Trade-in: экономия времени и безопасность или потеря денег и отсутствие гарантии

Как ни крути, в России нынче время клиента: хочу — в салон пойду машину покупать и свою сдам в trade-in, хочу — на auto.ru буду продавать, а захочу — отправлюсь на рынок и решу все свои проблемы разом. Мне лично ближе первый вариант. Но я свое мнение никому не навязываю, давайте вместе разберемся — где и как выгоднее и проще купить или продать автомобиль.

Trade-in по-русски

Продать купленное

На исходе рабочего дня вдруг позвонил муж: «Собирайся и пулей ко мне, я в салоне, твою машину продал!» — после таких слов я на автомате выглянула в окно. Да нет, стоит она, маленькая. Но послушно завершила дела и отправилась в автосалон. Trade-in — слово для меня знакомое, что к чему поняла сразу.

Супруг решил обменять мой Opel Corsa на новую машину. Естественно, с доплатой разницы в цене. Я уже не раз так поступала. Когда впервые привезла в салон сдавать «пятнашку», знакомые смотрели на меня с недоумением: «Тебя ж там надуют, ты зачем деньги-то теряешь? Выставь на рынок и жди!» Но ждать мне не хотелось, к тому же и новая машина меня ждать не собиралась… А потеряла я тогда не так уж много — тысяч пять-десять максимум. Зато сколько времени и нервов сэкономила: одновременно сделала два дела: продала старую машинку и купила новую.

Сегодня ситуация еще более интересная. Дилерам нужно как-то привлекать клиента. Скидки и подарки — история хорошая, но народ к ней уже попривык, а вот бонус при продаже старой машины — это что-то новенькое. Так, если рыночная цена моей Corsa (2007 г.в., пробег 45 тыс. км) — 380–385 тыс. руб., то салон ее принял за 410 тыс. Естественно, эти деньги идут сразу в зачет новой машины, пощупать ты их не успеваешь. И хотя на круг выходит вроде та же скидка на новое авто, психологически это приятно. К тому же снятие машины с учета ГИБДД — в подарок.

В Европе по системе трейд-ин продается 80% автомобилей. России пока до этой цифры далеко

— Принимаются к зачету почти все автомобили — в принципе, нет ограничений ни по возрасту, ни по пробегу, ни по марке, — говорит старший менеджер одного из отделов trade-in Андрей Малышев. — Если где-то не приняли вашу старую «шестерку», найдите другой салон или сдайте ее по госпрограмме утилизации. Нам главное, чтобы автомобиль не имел нарушений геометрии кузова, был исправен и юридически чист.

Кстати, когда я говорю «новый автомобиль» — это не значит, что он совсем новый. По системе trade-in можно купить в том же салоне и подержанный, просто он будет новым для вас. Все произойдет в одном месте, цивилизованно и, что немаловажно, безопасно (момент передачи денег в нашей стране меня всегда напрягал).

Если новая машина вам не нужна, можно сдать авто и на комиссию. Тогда сумма, которую вы получите, чуть «полегчает». Например, та же Corsa, сдай я ее на продажу, принесла бы мне рыночные 385 и ни копейкой больше. Если же авто продается по предложенной вами цене, то комиссия составит от 5 до 10%. Деньги за автомобиль вы сможете получить сразу после реализации. Условия договора зависят от фирмы и индивидуальны для каждой машины. Но, повторимся, любому дилеру прежде всего интересно стимулировать продажу новых моделей...

Формула цены автомобиля с пробегом

Стоимость конкретного автомобиля на рынке только кажется более привлекательной. Разве можете вы быть уверенным в том, что там продается машина, идентичная той, что стоит в салоне? Одна маленькая деталь может на несколько тысяч как увеличить, так и уменьшить цену авто. Чего стоят дополнительные опции: подогрев сидений и руля, обогрев зеркал и стекол, противотуманки, датчики дождя, парктроник, звуковое оборудование и т.д., не говоря уже о тюнинге.

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ давно разработал методику расчета стоимости автомобиля, в ней множество позиций и факторов. Сегодня ее используют большинство дилеров.

