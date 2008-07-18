Рейтинг автоновостей с 12 по 18 июля

Что больше всего интересовало посетителей ZR.RU с 12 по 18 июля? Более чем наглядные ответы — в десятке наиболее популярных новостей за неделю. Этот, в каком-то смысле, «хит-парад» мы собрали исходя из сухих цифр статистики: наш Top-10 составлен на основе количества посещений по состоянию на вечер 18 июля.

«Экспертами» являетесь вы, дорогие посетители ZR.RU. Наиболее интересные или характерные ваши комментарии приведены ниже (орфография и пунктуация авторские).

1. АВТОВАЗ разрабатывает дешевую комплектацию Lada Priora.Газета «Ведомости» опубликовала материал о готовящемся выпуске «дешевой» Lada Priora, ссылаясь на слова ведущего конструктора Priorа Валерия Козенкова. По его информации, новая комплектация «Приоры» будет стоить на 10 000 рублей (около 3,5%) дешевле. На самом же заводе независимые источники сообщают, что цены на «Приору» сократятся гораздо существеннее: на 7–9% (20 000–25 000 рублей). Таким образом, Priora будет стоить почти как Renault Logan (от 267 990 рублей) и Chevrolet Lanos (от 256 000 рублей). По словам Козенкова, снижение цены произойдет за счет смены литых дисков на штампованные, установки 8-клапанного двигателя с облегченной шатунно-поршневой группой, отказа от центрального плафона освещения салона, переднего подлокотника, задних электростеклоподъемников и упрощения отделки салона. По словам Козенкова, «облегченную» Priora (седан и хетчбэк) можно будет купить у дилеров уже в сентябре этого года. (14.07.08)

Из комментариев пользователей: «...Интересно, а куда еще проще салон? в приоре и так никудышные обивки. Представляю что будет, если их еще и удешевят...» (Александр). «…За 300 целковых да хоть мерин можно взять, уж получше новой приоры будет. А логан и новый можно взять за 330 с кондеем, ланос с кондеем даже за 290 найти можно...» (Санек). «…LADA это LADный Автомобиль. LADный —во всех отношениях хороший(толковый словарь Ожегова)...» (airborne).

2. Обладателем самого большого в мире пробега стал автомобиль Мерседес Бенц 240D 1976 года выпуска.Греческий таксист Грегориос Сачинидис приобрел его подержанным в 1981 году. На тот момент пробег «Мерса» уже перевалил за 200 000 километров, а к 2004 году эта цифра была уже с шестью нулями — 4 600 000 км. Каждый километр был отработан в качестве такси. Грек написал в представительство «Даймлер-Крайслер» (2004 год) благодарственное письмо, в котором отметил, что «в том, что автомобиль столь долгое время находится на ходу, заслуга, прежде всего, системы сервисного обслуживания компании-производителя». Компания «Даймлер-Крайслер» в свою очередь в качестве награды поместила «ветерана» в музей, где он занял достойное место среди прочих славных экспонатов. (16.07.08)

Из комментариев пользователей: «...Где в Греции можно накатывать 550 км в день, каждый день на протяжении 23 лет?! Т.е. в реальности за рабочий день надо накатывать около 700 км...» (From USA). «…Ничего удивительного. В году эдак 1994 я купил себе ВАЗ 2108 (1987 г.в.) из Германии с пробегом в 68 000. За 5 лет я на нем пробег довел до 360 тыс км...» (Хелмет).

3. В Астрахани сотрудники ГИБДД получили по три и три с половиной года за незаконное применение насилия.8 июля начальник отдела управления ГИБДД УВД области Иван Иноземцев, инспекторы ДПС Анатолий Жариков и Юрий Сибирев остановили машину, которой управлял сотрудник УФСБ РФ по Астраханской области. В автомобиле находились его супруга и сын. «Милиционеры в грубой форме потребовали от водителя выйти из машины, на что последний ответил отказом, представившись сотрудником ФСБ РФ, предъявив служебное удостоверение и пояснив, что выполнит их требования после прибытия представителя ФСБ и военной прокуратуры», — отмечает астраханская прокуратура. Далее милиционеры вытащили водителя из автомобиля и бросили на асфальтовое покрытие, в результате чего он ударился головой об асфальт, после чего, удерживая потерпевшего, избили его. (16.07.08)

Из комментариев пользователей: «...Зато теперь все астраханские ГАИцы при корочках ФСБ будут в штанишки класть...» (Hart). «…Водилы выясняют, у кого тачка круче, гайцы с фсбшниками — у кого ксива краснее. Хотя, чего еще можно ожидать от „рядовых“ работников ФСБ, когда их шеф... — единоличный правитель государства?...» (Юрий Волнов ).

