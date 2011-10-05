Пограничный инцидент: дуплет холостыми

Даже если страна, в которую вы отправились, не требует въездной визы, при переходе границы будьте особенно бдительны. Насколько это важно мы убедились на собственном горьком опыте.

В понедельник утром стартуем двумя экипажами по трассе М3 в Украину, где предстоит тест-драйв кроссоверов (см. ЗР, 2011, № 7). Третья машина должна присоединиться в Киеве. Первые полторы сотни километров летим на всех парах – отличное настроение, шоссе тоже классное, трафик почти нулевой. За Калугой покрытие резко ухудшается, фуры тормозят нас порой до 40 км/ч, а двухполоска не позволяет обгонять даже на тех нечастых отрезках, где это разрешено правилами. В районе Брянска – ремонт дороги, ползем с пешеходной скоростью. К часу дня, преодолев полтысячи верст, достигли пограничного перехода «Троебортное – Бачивск». Если на кордоне очередь из фур, не пугайтесь: легковушки проходят по отдельному коридору.

Российских номеров по дороге в Одессу мы почти не встречали. Пара лихачей обошла нашу колонну, но вскоре мы видели их в компании ДАИ у обочины.

Наши погранцы серьезны: «Цель поездки? Что везем? Ждите в машине». Короткий досмотр, печати в загранпаспортах (российские «клеймить» нельзя, иначе они перестают действовать!), и перед нами Украина. Первой на контроль въезжает «Шкода»: Юра Тимкин расслабленно машет мне из-за руля – скоро будем кушать борщ с галушками!

Но тут к «Йети» спешит стройный брюнет в камуфляже. И началось: водитель распахивает двери и вынимает сумки, демонстрирует содержимое бардачка. «Откройте багажник, а сами убирайте все на место», – командует Камуфляж. Запыхавшийся коллега повинуется, а когда подходит к открытому багажнику, улыбка сползает с его лица. Вопрос, словно окрик: «Это что тут у вас? Машину в сторону!».

Мой «Сузуки» въезжает на линию досмотра через минуту.

– Вы к нам на отдых?

– Вообще-то, по работе. Тест-драйв. Журналисты из Москвы.

– Вот как? Ну, ожидайте.

Разрешенная скорость на автомагистралях Украины – 130 км/ч. Превышение на 20 км/ч сулит штрафом в размере до 340 гривен (1200 рублей), свыше 50 км/ч – до 680 гривен (2350 рублей) или наказание общественными работами – до 40 часов.

Пока суть да дело, потихоньку пробираюсь к «Йети». Юра и фотограф Костя Якубов ошарашивают: «В багажнике нашли два патрона от охотничьего ружья». Что за ерунда?! Ведь мы проверяли автомобили перед дальней дорогой: запаска, литр масла на всякий пожарный… Откуда же они взялись? Наше удивление замечают. Когда я возвращаюсь к «Сузуки», возле нее уже дежурит Камуфляж.

– А вы что же, знакомы?

– Да, это наши друзья, тоже журналисты, едем вместе.

– Вот как? Ожидайте.

Сейчас и меня начнут трясти, подумал – и ошибся. «Сузуки» поспешно выпихивают с пункта досмотра без лишних вопросов. Добро пожаловать в Украину… Встаем в ста метрах от границы, отсюда нам видна «Шкода». Спустя четыре (!) часа шлагбаум поднимается, и мы бросаемся навстречу товарищам: ну что там, что?!

В Одессе почти на каждом оживлен- ном перекрестке на светофоре установ- лена зеленая стрелка: значит, можно поворачивать направо на красный.

Коллеги раздраженно пожимают плечами – да ничего! Прознав, что мы имеем отношение к прессе, пограничники сникли. Оно и ясно: вероятность срубить легкий рубль растаяла (кстати, украинские стражники нередко ходят на нашу территорию к тетенькам-менялам), зато нарисовалась перспектива скандала. Судя по выражению лица Камуфляжа, на которого орал, отведя в сторонку, начальник, патроны «зарядили» не в ту машину. Но не скажешь же теперь: извините, мол, ошиблись адресом.

Потом таможня мучительно долго заполняла какие-то протоколы на украинском: «Как это будет по-нашему?» – чесали затылки хлопцы в погонах, битый час делали ксерокопию Юриного паспорта, фотографировали трофеи… Теперь гражданина России Тимкина ждет заочное судебное разбирательство, которое наверняка закончится ничем.

Независимо от его исхода, учтите наш невеселый опыт. Не теряйте концентрации, не обманывайтесь улыбками проверяющих, не оставляйте их наедине с вашей машиной – если вас куда-то пригласят, в ней должен находиться кто-то из своих. Это несколько повысит шансы избежать неприятных сюрпризов – хочется думать, редких.