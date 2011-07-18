Lada теперь с ГЛОНАССом

В России начались продажи моделей Lada Kalina и Priora, оборудованных отечественной навигационной системой. В понедельник вице-премьер правительства России Сергей Иванов лично ознакомился и остался доволен работой российского прибора на автомобиле Lada Kalina универсал.

Устройство инкорпорировано в приборную панель между спидометром и тахометром. Кнопки переключения навигации находятся на рычажке дворников. Для периодического обновления карт предусмотрен USB-вход, который расположен прямо на приборной панели. Стоимость дополнительной опции составляет 13 тысяч рублей как для Kalina, так и для Priora.

ГЛОНАСС-навигатор на Lada Kalina ГЛОНАСС-навигатор на Lada Kalina

Особенность российской навигационной системы заключается в том, что она использует две группировки стратегических спутников: отечественный ГЛОНАСС и систему GPS, которая принадлежит министерству обороны США. В будущем планируется подключиться и к европейской системе спутников «Галилео».

ГЛОНАСС-навигатор на Lada Kalina Вице-премьер Сергей Иванов знакомится с моделью Lada Kalina, обородуванной ГЛОНАСС-навигатором

По словам Иванова, в данный момент сателлиты ГЛОНАСС покрывают 100 процентов территории СНГ и России и 96 процентов поверхности всей Земли. По заверениям высокопоставленного чиновника, к концу года ГЛОНАСС обеспечит стопроцентное покрытие земного шара.

ГЛОНАСС-навигатор на Lada Kalina Кнопки переключения ГЛОНАСС-навигатора расположены на рычажке дворников

Главная причина, по которой внедрение российских навигационных систем идет с большой задержкой заключается в отсутствии качественных отечественных электронных чипсетов и программного обеспечения.

ГЛОНАСС-навигатор на Lada Kalina Помимо прочего ГЛОНАСС-навигатор работает как бортовой компьютер

Вице-премьер отметил, что, вероятно, с 1 января 2012 года будут введены таможенные пошлины на импортные навигационные приборы, не принимающие сигнал ГЛОНАСС. Иванов также сообщил, что мечтает оборудовать мусоровозы ГЛОНАСС-навигаторами, что позволит вести более тщательный контроль над экологией городов.