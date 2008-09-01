Гран-при За рулем 2009

СПИСОК ПРОГОЛОСОВАВШИХ НА ММАС-2008 [h3]ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ >>>[/h3] [h3]ЗАПОЛНИТЬ КАРТОЧКУ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ >>>[/h3][h3]Самые новые, самые лучшие[/h3]

«За рулем» объявляет подготовку к обновленному Гран-при-2009. Выбирайте лучшие автомобили! В подарок читателям — пять четырехколесных призов!

ПОЧЕМУ НЕ В АВГУСТЕ?!

Постоянные читатели уже привыкли — в самом конце лета «За рулем» отмечает лучшие автомобили. А в октябрьском номере появляется отчет об этом; свой титул обладатели Пегасов-2008 по факту носили бы лишь два месяца, а потом наступит новый год, с ним придут новые чемпионы… Эту обидную ситуацию мы разрешили, переместив Гран-при на три месяца вперед и попутно собрав главные премьеры целого года. Соответственно, каталог номинантов переехал с апреля на сентябрь, став ближе к церемонии. Кстати, он и Московский международный автосалон взаимно дополняют друг друга: самые интересные машины вы можете увидеть в каталоге через пару страниц, а потрогать — в «Крокусе». И еще: прямо на стенде «За рулем» можно будет проголосовать за лучшие автомобили, захватив с собой карточку из этого номера (в таком случае услуги почты вам не потребуются). Приходите, вас ждут дополнительные призы! Итак, ответ:

Потому что теперь обладатели Гран-при-2009 будут названы в первом номере 2009 года, и по праву получат звание самых лучших на весь следующий год.

ПОЧЕМУ ГОЛОСУЕМ НЕ ЗА ВСЕ МАШИНЫ?

В этом году в каталоге номинантов на Гран-при вы найдете всего 41 машину вместо обычных двух с половиной сотен. Конкурс круто меняет направленность: мы номинируем лишь новинки! Имеются в виду самые новые и самые лучшие автомобили, отобранные из числа российских премьер 2008 года. По спискам, составленным представительствами компаний, мы прошлись частым гребнем, отбирая самые новые, самые лучшие, самые интересные и значимые машины. Затем распределили их по классам, взяв за основу известную европейскую систему и применив к ней принцип: эти машины мы могли бы взять на сравнительный тест ЗР. Получилось 9 классов, в каждом из которых довольно близкие по размерам, свойствам, характеристикам и ценам модели. Естественно, пришлось пойти на некоторые допущения, свойственные абсолютно любой системе, если классов в ней меньше, чем машин.

Потому что на Гран-при-2009 номинированы только самые лучшие новинки, выведенные на российский рынок в текущем году.

ПОЧЕМУ НЕ БАЛЛЫ?

Мы предлагаем, сравнивая автомобили, не начислять им очки, а расставлять по местам. Лучший по данному критерию — первое место, следующий — второе, и т.д. (подробности на последней странице журнала). Так проще и нагляднее, чем пытаться распределить, скажем, пять баллов между шестью номинантами. Итак, их нужно расставить по ранжиру согласно следующим критериям.

Ездовые качества — главное в автомобиле: как он едет. Вот это, руководствуясь опытом и статьями в ЗР, мы и просим оценить.

Практичность — насколько универсальна машина, как ей подходит определение «на каждый день», хорошо ли она принимает российские условия? Ответы на эти вопросы мы и заложили в критерий «практичность».

Цена/качество — критерий комплексный. Дешевый — не значит лучший! Победит тот, кто точнее соответствует своей цене, условно говоря, предлагает надлежащий товар на каждый потраченный рубль.

Комфорт — имеется в виду и оснащение машины, и удобство посадки, и вообще приятность поездок в целом.

Прогрессивные технологии — в той или иной степени они присутствуют у каждого номинанта, ведь это новейшие автомобили. У кого насыщенность выше? Не забудьте учесть такие параметры, как активная и пассивная безопасность!

