстати, это пригодится даже жителям Подмосковья: некоторые навигационные системы демонстрируют прекрасную точность в Москве, но после отдаления от МКАД километров на пятьдесят частенько «впадают в амнезию». Недаром производители навигационных программ для оценки точности карт пользователями завели даже специальные интернет-странички (так называемые Web-GIS), на которых выложены все карты, включенные в программу. Такая страничка создана, например, и для продукта «Прогород»: www.pro-gorod.ru/maps.

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Мобильные платформы: Windows Mobile, Symbian OS, Apple iPhone (коммуникаторы и смартфоны); Windows CE (навигаторы).

На каких навигаторах используется: Powerman, teXet, часть устройств Lexand и др.

Система родом из северной столицы. Ее создатели изначально делали ставку на онлайновые сервисы, первыми применив инновационную технологию — получение дорожной информации непосредственно от участников движения по каналу GPRS. Кстати, популярный проект Карты@Mail.Ru использует «СитиГИД» в качестве источника данных. Имеется режим динамической навигации, то есть перестроения маршрута в зависимости от загруженности улиц. Еще одно достоинство — регулярное (практически ежедневное) автоматическое обновление карт. В последней версии добавилась уникальная функция мониторинга пользователей с настольных компьютеров, что может быть полезно как частным лицам, так и организациям. Например, курьерское агентство может следить за своими сотрудниками.

ПЛЮСЫ: Безусловный лидер по Санкт-Петербургу и всему Северо-Западному региону. Есть морские карты — например, Финского залива и других акваторий.

МИНУСЫ: Есть недочеты эргономики интерфейса.

«iДа» «iДа»

«iДа» В автонавигаторах не задействована

Мобильные платформы: Windows Mobile и Android OS (коммуникаторы); Windows CE (навигаторы)

На каких навигаторах используется: Выпущена в феврале 2010 года. Новинка рынка, поэтому на автомобильных навигаторах к моменту выхода статьи не использовалась.

Помимо указанных платформ, ожидается выход версии для Apple iPhone. «Движок» программы позаимствован у легендарной системы Destinator, которая отличалась высокой стабильностью работы. А картографические данные поставляет европейский лидер в этой области — компания NAVTEQ, которая обеспечивает навигационными картами компанию Nokia. Реализована интеграция с сервисами Google (поиск по точкам интересов и др.).

ПЛЮСЫ: Стабильная программная платформа, хорошо проработанный, удобный интерфейс. Качественные карты от европейского поставщика с поддержкой российской системы адресации.

МИНУСЫ: Отсутствие сервиса пробок, наличие версий не для всех мобильных платформ.

И еще одно: не забывайте регулярно обновлять карты в своем устройстве. Как и любая информация, карта имеет тенденцию устаревать, поэтому надо позаботиться о ее актуализации хотя бы раз в год.

САМОДОСТАТОЧНЫЕ

Отдельно стоят системы, которые не отделимы от «железной» части, то есть от самого автомобильного навигатора. Такие компании, как, например, Garmin, TomTom, Navigon, выпускают навигаторы с программой собственной разработки. Все они добротно сделаны и стабильно работают, но в большинстве своем наступают на одни и те же грабли — российские реалии (особенности системы адресации и пр.). Особняком стоит только Garmin — этот бренд в России присутствует достаточно давно, а потому навигационная система в одноименных навигаторах проработана лучше, чем в устройствах других брендов, и максимально учитывает наши условия. Поэтому навигаторы Garmin особенно любимы рыболовами, охотниками и прочими любителями бездорожья. Наличие детализированных топографических карт делает эту марку лидером в офф-роуд-навигации.

Navigon 3300 max Navigon 3300 max. Один из ведущих европейских брендов в области автомобильных навигаторов. Высокое качество сборки, удобный интерфейс. Собственная программа навигации на основе карт компании NAVTEQ.

Navigon 3300 max

Не так давно в Москве и Петербурге заработал пробочный сервис Garmin, основанный на передаче данных через TMC (этот стандарт распространен в странах Европы). К сожалению, на карте еще много не закрытых сервисом районов. Так или иначе, навигаторы этого бренда можно рекомендовать городскому жителю, который любит по тому или иному поводу выбираться на природу. У навигаторов Garmin весьма неплохая база актуальных региональных карт, которые могут понравиться тем, кто активно путешествует по стране, — в этом отношении навигаторы Garmin могут составить неплохую конкуренцию устройствам с «Навител Навигатором».

При покупке автомобильного навигатора первым делом уточните, какая навигационная система предлагается в комплекте!

ТАК ЧТО ЖЕ КУПИТЬ?

Конечно, все приведенные выше рекомендации носят условный характер. При выборе навигационной системы в большей степени стоит основываться на собственных ощущениях и впечатлениях. Не пожалейте времени, возьмите навигаторы (лучше с разными системами) во временное пользование у друзей или коллег, попробуйте проложить маршрут, отыскать на карте свой дом или дачу… На худой конец попросите продавца в магазине включить устройство и поиграйте с ним с полчаса, поищите на карте знакомые вам места. И последнее. Помните: спутниковая навигация — помощник водителя, но не его замена!