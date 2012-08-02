На недавно открывшейся в Подмосковье единственной российской трассе мирового уровня Moscow Raceway закончился пятый этап, пожалуй, самого необычного автомобильного соревнования — Mazda Sport Cup. Принять участие в этой автогонке фактически могли все желающие.

Стать автогонщиком никогда не поздно и никому не рано — пожалуй, эта фраза наиболее точно характеризует соревнование Mazda Sport Cup, которое российское представительство знаменитого японского бренда проводит уже третий год.

Принять участие в этом автомобильном состязании может любой владелец Mazda. И если его водительские навыки действительно окажутся на высоте, то у него есть вполне реальный шанс почувствовать себя настоящей звездой автогонок.

Каждый год через кубок Mazda проходит около тысячи человек.А до этого еще был Zoom-zoom Challenge, который познакомил с автомобильным спортом в общей сложности около 15 тысяч водителей.

Кто-то из них после этого уже не мыслит свою жизнь без автогонок, а для кого-то это стало одним из самых запоминающихся событий в жизни. Ведь Mazda Sport Cup в действительности —упрощенная модель настоящих автогонок, и, к примеру, обливание шампанским и кубки для победителей на здесь такая же традиция, что и на гонках Formula One.

Mazda Sport Cup состоит из 5 отборочных этапов, в каждом из которых участвует 10 команд. Этапы проходят на гоночных трассах в Нижнем Новгороде, Казани и Москве. В финал проходит 10 быстрейших команд, которые соревнуются в формате двухчасовой очной командной гонки на трассе в Смоленске. Руководителем и главным судьей гоночной части мероприятия является Олег Кесельман, мастер спорта, чемпион России и СССР и директор Mazda Sport Academy.