Престиж модели — параметр тоже трудно измерить, но понятно, что в условиях сложившегося рынка «вес» марки (а если в классе представлены два «Пежо» или два «Форда», то и модели) играют важную роль при выборе.

Дизайн — самый субъективный критерий для оценки, но при этом очень и очень важный. Любовь с первого взгляда, встреча по одежке, выбор сердцем — это все про стиль, красоту, внешность автомобиля.

Потому что распределять места проще, увлекательней и наглядней.

ПОЧЕМУ ЖДЕМ?

А не надо ждать! Вы, то есть опытные и подготовленные эксперты — наши читатели, готовы? При оценке автомобилей помощью послужат наши публикации. Смотрите приведенный ниже каталог новинок, заполняйте карточку для голосованияи... выигрывайте новенькие автомобили!

Вот теперь — действительно, почему ждем?

ИЗ ИСТОРИИ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

I поколение: 1994–2005, сотрудники редакции выбирают автомобили-победители из числа представленных на очередном автосалоне в Москве.

II поколение: 2005–2007, за лучшие автомобили голосуют читатели ЗР, рассматривая все предложения на российском рынке.

III поколение: 2008-… с этого года мы проводим конкурс среди новинок: читатели выбирают лучшие автомобили, выведенные на рынок в течение 2008 г. Призеры — обладатели Гран-при-2009.

[h3]Это вам, читатели![/h3]

Легко представить себе огорчение читателей, составлявших многотысячное жюри Гран-при, когда в весенних номерах они не нашли каталога «За рулем» — сигнала к началу выбора претендентов на «Золотые пегасы». Ими, как известно, журнал не первый год отмечает самые привлекательные, самые достойные модели российского рынка. Занятие это не из пятиминутных пустышек — угадал, не угадал. Оно требует сравнения информации, осмысления, анализа — проще говоря, работы ума и затраты времени. И тем не менее почти сорок тысяч участников в прошлые годы. Одним только желанием попытать счастья в сопутствующем Гран-при розыгрыше пары иномарок это не объяснишь. Здесь другое.

Интерес к тому, что происходит в автомобильном мире, у нас уже не хобби, не удел узкого круга автофанатов, а своего рода свидетельство компетенции в одной из самых оживленных сфер общения. Где только и кто только не говорит сегодня и не пишет об автомобилях: все обсуждают их достоинства и слабости, сопоставляют, выбирают... Наш Гран-при, ко всему прочему, прекрасная возможность проверить свою осведомленность в этой области и одновременно расширить кругозор. Грех не воспользоваться этим. Так что огорчения читателей по поводу задержки каталога понятны, хотя тревога была напрасной — всего-навсего изменились сроки розыгрыша Гран-при. Это ему на пользу.

Возьмем, скажем, упоминавшийся розыгрыш автомобилей среди членов жюри, с чего, собственно, начинается действо. Отныне имена их обладателей мы будем узнавать не в разгар лета, а в канун Нового года, когда везение становится еще и новогодним подарком. Чем плохо? Но есть кое-что и поважнее, во всяком случае для нынешнего розыгрыша: в нем участвуют не две машины, как в предыдущем, а целых пять! Такого еще не случалось. Вот они перед вами: пять новеньких, только что сошедших с конвейера «Рено-Логан».

Между прочим, московский завод «Автофрамос», откуда мы получили новые «логаны», закупленные для призеров, имеет к нашему Гран-при, можно сказать, прямое отношение. Два года назад фирма «Рено» получила эту награду в номинации «Прорыв года» за организацию полномасштабного производства «Рено-Логан».

Цвет и комплектация автомобилей могут не совпадать с изображенными на фото.

Пять автомобилей «Рено-Логан» — в подарок читателям!

Заполняйте карточку для голосования — и выигрывайте!