4. Компания Mitsubishi представит на Московском Международном автосалоне свой новый SUV.Для нового Pajero инженеры Mitsubishi приготовили три двигателя: два дизельных объемом 3,2 и 2,5 литра с системой впрыска Common Rail, и один 3,5 литровый бензиновый V6. Кстати, для российского рынка автомобиль будет поставляться с дизелем объемом 3,2 литра. На выбор будет предложено два типа салона — с сиденьями в два ряда для пятерых, и в три ряда, на которых с комфортом разместятся семеро пассажиров. Для российского рынка будет предлагаться только двухрядный вариант. (17.07.08)

Из комментариев пользователей: «Кузов у грейт уолл ховер содрали))))))))))))...» (Аноним.). «...че вы лечите??? это хто у кого содрал??? зад от XL, а перед от L200!!!...» (дима).

5. Руководство Audi объявило официальную стоимость кроссовера Q5 в европейских странах.В Европе у официальных дилеров марки Audi первые экземпляры кроссовера Q5 должны появиться уже в четвертом квартале текущего года с ценником 38 300 евро. Покупателям предложат на выбор три мотора: один бензиновый TFSI (211 л.с.) и два дизельных 2,0 TDI (170 л.с.) и 3,0 TDI (240 л.с.). В США продажи Q5 начнутся на раньше первого квартала будущего года. Американским покупателям будет доступна 3,2-литровая V-образная «шестерка», развивающая 265 лошадиных сил. (14.07.08)

6. Россия сместила Германию на второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы, а Chevrolet стал лидером продаж.Chevrolet оказался на вершине крупнейшего европейского рынка автомобилей — и это не Германия. Продажи в России в первой половине 2008 года выросли на 41% и составили 1,65 миллиона автомобилей, отодвинув по этому показателю прошлого лидера Германию на второе место. Ожидается, что общий объем проданных автомобилей за 2008 год достигнет цифры 3,8 млн. единиц, что на 25% превышает цифру, которую эксперты PricewaterhouseCoopers LLP называют для США. Продажи в Германии, по прогнозам, достигнут к концу этого года 3,2 млн автомобилей. (15.07.08)

7. Владелец BMW в результате конфликта с водителем маршрутки открыл огонь по пассажирскому микроавтобусу.15 июля в Санкт-Петербурге маршрутка подрезала черный «БМВ». После того как BMW догнал микроавтобус, пассажир иномарки, сидевший рядом с водителем, дважды выстрелил по маршрутному такси из травматического пистолета «Оса». В результате происшествия пострадала женщина, находившаяся в маршрутке: она получила травму глазного яблока. Водитель маршрутного такси не пострадал. Мужчина на внедорожнике скрылся. (16.07.08)

8. Руководство Mitsubishi подтвердило слухи о начале серийного производства автомобилей, построенных на базе Concept-cX.Новинка, которая займет нишу на ступень ниже модели Outlander, получит полный привод и дизельные моторы, соответствующие экологическому стандарту Евро-5. Новые двигатели будут самыми мощными в своем классе благодаря установке высокоэффективной турбины и оптимизации процессов сгорания топлива. Из списка примененных технологических новшеств стоит отметить турбонагнетатель с изменяемой геометрией, усовершенствованный топливный сепаратор и катализатор. В качестве базового силового агрегата будет предложен четырехцилиндровый 136-сильный мотор рабочим объемом 1,8 литра. Его максимальный крутящий момент 280 Нм достигается уже при 2000 об/мин. Двигатель будет работать в паре с автоматической КПП Twin Clutch SST, оснащенной двумя сцеплениями. (14.07.08)

9. Volkswagen подтвердил информацию, что новый седан, по размерам немного превосходящий Passat, будет производиться на заводе концерна в Теннесси и появится в продаже ближе к 2011 году.Ожидается, что новый Passat будет перекликаться по стилю с моделью CC и подрастет в габаритах, приблизившись по этому показателю к таким авто, как Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class, особенно по размерам салона. Автомобиль будет построен на той же платформе, которая используется в производстве модельного ряда Audi, но для него будет предложена своя линейка двигателей. Упор будет сделан на новое поколение компактных двигателей VW: 1,2-литровый TSI мощностью 105 л.с. и 1,6-литровый TDI такой же мощности. По-прежнему будут доступны двигатели V6: 260-сильный объемом 3,2 литра, а также 3,6-литровый мощностью 300 л.с. для модели R36. (17.07.08)

10. Вместе с фотографиями производственной версии модели Soul компания Kia анонсировала линейку двигателей для своей новинки.Для переденеприводной пятидверки будет предложено три двигателя, технические подробности которых корейцы пока держат в тайне. Пока известно, что пара двигателей объемом 1,6 литра — бензиновый и дизель — будут предложены в качестве базовых, плюс для любителей «погорячее» как опция будет предложен 2-литровый форсированный мотор. Для дизеля приготовили турбину с изменяемой геометрией, позволяющую добиться большей мощности не в ущерб показателям экономичности. Оба 1,6-литровых двигателя практически идентичны тем, что стоят под капотом европейской модели Cee’d. Производство Soul стартует в ноябре этого года, продажи в Европе начнутся в феврале 2009, а в Штатах — несколькими месяцами позже. Официальная премьера Kia Soul состоится осенью этого года на Парижском моторшоу. (16.07.08)