Trade-in по-русски

Сдавая дилеру автомобиль, надо иметь при себе:

Если автомобиль не снят с учета:

ПТС; Свидетельство о регистрации; Паспорт гражданский; Талон техосмотра (если есть); Сервисную книжку (если есть); Руководство (если есть); Ключи, 2 комплекта (для некоторых автомобилей 3 комплекта); Второй комплект резины (если есть); Нотариально заверенную доверенность на сотрудников компании для снятия с учета.

Если вы сняли автомобиль с учета в ГИБДД самостоятельно, то, соответственно, доверенность и свидетельство не нужны, но тогда придется предоставить транзитные номера.

Trade-in по-русски

У меня все получилось четко, быстро и красиво. Но, вполне возможно, что в своей радости от обретения нового авто я не заметила каких-то подводных камней. Поэтому решила поговорить о них с человеком здравомыслящим и внимательным — адвокатом Сергеем Радько

Проблема В чем суть Что делать Трейд-ин — официальная купля-продажа, значит, предстоит волокита с документами Мы продаем свой старый автомобиль и покупаем новый, поэтому никакого обмена (в юридическом смысле!) здесь нет. А это означает — старый автомобиль продается, что влечет за собой возникновение обязанности отчитаться за эту сделку (точнее, за полученный от нее доход) перед налоговыми органами. Тут-то как раз и могут пригодиться документы о продаже старого автомобиля. Требовать от дилера составления договора купли-продажи, тщательного заполнения всех документов. Нужно ответить на требования налоговой службы В любой момент вы можете получить требование федеральной налоговой службы о предоставлении декларации и уплате налога на доход. Все документы о продаже старого авто надо сохранять у себя три года. Доход после сдачи машины в трейд-ин необходимо декларировать А) владел машиной больше трех лет Если имущество было в собственности три года и более — при его продаже доход вообще налогом не облагается. Б) владел машиной меньше трех лет В этом случае доход налогом облагается, но вы имеете право на налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей от доходов. К тому же можно уменьшить сумму своего дохода от продажи автомобиля на сумму, за которую он был приобретен. А поскольку за время использования автомобиль, естественно, дешевеет, полученный от его продажи доход будет меньше стоимости, за которую он был ранее приобретен, поэтому платить налог будет не с чего. А) подавать декларацию не требуется. Б) подать налоговую декларацию, в которой указать стоимость автомобиля при покупке и сумму, вырученную за продажу. Приложить все документы: первый договор купли-продажи и договор с дилером о сделке трейд-ин. В трейд-ин автомобиль принимают по ценам ниже рыночных Автомобиль, который дилер заберет в счет оплаты нового, будет им продаваться, поэтому он должен пройти полную предпродажную подготовку, включающую в себя небольшой косметический ремонт, мойку, полировку кузова, химчистку салона и прочие операции для придания ему товарного вида. Да и по технической части подержанный автомобиль зачастую требует некоторых вложений. А чтобы дилеру в накладе не остаться — все свои расходы и некоторую прибыль он извлекает путем максимального снижения цены подержанного автомобиля при его выкупе. Пройдите по нескольким дилерам, сравните цены, обязательно с учетом комплектации автомобилей. Не устроит — продавайте самостоятельно. Цена выкупа меняется в процессе сделки Сначала вам назовут приблизительную цену. Однако никакого письменного обязательства дилеры не дают, за счет выявленных недостатков, возросших расходов по предпродажной подготовке автомобиля и его реализации и т. п. цена действительно может снизиться. Совет прежний, однако учтите, что в процессе торга с потенциальным купателем на рынке цена тоже может измениться.

