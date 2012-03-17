Покоряем лёд на Mazda MX-5 Aori

Несмотря на то, что Mazda не самый автоспортивный производитель (ни участия в Формуле-1, ни раллийной славы), в России только Mazda устраивает регулярные соревнования для журналистов и поклонников марки.

В 2010 году мы участвовали в летней гонке на треке Мячково «Zoom-Zoom Challenge», следом были соревнования в Челябинске под эгидой «Mazda Sport Academy», Mazda Sport Cup и вот, в этом году нас встречает Екатеринбург, а гоночная трасса проложена по льду замёрзшего озера.

В этот раз бессменный лидер «маздовских» гонок Олег Кесельман устроил приятный сюрприз. Прошедшие в финал команды получили именитых тренеров: Левятов, Козанков, Шульмейстер, Черевань, Сотников, Грязин — всё легенды российского автоспорта!

Mazda MX-5 Aori Mazda MX-5 Aori

Герой дня — Mazda MX-5 выпускается уже давно и хорошо известна: задний привод, четырехцилиндровый атмосферный мотор мощностью 160 л.с. Но в нашей версии это Aori, похудевший на 120 кг родстер. Из машины убрали «лишнее» сиденье, обшивку и прочие бесполезные вещи вроде аудиосистемы. Из стандартного оборудования осталась только печка, усилитель руля и АБС. Кроме того была переработана подвеска, и изменены углы установки колес. В итоге и без того прогнозируемый и приятный в управлении автомобиль стал еще дружелюбней и интересней в управлении. Участвующий в гонке Aori был обут в дорожные шины Michelin X-Ice north 2, что с одной стороны сдерживало гонщиков на максимальной скорости, с другой заставляло вести машину более точно.

Олегом Кесельманом был создан и необычный трек с дублирующим прохождением поворотов в конце длинной прямой. Общая длина трассы составила 1200 метров с 10-ю поворотами.

Конфигурация трассы Конфигурация трассы

Первый день тренировки. Вкатываемся в машину и трассу. Несмотря на задний привод, считающийся более сложным в управлении на льду, Aori легко стабилизируется под сброс газа и прогнозируемо дрифтит в повороте. Но просто «чисто» проехать кольцо будет мало. Для прохождения квалификации нужно оказаться чуть лучше среднего. Из 25 автожурналистов в финал попали 12.

Несмотря на улучшающиеся круг за кругом результаты, и то, что за мной ни разу не выезжал тягач, вызволявший «самых смелых» из снежного плена, квалификацию я не прошел, увы. На этом моя гонка окончилась, оставалось наблюдать и болеть за коллег. В одной из команд оказался наш внештатный сотрудник Кирилл Качнов, которого наши читатели знают по рубрике «Спорт», а в другой — Сергей Воскресенский, опытный испытатель из журнала «За рулем».

Борьба на трассе Борьба на трассе

Кроме отечественных автожурналистов в финале приняли участие две австралийских команды, и, если на тренировках они постоянно улетали в сугробы, то к итоговой гонке подтянулись и проехали чисто. Победителем стала команда с Сергеем Воскресенским. Кроме того Сергей поставил лучшее время трассы.

Призеры гонки Призеры гонки

Стоит отдать должное австралийским коллегам, они летели через пол мира не только ради участия. Причиной было желание одержать реванш из-за прошлогоднего поражения. В 2011 году на подобной, но международной гонке, российская команда в тяжелой борьбе вырвала победу именно у австралийцев. Но в этот раз в финальной гонке, «наши» снова не оставили австралийцам шансов.