Шерше ля FAM

Chevrolet NIVA FAM1 — ни немецкий двигатель, ни японская коробка, ни американское имя не могут скрыть ее пролетарского происхождения.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

«ШЕВРОЛЕ-НИВА FAM1»

Первая партия выпущена весной 2006 года. Основное производство — с ноября 2006-го.

Двигатель: Opel Z18XE, 1,8 л (122 л.с.).

Коробка передач: 5-ступенчатая механическая производства фирмы Aisin.

Комплектация: GLX.

Цена: 538 000 руб. ($20 300).

МУНДИР РОССИЙСКИЙ, САПОГ ЯПОНСКИЙ…

Внешне машина не изменилась — отличают ее лишь по хромированному шильдику на задней двери. Зато в интерьере доработки налицо — появились две подушки безопасности, лучше стали передние сиденья. Водительская подушка, как обычно, спрятана в ступицу рулевого колеса, а пассажирская — в переднюю панель. Теперь маленький объем перчаточного ящика можно оправдать повышением безопасности. Кресло водителя дополнено регулировкой по высоте, да и в продольном направлении сдвигается чуть дальше — высокому водителю в дальних поездках будет удобнее. Но рулевая колонка, как и прежде, регулируется только по углу наклона — продольного перемещения руля нет и по-настоящему комфортной посадки все же не добиться. Подгоняя сиденье, придется чем-то жертвовать — либо сдвинуть его вперед, либо уменьшить наклон спинки. Площадка для отдыха левой ноги осталась такой же маленькой — ступня целиком не помещается и носком цепляется за крышку блока предохранителей. Приемлемое положение нужно искать.

Коробка передач и «раздатка» новые, но рычаги управления ими на прежних местах. На минимальных оборотах холостого хода шумы двигателя в салоне еле прослушиваются, нет привычных подергиваний кузова и позвякивания шестерен в коробке. Педаль сцепления почти в полу — рабочий ход маленький, а свободного вовсе нет.

Японские коробки «Айсин» всегда славились четкостью переключения, но в этой «Ниве» все это куда-то исчезло. Первая и вторая передачи втыкаются с усилием, четкой фиксации не чувствуется, а пятая расположена близко к третьей и ход рычага очень мал.Пока не привыкнешь, кажется, будто третью не включил. К тому же на ухабах при сильных толчках она иногда вылетает.

НЕРАВНЫЙ БРАК

Вместе с тем динамика разгона до сотни почти вдвое лучше, чем у «Нивы» с родным двигателем. До 3500 об/мин шум мотора заметно выделяется на общем фоне, но звук приятный.Далее некоторое затишье, и вновь всплеск около 4000 оборотов, только значительно громче — уже мешает. Вазовский в аналогичных режимах работает куда тише! Кроме того, двигатель «заточен» под обычный легковой автомобиль — хорошо подхватывает на «верхах», особенно после 3500 об/мин, а на малых под нагрузкой — скромничает. Здесь ВАЗ-2123 (контроллер М7.9.7) с его выверенными настройками превосходит иностранца.

Раздаточная коробка — плод совместных усилий.

Корпус отечественный, начинка импортная. Но это содружество пошло на пользу. Теперь блокировка дифференциала включается легко и даже на остановленном автомобиле. Ранее это приходилось делать в движении на небольшой скорости. Однако есть и свои минусы. В диапазоне от 60 до 90 км/ч ее заунывная песнь четко выделяется из общего шума. Новый вариант крепления «раздатки» и замена крестовин в приводах на ШРУСы существенно уменьшили трансмиссионные шумы и вибрации. Характерные резонансы на скоростях 60, 80 и 120 км/ч остались в прошлом. По уровню вибраций на высоких скоростях вседорожник близок к переднеприводному автомобилю, а общий шум больше, чем у «Нивы» с отечественным двигателем. Штатной шумоизоляции не по силам противостоять голосистому силовому агрегату.

Возросшая динамика подняла требования к тормозной системе — место 9-дюймового вакуумного усилителя занял 10-дюймовый с новым главным цилиндром. Кроме того, появилась ABS. На сухом асфальте и на неоднородном покрытии она успешно справляется со своей задачей — отклонений от курса нет даже при экстренном торможении.

Мелкие неровности и стыки дорожного полотна подвеска проглатывает играючи, а вот препятствия покрупнее серьезно сотрясают кузов. С вазовским двигателем все это не столь заметно.

НЕ ЖИЛИ БОГАТО…

Двигатель новой «Шеви» хорошо известен в России — его устанавливали на «Опель-Вектра» образца 2001 года (ЗР, 2005, № 5). Он достаточно надежен, но требователен к обслуживанию: ремень ГРМ рекомендуют менять каждые 60 тыс. км, обращая внимание на состояние помпы. Не исключено, что одновременно придется заменить и ее. При обрыве ремня ремонт потянет на тысячи долларов (хорошо хоть, нет проблем с запчастями). При пуске в морозы двигатель может «подтраивать», но это не дефект, а плата за экологию.

«Шеви» на момент знакомства пробежала 20 тысяч километров, и уже вылезли некоторые огрехи. Так, в моторном отсеке датчик массового расхода воздуха трется о шумоизоляцию капота, подтекает масло из левого и правого сальников переднего редуктора, течет по заднему сальнику раздаточная коробка. При вывешенном заднем мосте провод правого датчика ABS натянут, как струна; его обрыв — вопрос времени. Есть и другие мелкие недочеты, доставшиеся по наследству, но не будем повторяться. Очевидно одно — перспективную машину еще нужно доводить до уровня ее цены.

CHEVROLET NIVA FAM1 — ни немецкий двигатель, ни японская коробка, ни американское имя не могут скрыть ее пролетарского происхождения.

+ Быстрый разгон автомобиля, регулировка водительского кресла по высоте, минимальные вибрации трансмиссии. Высокая безопасность — наличие ABS и подушек безопасности.

— Сильный шум в салоне на скоростях выше 80 км/ч, нечеткое переключение передач, повышенный шум раздаточной коробки, высокая цена. Силовой агрегат не адаптирован к автомобилю.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ

CHERY TIGGO $16 500–19 800 

В Китае автомобиль поступил в продажу в 2005 г. С лета 2006 г. собирается в Калининграде. По размерам близок к «Ниве», объем багажника больше (392 против 320 л). В России предлагается в трех комплектациях, но с одним 2-литровым двигателем.

ЗР, 2007, № 1 KIA SPORTAGE $18 900 

В Калининграде производился с 2000 г.

Два варианта кузова (обычный и удлиненный). Трансмиссия полноприводная с отключаемым передним мостом. Последние два года устанавливали только механическую 5-ступенчатую коробку передач. Двигатель один, 2-литровый. Осенью 2006 года выпуск прекращен.

ЗР, 2006, № 11

Шерше ля FAM
Шерше ля FAM
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Отзывы о Chevrolet Niva (12)

Chevrolet 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Проходимость

Недостатки:

Все остальное

Комментарий:

Машина с салона, один хозяин, за пять лет почти не осталось деталей которые не поменял, пробег 85000 грозит уже разборкой движка. Автомобиль рассыпался от поездок на дачу да работу. За цену 700000 тыс качество не соответствует заявленной цене. Продолжу отзыв после скана всех документов по ремонту...

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