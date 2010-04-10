Двенадцать цилиндров, восемь передач и две мойки (ВИДЕО)

Если БМВ 760 Li содержать в чистоте, мыть приходится поверхности, простирающиеся на 5212 мм в длину, 1902 мм в ширину (с зеркалами 2134 мм) и 1490 мм в высоту. Это в 1,454 раза больше чем у «Лады- Калины». По весу эти машины различаются почти в два раза. Даже если не вспоминать о двадцатикратной разнице в цене, все равно возникает вопрос: зачем нормальному человеку так много автомобиля от БМВ? Забегая вперед, отвечу (я, как никак, поработал четыре дня водителем флагмана известной марки): чтобы было ему в дороге мягче и тише.

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Мне хотелось доставить своим баварским гостям удовольствие, поэтому и отправились из Москвы в Суздаль на лучшем баварском автомобиле. С удлиненной колесной базой, недавно приобретенными двигателем V12 и 8-ступенчатым автоматом, БМВ 760 Li венчает собой 7-ю серию. Я пересел на нее с «Ауди А6» и, когда автодоводчик упаковал за мной дверь, удивился какой же до этого, оказывается, был маленький внутри автомобиль. Здесь смотришь вперед и чувствуешь ширину плеч, точнее размах пространства между рулем и ветровым стеклом. Если бы не разгрузка «Газели», застрявшей посреди кольцевой дороги, можно было почувствовать себя в летающей (или летящей) тарелке.

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Колесная база удлиненного БМВ 760Li больше чем у обычной «семерки» на 14 см, что дает еще больше простора в салоне и задает новую планку в области комфорта.

Немцы на сиденьях сзади сразу поинтересовались, как убрать шторки затемнения со стекол. Это делается легко — нажатием кнопки управления стеклоподъемником. Но я сообразил не сразу, хотя вчера весь вечер изучал инструкцию. А там только регулировке сидений и обогреву рулевого колеса двенадцать страниц отвели. Извините, но и на просьбу пассажиров подвигать задний диван, я сходу не ответил. Вспомнилась мне здесь неоконченная рукопись Владимира Маяковского «Бенц №22», и обведенная прямоугольником фраза «Барские штучки! Не для нас придумано».

По дороге в Суздаль обязательно заезжайте во Владимир. По дороге в Суздаль обязательно заезжайте во Владимир.

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Но мои пассажиры, кажется, сами постепенно освоились, у них там сзади тоже кнопок достаточно. Есть и два телевизора. Этот враг свободного времени может возникнуть и спереди, но в движении его смотреть нельзя. Сейчас я водитель и скажу честно, все эти мультимедийные штучки меня сильно отвлекают. Им отведена чуть ли не треть инструкции по эксплуатации.

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Но попробуйте найти ответ, сколько литров вмещает бензобак? Какая мелочь, стоит ли над этим задумываться, посчитали авторы. Заправляться за всю поездку пришлось три раза. Так что расход измерил практическим путем, не глядя в талмуд — получилось 14,9 литра на 100 км. Хотя средний расход топлива БМВ 760i, если верить производителю, должен оставаться в приличных границах: до 12,9 л/100 км. Но это, наверное, для немецких режимов езды. Утешимся выполнением строгих нормативов Евро V.

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Но вернемся к шайбе «ай-драйва». Она всегда под рукой и у водителя, и у пассажира. Ее можно вращать, нажимать вниз и в стороны, путешествуя по меню и объединяя функции большого количества переключателей. Здесь разве что результатов анализов крови на сахар не получишь. Я воспользовался только навигацией, с вечера установив цель «Суздаль». Могу, конечно, туда проехать и без электронных подсказок, но раз заплачено, пусть работает. В двустворчатой раковине центрального бокса подлокотника можно подсоединить к специальному разъему свой телефон, но я хранил там электронный ключ зажигания. (Для спокойствия нужно не забывать его в машине и еще то, что он работает на сменном аккумуляторе). Да, и не упускать из виду, как проецируется на лобовом стекле шкала спидометра.

