АВТОВАЗ нужно сравнивать. Чтоб не спал.

На автосалонах, подобных Московскому, сравнения приходят невольно. Понятно, стратегии ведущих мировых производителей и техники настолько разные, что сопоставлять их неуместно. К продукции же Волжского автозавода по понятным причинам относимся особенно ревностно, вот ее сравниваем. Не с конкретными моделями — с общим уровнем, достигнутым лучшими. Да, отстали здорово, но — догоняем?

Lada R90

Lada R90Lada R90
Lada R90

Замечательный маркетинговый ход предпринял АВТОВАЗ накануне открытия автосалона — подвел итоги всенародного конкурса на лучшее название перспективного автомобиля. И понятно, что посетители сайта «За рулем» заинтересовались: как же выглядит тот, что «на базе „Калины“, что из себя представляет? (Здесь и далее автор будет „оглядываться“ на вопросы и мнения, поступающие на наш форум.) Обладая журналистским правом раньше других осмотреть все, что участники привезли на автосалон, памятуя об этом вопросе, на стенде Тольяттинского автозавода искали глазами машину, нареченную Granta.

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