Гран-при За рулем 2009

Выбирайте лучших

41 премьера

[h3]МАЛЫЙ КЛАСС[/h3]

Открывают каталог новинок, как обычно, небольшие автомобили — их также принято называть городскими или малым классом. Название менее важно, чем суть: это практичные машины, адресованные в первую очередь молодым горожанам. И горожанкам, если вы тоже верите, что автомобили бывают женские и… все остальные. Три из пяти машин представлены в этом году, а «Мазда-2» и симпатичный римейк ФИАТ-500, сыграв в 2007-м премьеры в Европе, нынче вышли и на российский рынок. Все номинанты побывали на страницах «За рулем», а при желании вы успеете посмотреть на них живьем на Московском салоне MMAС —2008 в «Крокусе» (см. с. 20).

101 Аlfa-Romeo Mi To. 155 л.с., 215 км/ч, передний привод, ? 19 000–22 000 (прим. 700 000–800 000 руб.). ЗР, 2008, № 9.

102 Chevrolet Aveo. 84–101 л.с., 170–175 км/ч, передний привод, 311 200–475 800 руб. ЗР, 2008, № 4, 8.

103 FIAT 500. 72–100 л.с., 150–180 км/ч, передний привод, от 555 000 руб. ЗР, 2007, № 9.

104 Mazda 2. 103 л.с., 168–188 км/ч, передний привод, 424 000–549 000 руб. ЗР, 2008, №7.

105 SEAT Ibiza. 70–105 л.с., 163–189 км/ч, передний привод, 405 000–575 000 руб. ЗР, 2008, № 7.

[h3]КОМПАКТ-КЛАСС[/h3]

Самый популярный класс в 2008-м оказался небогат на премьеры. Всего три марки вывели на российский рынок новые модели. Франко-итальянский союз представлен долгожданной «Линией» (уже российского производства), новым «Пежо-308» (кандидат на выпуск строящимся под Калугой предприятием) и двумя практичными грузопассажирскими моделями, про которые хочется сказать: два каблука пара. Все автомобили представлены на салоне MMAС —2008.

201 Citroen Berlingo. 90–110 л.с., 160–170 км/ч, передний привод, 515 000 — 606 500 руб. ЗР, 2008, № 3, 8.

202 FIAT Linea. 120–150 л.с., 182–210 км/ч, передний привод, от 460 000 руб., ЗР, 2007, № 7.

203 Peugeot Partner Tepee. 90 л.с., 160 км/ч, передний привод, от 515 000 руб., ЗР, 2008, № 3, 8.

204 Peugeot 308. 120–150 л.с., 188–213 км/ч, передний привод, от 498 000 руб. ЗР, 2008, № 6, 8, 9.

* Публикация запланирована.

[h3]СРЕДНИЙ КЛАСС[/h3]

Вот уж где разнообразие марок, так это в среднем классе: шесть машин — шесть стран происхождения, если считать «двойное гражданство» «Волги-Сайбер». В то же время назначение класса (и в пир, и в мир, и в добрые люди) сказывается на общности конструктивных подходов: пять новинок имеют базовый кузов седан. Обратимся к кандидату №306: это абсолютно новый для российского автопрома продукт, выведенный на рынок интересным и многообещающим маркетинговым ходом. Имя «Волга» много значит и ко многому обязывает; хорошо бы новому носителю повторить успех тезки полувековой давности. По сведениям на момент подготовки номера, все шесть номинантов ожидались на салоне MMAС-2008.

301 Audi A4. 143–265 л.с., 208–250 км/ч, передний или полный привод, 1 081 500–1 725 500 руб. ЗР, 2008, № 6, 7.

302 Citroen C5. 127–215 л.с., 198–224 км/ч, передний привод, 689 000–1 470 000 руб. ЗР, 2008, № 5, 9.

303 Honda Accord. 156–201 л.с., 212–227 км/ч, передний привод, 811 000–1 000 000 руб. ЗР, 2008, № 6, 9.

304 Renault Laguna. 115–170 л.с., 192–220 км/ч, передний привод, 694 625–1 008 650 руб. ЗР, 2007, № 11, 2008, № 10*.

305 Subaru Forester. 150–230 л.с., 184–214 км/ч, полный привод, 923 600–1 303 600 руб. ЗР, 2008, № 5.

306 Volga Siber. 141–143 л.с., 200 км/ч, 540–600 тыс. руб. ЗР, 2008, № 7, 9.

[h3]БИЗНЕС-КЛАСС[/h3]