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Один раз я допустил слабость и нажал чуть сильнее на газ… Отклик возник мгновенно. В лице отважного инспектора, выскочившего с жезлом во второй ряд. Да, это особый труд — удержать такую машину в рамках разрешенного у нас скоростного режима. Я с ним не справился и был тут же наказан рублем. Дальше двигался только за лидером. Вот это, скажу откровенно, наслаждение. Можно не бояться проморгать его старт, в любом случае, он далеко не оторвется. Двенадцать цилиндров и восемь ступеней скоростных передач делают из «семерки» шагающего великана. Для разгона с нуля до 100 км/ч он удовлетворяется пятью секундами, и это при массе за две тонны с четвертью.

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Хотя предыдущие модели «семерки» уже имели 12-цилиндровый агрегат под капотом, у нового мотора мощность и крутящий момент еще раз заметно подросли. Кроме того, в БМВ дополнительно поработали над акустикой и тяговой характеристикой двигателя. В итоге получился двигатель с непосредственным впрыском и двойным турбонаддувом, который из своих 6 литров рабочего объема выдает на гора 544 л.с., а крутящий момент в 750 Н·м рождается уже с 1500 об/мин. В 8-ступенчатой автоматическую коробке фирмы ZF переключение на одну-две передачи может занимать всего 0,1–0,2 сек. Естественно, это в режиме «Sport+», а есть еще «Sport» и «Normal». В режиме «Комфорт», которым я в основном пользовался в угоду пассажирам, время переключения чуть затягивается.

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Напомню, вез баварских пассажиров, для которых комфорт начинается с порядка, поэтому был полностью уравновешен, как и двенадцатицилиндровый мотор. На холостом ходу не было даже слышно, работаем мы или нет, хорошо, хоть тахометр подскажет.

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Моими серийными электронными помощниками были система динамической стабилизации DSC, включая ABS и брейк-эссист, электронное управление амортизаторами VDC2, рулевое управление Servotronic и стабилизация наклонов кузова. А вот темпомат с контролем дистанции и функцией Stop & Go, ассистент смены полос движения, система ночного видения Night Vision с распознаванием пешеходов в нашей машине не были установлены. За них нужно платить отдельно. Впрочем, как водитель, я особой нужды в этих опциях и не почувствовал.

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Во дворе суздальского отеля «Пушкарская слобода» нашу топовую «семерку» узнавали по специфичным литым 19-дюймовым дискам, а также шильдикам V12 на хромированных молдингах и подсвеченным порогам из нержавеющей стали.

Поев вечером «груздочков со сметаной» и насладившись пешей прогулкой, мы обязательно шли на стоянку пожелать БМВ спокойной ночи и проверить, все ли в немецком порядке. И я там был, пять сортов лучшей в мире медовухи пил, машину мыл — на автобусном предприятии. Да, не все в нашей провинции приспособлено для такого автомобиля. Например, дороги: трудно весной, когда все течет, ожидать от них чистоты и ровного асфальта.

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Местные бабушки и дедушки прекрасно маневрируют здесь без тротуаров между потоками воды и наростами льда, чего нельзя было сказать о нашей длинной «семерке». Она неохотно лезла в глубокие лужи и однажды, на медленном ходу, попав задними нешипованными колесами Pirelli Zottozero RUN FLAT на лед, а передними — в неглубокую выбоину в асфальте, просто спасовала. Заднего привода в такой ситуации оказалось недостаточно.

Задние колеса крутятся под контролем электроники, но передние стоят. Задние колеса крутятся под контролем электроники, но передние стоят.

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А полный привод, как твердо решили создатели БМВ 760 Li — самой длинной и мощной «семерки» компании, такой машине не нужен. Ее муза — полет по гладкому асфальту. Такова философия БМВ. У нас в стране ее разделяют уже несколько тысяч человек, не считая таких как я, водителей.

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После поездки машину осмотрели в техцентре «За рулем». Фотоотчет см. внизу.

Впечатления пассажира — на видео.





ВИДЕО: BMW 7