Trade-in по-русски

Купить сданное

И все же, несмотря на все минусы trade-in, я бы не пошла сегодня на рынок, только чтобы продать автомобиль на пару тысяч дороже. Хотя, наверное, для кого-то «рыночный вариант» — возможность сэкономить. Ведь кто-то же покупает те машины, которые мы продаем. На днях позвонила моя подруга Алена и рассказала забавную историю. Как всем порывистым девушкам, ей вдруг срочно захотелось сменить свой синенький Fusion на рыжий Qashqai. Но денег на новую машину в той комплектации, что была жизненно необходима подруге, не хватало. Расчет был на деньги от продажи Fusion и банковскую помощь. Сказано — сделано: сдав свой автомобиль на комиссию и обежав несколько банков, Алена нашла подходящий вариант кредита по разумным ставкам и отправилась выбирать автомобиль. Она знала, чего хочет — не больше двух лет, полный «фарш» и яркий цвет. Ну и главный критерий, конечно, цена. В расчете на определенную сумму, Алена довольно долго обходила салоны, предлагающие подержанные авто, но свою «ласточку» так и не нашла. Возвращаясь из очередного вояжа по дилерам, наша автомобилистка наткнулась на то, что искала, прямо у себя во дворе. Хозяин сидел за рулем. «Не продаете, случайно?» — напрямую спросила Аленка. «Уже почти продал! Подписал договор с салоном неподалеку. Сдаю в трейд-ин, буду новый брать!». Алена тут же отправилась в автосалон на соседнюю улицу и заявила, что купит эту машину, как только она появится у них на предпродажной подготовке. И, надо сказать, стоимость Qashqai даже после «предпродажки» была в рамках Алениных возможностей. Документы оформили за один день, на учет в ГИБДД бонусом поставили. А с продавцом, как оказалось, живущим в соседнем подъезде, они теперь дружат. Вот, ТО вместе проходили...

Классический трейд-ин — приобретение автомобиля у дилера той же марки, что и сдаваемый. По-русски все иначе

Сейчас скажете: опять сладкая малина, и во вторичке одни бонусы... Пожалуй, и этот момент стоит обсудить с Сергеем Радько. Итак...

Сергей Радько:

Сергей Радько

— Безусловно, такая покупка имеет множество явных плюсов: надраенный до блеска автомобиль стоит на чистой стоянке (а не в ржавом гараже), на него имеются все документы (а не «забыты дома» продавцом), есть возможность проверить историю обслуживания конкретного автомобиля, провести тест-драйв, осведомиться о порядке очередного регламентного обслуживания, примерных ценах на работу и запчасти, попросить загнать автомобиль в цех и самостоятельно осмотреть его, можно сравнить автомобиль с его новыми аналогами, стоящими рядом, — как правило, выглядят они почти одинаково (чудеса автохимии делают свое дело), а приятная цена еще раз подталкивает к принятию решения о покупке именно подержанного автомобиля. Однако и здесь есть несколько моментов, которые порой могут стать минусами...

Проблема В чем суть Что делать Вызывает сомнения юридическая чистота автомобиля Автомобиль всегда лучше приобретать у дилера, а не у хозяина автомобиля через посредничество дилера во избежание всевозможных проблем (например, притязания супругов в части раздела общего имущества при расторжении брака, долги собственника и пр.). Из документов нужно понять, кто продает автомобиль — сам дилер, который в качестве собственника вписан в ПТС, либо собственник по договору комиссии с дилером. Надо уточнить, не продавался ли автомобиль в кредит — ведь если кредит выплачен не был, банк имеет право обратить взыскание на автомобиль вне зависимости от того, у какого собственника он находится. Дилеры принимают у потенциальных покупателей в трейд-ин старые автомобили всех марок, а не только тех, которыми сами торгуют В таком случае грамотно проверить техническое состояние автомобиля у дилера, скорее всего, не получится. Ведь он не специализируется на данной марке, а значит, и подготовка такого авто к продаже будет заключаться лишь в придании ему привлекательного внешнего вида, без вмешательства в его техническую часть. Целесообразно приобретать подержанный автомобиль у дилера, специализирующегося на продаже и обслуживании этой же марки. Именно такой вариант предусматривает классический трейд-ин. Гарантия на покупаемый автомобиль истекла Если срок гарантии, установленный заводом-изготовителем на новый автомобиль, уже истек, особых обещаний от дилера ждать не стоит. Хотя многие из них зачастую весьма пристально проверяют автомобили и дают покупателю некоторые гарантии — например, на ходовую часть, кузов, замененные при предпродажной подготовке детали и т. п. Вопрос о гарантии на покупаемый автомобиль надо обязательно задать дилеру. И самое главное (в очередной раз повторим) — нужно внимательно прочитать все предлагаемые на подпись документы и договора, содержание которых не всегда может соответствовать тем убедительным речам, которыми опытные менеджеры завлекают покупателя.

