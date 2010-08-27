В Красноярске сняли на видео агрессивного водителя, который начал «учить» соседа по потоку хорошим манерам за неаккуратное, но вынужденное перестроение. ГИБДД обещала разобраться с ретивым воспитателем.
В преддверии третьего ежегодного фестиваля «ЖиФест», который состоится уже в это воскресенье в Национальном конном парке «Русь» (Ленинский район, Московская область), «За рулем» собрал в одном материале традиционную пятерку тюнинг-проектов.
В России С-сегмент сдувается: из-за спада продаж ряд моделей даже покинули наш рынок. Но Kia Ceed словно не чувствует кризисных времен — спрос на него стабильно высок. В конце лета модель второго поколения передает эстафетную палочку новому Сиду. И «За рулем» делится первыми впечатлениями о горячей новинке.
«За рулем» выяснил, как изменился характер переднеприводного кроссовера Renault Kaptur с появлением кнопки отключения системы стабилизации.
АВТОВАЗ нужно сравнивать. Чтоб не спал.
На автосалонах, подобных Московскому, сравнения приходят невольно. Понятно, стратегии ведущих мировых производителей и техники настолько разные, что сопоставлять их неуместно. К продукции же Волжского автозавода по понятным причинам относимся особенно ревностно, вот ее сравниваем. Не с конкретными моделями — с общим уровнем, достигнутым лучшими. Да, отстали здорово, но — догоняем?
Замечательный маркетинговый ход предпринял АВТОВАЗ накануне открытия автосалона — подвел итоги всенародного конкурса на лучшее название перспективного автомобиля. И понятно, что посетители сайта «За рулем» заинтересовались: как же выглядит тот, что «на базе „Калины“, что из себя представляет? (Здесь и далее автор будет „оглядываться“ на вопросы и мнения, поступающие на наш форум.) Обладая журналистским правом раньше других осмотреть все, что участники привезли на автосалон, памятуя об этом вопросе, на стенде Тольяттинского автозавода искали глазами машину, нареченную Granta.
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