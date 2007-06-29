Меняем облик «Калины»

Во времена безоговорочного доминирования на рынке, волжский автозавод оброс фирмами-сателлитами, которые специализировались на тюнинге «самар», «жигулей» и «нив». Но в корне изменившаяся ситуация и приток в Россию иномарок заставили тюнеров пересмотреть свою политику и предложить рынку нечто новое, стильное и современное. О наиболее интересных работах тольяттинских фирм таких как «Юролтюнинг», «Ника», АКС и «Атлант», можно прочитать в июльском номере ЗР. В материале речь пойдет о «Ладе-Калина»,"Шевроле-Ниве", "Форде-Фокус", "Шевроле-Ланос", "Дэу-Матиз" и "КИА-Спектра".

Кстати, фотографии, которые вы видите на этой странице, дополняют фото в журнале, а не дублируют их, так что изучайте и читайте свежий «За рулем».