Респектабельность — одно из определяющих свойств автомобилей, составивших эту группу. Оно подразумевает и просторные салоны, и довольно высокие динамические качества, и единственный, как правило, тип кузова. Часть машин уже продается, «Шкода» и «Хёндай» выходят на рынок осенью. Все пять номинантов представлены на Московском автосалоне.

401 Сadillac CTS. 210–307 л.с., 225–249 км/ч, задний или полный привод, 1 206 242–1 423 364 руб. ЗР, 2008, № 7.

402 Hyundai Genesis. 290 л.с., 240 км/ч, задний привод. ЗР, 2008, № 8.

403 Jaguar XF. 238–416 л.с., 250 км/ч, задний привод, 1 900 000–3 160 000 руб. ЗР, 2008, № 7, 9.

404 Nissan Teana. 182–249 л.с., 200–210 км/ч, передний привод, 838 500–1 233 400 руб. ЗР, 2008, № 8, 9.

405 Skoda Superb. 125–260 л.с., 201–250 км/ч, передний или полный привод, от 790 тыс. руб. ЗР, 2008, № 8.

[h3]ВСЕДОРОЖНИКИ КОМПАКТНЫЕ[/h3]

Они открывают большую вседорожную группу, о популярности которой красноречиво говорит число премьер. Их набралось столько, и таких значимых, что нам пришлось ради удобства голосования и четкости классификации разделить вседорожники на четыре сектора. Производители активно осваивают новые ниши, результат перед вами: почти половина каталога, 18 новинок представлены во вседорожных классах!

В первом, компактном, — так называемые кроссоверы, которым мы уделяем немало места в журнале. Кроме того, все машины можно поглядеть и потрогать на MMAС —2008. Универсальность, практичность, прогресс, а для одного из пяти («Тигуан») еще и российское производство — вот собирательный портрет компактных машин 4х4.

501 Ford Kuga. 136 л.с., 182 км/ч, полный привод, 880 000–960 000 руб. ЗР, 2008, № 6.

502 Jeep Cherokee. 177–205 л.с., полный привод, 1 206 400–1 230 000 руб. ЗР, 2008, № 1.

503 Renault Koleos. 150–170 л.с., 173–186 км/ч, полный привод, от 870 000 руб. ЗР, 2008, № 5, 8.

504 Volkswagen Tiguan. 150–170 л.с., 192–210 км/ч, полный привод, 904 000–1 053 550 руб. ЗР, 2007, №12, 2008, №10*

* Публикация запланирована.

[h3]ВСЕДОРОЖНИКИ КОМПАКТНЫЕ (ПРЕМИУМ)[/h3]

Машины примерно того же размерного класса, что и предыдущая группа, но входящие в сегмент премиум, что видно и по «весу» марок, их имиджу, и по цене. Здесь самые свежие премьеры, которые наверняка будут благожелательно приняты рынком — в силу собственных качеств и, не в последнюю очередь, моды. Всю четверку экспонируют на Московском салоне.

601 Audi Q5. 170–265 л.с., 204–232 км/ч, полный привод, ЗР, 2008, № 9.

602 Infiniti EX. 302 л.с., 231 км/ч, полный привод, 1 600 800–1 702 400 руб. ЗР, 2007, № 12.

603 Mercedes-Benz GLK. 224–272 л.с., 210–230 км/ч, полный привод, 1 609 500–1 720 500 руб. ЗР, 2008, № 9.

604 Volvo XC60. 185–285 л.с., полный привод, 1 400 100 — 1 696 800 руб. ЗР, 2008, № 6.

[h3]ВСЕДОРОЖНИКИ СРЕДНИЕ[/h3]

Ступенькой выше — следующая размерная группа, в которую вошли прецедентные французские машины (первые вседорожники концерна PSA), новичок японской марки с американского рынка, корейский вседорожник и самая свежая новинка «Мицубиси», о которой мы успели впервые написать только в разделе «Новости» этого номера. Чуть более крупные машины — и несколько более широкие возможности, в том числе в качестве «рабочих лошадок». Сомневаетесь? Поспорим на выставке, где представлены все эти новинки.

