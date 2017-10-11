Шерше ля FAM

Chevrolet NIVA FAM1 — ни немецкий двигатель, ни японская коробка, ни американское имя не могут скрыть ее пролетарского происхождения.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА FAM1»

Двигатель: Opel Z18XE, 1,8 л (122 л.с.).

Коробка передач: 5-ступенчатая механическая производства фирмы Aisin.

Комплектация: GLX.

Цена: 538 000 руб. ($20 300).

МУНДИР РОССИЙСКИЙ, САПОГ ЯПОНСКИЙ…

Внешне машина не изменилась — отличают ее лишь по хромированному шильдику на задней двери. Зато в интерьере доработки налицо — появились две подушки безопасности, лучше стали передние сиденья. Водительская подушка, как обычно, спрятана в ступицу рулевого колеса, а пассажирская — в переднюю панель. Теперь маленький объем перчаточного ящика можно оправдать повышением безопасности. Кресло водителя дополнено регулировкой по высоте, да и в продольном направлении сдвигается чуть дальше — высокому водителю в дальних поездках будет удобнее. Но рулевая колонка, как и прежде, регулируется только по углу наклона — продольного перемещения руля нет и по-настоящему комфортной посадки все же не добиться. Подгоняя сиденье, придется чем-то жертвовать — либо сдвинуть его вперед, либо уменьшить наклон спинки. Площадка для отдыха левой ноги осталась такой же маленькой — ступня целиком не помещается и носком цепляется за крышку блока предохранителей. Приемлемое положение нужно искать.

Коробка передач и «раздатка» новые, но рычаги управления ими на прежних местах. На минимальных оборотах холостого хода шумы двигателя в салоне еле прослушиваются, нет привычных подергиваний кузова и позвякивания шестерен в коробке. Педаль сцепления почти в полу — рабочий ход маленький, а свободного вовсе нет.

Японские коробки «Айсин» всегда славились четкостью переключения, но в этой «Ниве» все это куда-то исчезло. Первая и вторая передачи втыкаются с усилием, четкой фиксации не чувствуется, а пятая расположена близко к третьей и ход рычага очень мал.Пока не привыкнешь, кажется, будто третью не включил. К тому же на ухабах при сильных толчках она иногда вылетает.

НЕРАВНЫЙ БРАК

Вместе с тем динамика разгона до сотни почти вдвое лучше, чем у «Нивы» с родным двигателем. До 3500 об/мин шум мотора заметно выделяется на общем фоне, но звук приятный.Далее некоторое затишье, и вновь всплеск около 4000 оборотов, только значительно громче — уже мешает. Вазовский в аналогичных режимах работает куда тише! Кроме того, двигатель «заточен» под обычный легковой автомобиль — хорошо подхватывает на «верхах», особенно после 3500 об/мин, а на малых под нагрузкой — скромничает. Здесь ВАЗ-2123 (контроллер М7.9.7) с его выверенными настройками превосходит иностранца.

Раздаточная коробка — плод совместных усилий.

Корпус отечественный, начинка импортная. Но это содружество пошло на пользу. Теперь блокировка дифференциала включается легко и даже на остановленном автомобиле. Ранее это приходилось делать в движении на небольшой скорости. Однако есть и свои минусы. В диапазоне от 60 до 90 км/ч ее заунывная песнь четко выделяется из общего шума. Новый вариант крепления «раздатки» и замена крестовин в приводах на ШРУСы существенно уменьшили трансмиссионные шумы и вибрации. Характерные резонансы на скоростях 60, 80 и 120 км/ч остались в прошлом. По уровню вибраций на высоких скоростях вседорожник близок к переднеприводному автомобилю, а общий шум больше, чем у «Нивы» с отечественным двигателем. Штатной шумоизоляции не по силам противостоять голосистому силовому агрегату.

Возросшая динамика подняла требования к тормозной системе — место 9-дюймового вакуумного усилителя занял 10-дюймовый с новым главным цилиндром. Кроме того, появилась ABS. На сухом асфальте и на неоднородном покрытии она успешно справляется со своей задачей — отклонений от курса нет даже при экстренном торможении.

Мелкие неровности и стыки дорожного полотна подвеска проглатывает играючи, а вот препятствия покрупнее серьезно сотрясают кузов. С вазовским двигателем все это не столь заметно.

НЕ ЖИЛИ БОГАТО…

Двигатель новой «Шеви» хорошо известен в России — его устанавливали на «Опель-Вектра» образца 2001 года (ЗР, 2005, № 5). Он достаточно надежен, но требователен к обслуживанию: ремень ГРМ рекомендуют менять каждые 60 тыс. км, обращая внимание на состояние помпы. Не исключено, что одновременно придется заменить и ее. При обрыве ремня ремонт потянет на тысячи долларов (хорошо хоть, нет проблем с запчастями). При пуске в морозы двигатель может «подтраивать», но это не дефект, а плата за экологию.

«Шеви» на момент знакомства пробежала 20 тысяч километров, и уже вылезли некоторые огрехи. Так, в моторном отсеке датчик массового расхода воздуха трется о шумоизоляцию капота, подтекает масло из левого и правого сальников переднего редуктора, течет по заднему сальнику раздаточная коробка. При вывешенном заднем мосте провод правого датчика ABS натянут, как струна; его обрыв — вопрос времени. Есть и другие мелкие недочеты, доставшиеся по наследству, но не будем повторяться. Очевидно одно — перспективную машину еще нужно доводить до уровня ее цены.

CHEVROLET NIVA FAM1 — ни немецкий двигатель, ни японская коробка, ни американское имя не могут скрыть ее пролетарского происхождения.

+ Быстрый разгон автомобиля, регулировка водительского кресла по высоте, минимальные вибрации трансмиссии. Высокая безопасность — наличие ABS и подушек безопасности.

— Сильный шум в салоне на скоростях выше 80 км/ч, нечеткое переключение передач, повышенный шум раздаточной коробки, высокая цена. Силовой агрегат не адаптирован к автомобилю.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ

CHERY TIGGO $16 500–19 800

В Китае автомобиль поступил в продажу в 2005 г. С лета 2006 г. собирается в Калининграде. По размерам близок к «Ниве», объем багажника больше (392 против 320 л). В России предлагается в трех комплектациях, но с одним 2-литровым двигателем.

ЗР, 2007, № 1 KIA SPORTAGE $18 900

В Калининграде производился с 2000 г.

Два варианта кузова (обычный и удлиненный). Трансмиссия полноприводная с отключаемым передним мостом. Последние два года устанавливали только механическую 5-ступенчатую коробку передач. Двигатель один, 2-литровый. Осенью 2006 года выпуск прекращен.

ЗР, 2006, № 11