Стимул к развитию — отмена двойного НДС

Среди факторов, сдерживающих развитие трейд-ин в России, было двойное налогообложение. Государство дважды изымало НДС при продаже одного и того же автомобиля. Первый раз — когда он сошел с конвейера, а второй — при его перепродаже. В результате дилерам приходилось дополнительно включать 18% в стоимость подержанных машин или оформлять приобретаемый second-hand «на баланс» подставного физического лица. Теперь согласно поправкам в Налоговый кодекс РФ, вступившим в силу 1 апреля, этот налог взимается только с разницы в стоимости между ценой выкупа и ценой новой продажи.

Trade-in по-русски

Плюсы trade-in

Петер Кроншнабель, президент BMW Group Россия:

Петер Кроншнабель

— Основные преимущества услуги трейд-ин можно кратко сформулировать следующим образом: это удобство, экономия времени и безопасность сделки.

Во-первых, за клиентом всегда закреплен менеджер отдела автомобилей с пробегом, который будет консультировать его по всем вопросам. Во-вторых, официальный дилер предлагает перевести средства за автомобиль клиента в счет нового сразу, независимо от сроков его последующей продажи. И последнее, при заключении трейд-ин-сделки отсутствует необходимость встречи с порой «сомнительными» покупателями, а также многочисленные показы автомобиля и отвлекающие звонки.

Во всем мире услуга трейд-ин является общепринятой нормой при покупке нового автомобиля именно благодаря ее неоспоримым преимуществам.

Татьяна Казакова, заместитель генерального директора «Страхового магазина „Эксперт“:

Татьяна Казакова

— Приобрести подержанный автомобиль в кредит дороже и сложнее, чем новый. Но сейчас банки вводят принципиально новые схемы работы с клиентом, такие как покупка trade-in и buy-back, продлевают сроки кредитования и снижают уровень требований к кандидату в заемщики.

Для банков приоритетны сделки, заключенные с участием автосалонов. В этом случае и покупатель получает больше гарантий относительно качества приобретаемого им авто с пробегом, и банк охотнее выдает средства на его покупку. Однако многие организации начинают работать и со сделками между физическими лицами. Минусом в этом случае являются дополнительные риски, а значит ставки по кредиту выше.

Среди плюсов покупки подержанного автомобиля в кредит — возможность приобрести автомобиль в сжатые сроки при минимальном объеме собственных средств, оперативный сервис в кредитных организациях и, конечно, гарантии, предоставляемые продавцами-салонами на автомобили с пробегом.

Trade-in по-русски

Минусы trade-in

Андрей Топтун, начальник отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ»:

Андрей Топтун

— Самый главный плюс этой системы — экономия времени. Очень удобно — можно в один день сдать старый автомобиль, а уехать на новом. Получается, что нет периода «безлошадности», ну или он сведен к минимуму.

Основной минус — меньшая сумма, получаемая за автомобиль. А к тому же, мне непонятно, декларирует ли дилер полную стоимость автомобиля? Если полную стоимость и передаваемый автомобиль находился в собственности менее трех лет, то придется уплатить налог с продаж. Правда, при частных перепродажах сумма обычно не превышает размера налогового вычета.

Сергей Сомов, генеральный директор Группы компаний «СВОИ»:

Сергей Сомов

— Плюсом классического трейд-ина является приобретение официального автомобиля у официального дилера, а также гарантия юридической чистоты сделки и отсутствие риска попасть на покупателя-мошенника.

Однако все, что сейчас предлагается под вывеской «трейд-ин», — серьезно видоизмененная система. То есть клиент может сдать любой автомобиль и купить новый любой другой марки. Кроме этого, в трейд-ин сдаются автомобили, которыми владел не один человек, что, разумеется, уже не является трейд-ином в классическом определении. Кстати, о вариантах вернуть новый авто дилеру описали по ссылке.

Буду честным, в трейд-ине продаются и принимаются автомобили, которые сняты с гарантии производителя не год и не два. Подтвердить своевременное прохождение ТО для таких автомобилей очень сложно, а порой невозможно. Значит, гарантировать технически исправное состояние агрегатов уже нельзя.

В зачет по трейд-ину автомобиль принимается по существенно заниженной стоимости. На трудно продаваемые автомобили дисконт за «выкуп» может достигать 40–50%. Согласитесь, если не горит покупка нового автомобиля, то можно спокойно продать автомобиль по рыночной стоимости. Есть над чем задуматься. В результате получается, что трейд-ин — хорошо, а трейд-ин по-русски — не очень.