701 Citroen C-crosser. 160–170 л.с., 195–200 км/ч, полный привод, 963 500–1 142 500 руб. ЗР, 2008, № 6, 8.

702 Honda Pilot. 257 л.с., 180 км/ч, полный привод, 1 400 000–1 500 000 руб. ЗР, 2008, № 9.

703 Hyundai ix55 (Veracruz). 260 л.с., 190 км/ч, полный привод, примерно 1 500 000 руб. ЗР, 2008, № 8.

704 Mitsubishi Pajero Sport. 170 л.с., 180 км/ч, полный привод. ЗР, 2008, № 9.

705 Peugeot 4007. 156–170 л.с., 200 км/ч, полный привод, от 963 500 руб. ЗР, 2006, № 12.

[h3]BСЕДОРОЖНИКИ БОЛЬШИЕ[/h3]

От так называемых «профессиональных» вседорожников до автомобиля, которому производитель придумал собственный класс SAV (речь о БМВ Х6), собрал класс больших машин 4х4. Престижные, просторные, многофункциональные, имиджеобразующие. Их способности на бездорожье уходят на второй, если не третий план, большинству суждено ездить только по асфальту. Таковы реалии рынка, на который в этом году выходит великолепная пятерка. Разумеется, представленная и на MMAС —2008.

801 BMW X6. 235–407 л.с., 210–250 км/ч, полный привод, 2 543 400–3 191 400 руб. ЗР, 2008, № 6, 9.

802 Chevrolet Tahoe. 239 л.с., 192 км/ч, полный привод, 1 746 700–1 898 000 руб. ЗР, 2008, № 9.

803 Infiniti FX. 307–390 л.с., 228–250 км/ч, полный привод, 1 952 600 — 2 476 700 руб. ЗР, 2008, № 7, 10*.

804 Lexus LX570. 367 л.с., 220 км/ч, полный привод, 3 450 000–3 570 000 руб. ЗР, 2008, № 2.

805 Mazda CX-9. 277 л.с., 181 км/ч, полный привод, 1 557 000–1 582 000 руб. ЗР, 2008, № 8.

* Публикация запланирована.

[h3]ЛЮКС-КЛАСС[/h3]

Совершенно особая категория автомобилей, королевский класс. Здесь имидж, престиж важнее всего! Премьеры редки, поэтому столь заметным оказалось появление БМВ 7-й серии — автомобиль справил публичную премьеру в Москве на Красной площади задолго до официальной презентации на Парижском автосалоне. В соперники новейшей баварской «семерки» мы номинируем машины самых престижных марок. Купе «Бентли» и «Роллс-Ройс» продаются с 2008 года, причем тираж первых ограничен всего пятью сотнями, которые планируется реализовать до 2010 года. Три новых машины для Самых Важных Персон — кто же лучший?

901 Bentley Brooklands. 537 л.с., 296 км/ч, задний привод.

902 BMW 7 Series. 245–407 л.с., 245–250 км/ч. ЗР, 2008, № 8.

903 Rolls-Royce Phantom Coupe. 460 л.с., 240 км/ч, задний привод.

В этом году мы вынуждены ограничиться представленными выше классами. Конечно, есть еще спортивные автомобили, среди которых, несомненно, блеснут новейшая «Порше-911 Каррера» (см. материал в этом номере) или, скажем, БМВ-M3. Увы, новинок не так много, и за неимением места мы ставим точку на девяти классах. Выбирайте лучших!

[h3]ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ >>>[/h3][h3]ЗАПОЛНИТЬ КАРТОЧКУ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ >>>[/h3]