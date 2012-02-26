Nissan Patrol: отставить реквием!

Внедорожнику Nissan Patrol исполнился 61 год. Отмечать день рождения легенды внедорожного жанра нас позвали на Байкал.

Счетчик в Nissan Patrol обнулился — и пошел по новому кругу. Нынешнее поколение сильно отличается от предшественника. Был бы я буддистом, то сказал бы — это близкая к оригиналу реинкарнация. С радостью или грустью, это нужно принять. Новорожденный еще помнит свою прошлую жизнь. В ней он шел путем верного слуги и был военным без войны. В двадцатом веке такие машины были нужны человеку, который после двух мировых войн разлепил глаза, вдохнул глубже воздух свободы и стал шире смотреть на мир. Извечная человеческая тяга к покорению стихии сообщилась четырем колесам.

4 — 1960 Patrol

Свое движение по Земле Nissan Patrol (Safari — в Японии) начинал с экзотических регионов. Он был пионером в австралийских пустынях, его 85-сильный движок одним из первых нарушил тишину высокогорного Непала и Индии. Индонезия и Папуа-Новая Гвинея стали более интересны читателям «Нейшенл джиографик» благодаря этой машине. Затем был призыв в миротворческий контингент ООН. Экспедиции, экспедиции, экспедиции… И самое главное — отдельно маленькое счастье первооткрывателя с хайджеком и палаткой в багажнике.

8 — 1988 Patrol

13 — 1998 Patrol GR

New Nissan Patrol, Sicily 2004.

Так было, пока под капотом жил «рядный» мотор, сзади отрабатывал неровности неразрезной мост, а передний привод жестко подключался рычагом из кабины. По пятому «Патрулю» можно было сверяться с внедорожной классикой, как сверяют мировое время по атомным часам. И вот новый Patrol: дорогие материалы и тщательно подогнанные детали салона. Пассажиров порадует качественный звук, светлая кожа, мультимедийная система с навигатором и отдельными мониторами для задних пассажиров. Чистый сибирский снег я тщательно стряхиваю, чтобы не замочить белый ворс. Машина умеет следить за разметкой и при ее наличии самостоятельно держится в полосе, активный круиз-контроль упреждает столкновение, а на центральный дисплей выводится картинка 360-градусного периметра.

Без лишнего описания всей этой роскоши добавлю, что внутри мне было так же комфортно, как если бы я сидел в представительском седане. Но тут у одного из наших коллег возник вопрос: «Зачем вы его загнали в какие-то буераки? Разве человек, который отдает под три млн рублей, будет соваться на такой машине в грязь, пачкать белоснежный салон?».

Ну что ему сказать? В какой-то мере он прав. Мне кажется, задача нового Patrol в 9 случаях из 10 — это статус его обладателя. С парковкой на бордюрах и штурмах дачных распутиц мог бы справиться и более дешевый кроссовер. Но даже если всего 10% владельцев нового Patrol будут использовать хотя бы наполовину возможности машины, он должен соответствовать своей истории. И он ей соответствует.

Пусть кого-то воротит от электронно-подключаемой межосевой муфты, независимой подвески и системы курсовой стабилизации, которая адаптируется под режимы движения. Но управлять таким автомобилем намного легче, чем кондовым внедорожником. Электроника четко дозирует тягу. В лесу мы наткнулись на основательно запорошенный след от лесовоза и долго не решались его обновить. Полуметровый слежавшийся сугроб покорился машине с почти 28-сантиметровым клиренсом.

С «понижайкой» и заблокированным задним межколесным дифференциалом внедорожник копает до держака — и влезает в снежную горку. Что и требовалось доказать. Только штатная гидравлическая система выравнивания колебаний кузова (HBMC) на бездорожье нагружает кузов излишней тряской. Зато на разбитой сибирской дороге она же четко гасит поперечную раскачку. Бензиновая «восьмерка» объемом 5,6 литра (405 л.с. и 560 Нм) с утробным воем разгоняет этого мастодонта до сотни за 6,6 секунды (по паспорту). Да это GT-R в тяжелой броне. Но расход топлива, увы, тоже спорткаровский — легко выпивает 25 литров АИ-95, если периодически придавливать правую педаль к полу. В отдалении от АЗС запас хода в 400 километров отбивает желание углубляться в лес. А более экономичный турбодизель пока не предвидится.

Итак, Patrol, встав на одну ступеньку с такими кичливыми моделями, как, например, Cadillac Escalade, не потерял своей силы. Для рыболовов и охотников и прочих любителей приключений цена от 2,7 млн рублей становится запретительным барьером. Теперь Patrol соревнуется с Toyota Land Cruiser за место на парковке перед шикарным рестораном. Судя по всему, кое-что получается — за прошлый год было продано 2843 «Патруля».