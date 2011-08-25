Главные премьеры «Интеравто»: Lada с «автоматом» и Largus

Granta c автоматической коробкой передач и новые версии универсала Largus стали главными новинками «Интеравто»

Новая модель АВТОВАЗа получит четырехступенчатый «автомат» японской марки Jatco. Этот производитель трансмиссий с конца девяностых фактически принадлежит компании Nissan, которая владеет 80% акций Jatco — нетрудно предположить, что коробку передач тольяттинцам «присоветовали» акционеры из Renault. Впрочем, у агрегата модели RE4F03 есть одно бесспорное достоинство — невысокая цена. Ведь эта коробка не относится к числу современных — она была запущена в производство ровно двадцать лет назад, и с тех пор разные ее версии можно встретить на таких моделях Nissan, как Note, Tiida или Almera Classic. Производство Granta с автоматической коробкой передач начнется во второй половине будущего года, а первым покупателям такие автомобили должны поступить на рубеже 2012 и 2013 годов. В те же сроки появятся и «Калины» с АКП — эта модель получит новую коробку в процессе обновления. Сколько будет стоить первая в истории отечественной марки машина с «автоматом» — пока неизвестно.

Селектор АКП Lada Granta Селектор АКП Lada Granta

На выставке «Интеравто» были озвучены цены на две из трех комплектаций модели Granta. Уже в самой простой комплектации, которая будет называться «Стандарт», тольяттинская новинка получит водительскую подушку безопасности и места под крепления детских сидений Isofix — базовая цена такой комплектации составит 229 000 рублей. Основную ставку (по озвученным прогнозам — до 70% продаж) маркетологи АВТОВАЗа делают на среднюю комплектацию «Норма», покупатель которой за 256 000 рублей получит электроусилитель рулевого управления, регулируемую по высоте рулевую колонку, центральный замок, передние электрические стеклоподъемники и бортовой компьютер. Вдобавок бамперы «Нормы» будут окрашены в цвет кузова — в то время как у «Стандарта» они неокрашенные.

Интерьер Lada Granta в коплектации «Люкс» Интерьер Lada Granta в коплектации «Люкс»

Самая дорогая комплектация «Люкс» включает в себя подушку безопасности для переднего пассажира, обогрев передних сидений и раздельную спинку заднего, электростеклоподъемники всех дверей и электропривод зеркал (оснащенных также подогревом), кондиционер и антиблокировочную систему тормозов. Из ласкающих глаз особенностей можно назвать легкосплавные колесные диски (диаметром 14 дюймов), окрашенные в цвет кузова зеркала и молдинги на дверях. Точная цена этой комплектации пока не определена — но представители завода упоминают о том, что базовая цена перевалит за отметку 300 000 рублей.

Lada Granta Lada Granta

Мощность двигателей, которыми будет комплектоваться Granta, — от 80 до 98 л.с. В эти восемнадцать «лошадей» укладываются сразу три силовых агрегата, все объемом 1,6 литра. Это две версии восьмиклапанного мотора — мощностью 80 и 90 сил (первая из них, как обещают представители завода, в смешанном режиме будет расходовать 7,2 литра на 100 км) и шестнадцатиклапанный мотор мощностью 98 л.с. Разгон до сотни у разных версий модели Granta займет от 11,8 до 12,5 секунд. У всех трех версий количество вредных выбросов соответствует стандарту Евро 4. По словам президента ОАО «АВТОВАЗ», сборка новой модели (которая, по мысли ее создателей, должна стать преемницей тольяттинской «классики») может быть организована не только в Тольятти, но и на заводе в Ижевске.

Lada Largus Lada Largus

Второй герой тольяттинской экспозиции — недорогой универсал Lada Largus, построенный на общей платформе с Logan, укомплектованный французским двигателем и имеющий много общего с популярным бюджетным седаном в плане оформления салона. На «Интеравто» были представлены две противоположные версии автомобиля — фургон (объявленная базовая цена на него — 310 000 рублей) и семиместный универсал.

Грузовой отсек Lada Largus Грузовой отсек Lada Largus

Впрочем, в самой дешевой комплектации «Стандарт» (ценой от 342 000 рублей) будет доступна только пятидверная версия, которая будет иметь водительскую подушку безопасности и возможность регулировки рулевой колонки (по высоте). В комплектации «Норма» универсал может похвастаться антиблокировочной системой тормозов, гидроусилителем, передними электростеклоподъемниками и центральным замком. Набор опций, входящих в самую богатую комплектацию «Люкс», практически полностью совпадает с аналогичным списком для модели Granta — за исключением того, что Largus получит регулировку передних сидений по высоте.

Lada Largus Lada Largus

Производство универсалов Largus начнется ранней весной следующего года, к лету с конвейера начнут сходить и фургоны. В автосалоны первые товарные экземпляры поступят в июне и июле соответственно.