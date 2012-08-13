Renault Duster против SsangYong Actyon

В представлении большинства автолюбителей кроссовер – почти что джип. Правда, и по цене такой автомобиль – это уже не совсем легковушка, а нечто большее. Однако, слава богу, не все свято верят в то, что железный конь должен стоить, как чугунный мост.

«Рено-Дастер» – ярчайшее тому доказательство: более доступного кроссовера на рынке просто нет! Ближе всех к французской машине подобрался корейский «Сан-Йонг-Актион», который недавно к тому же обзавелся недорогим бензиновым мотором. Чем не повод сравнить дешевый автомобиль с доступным?

«Рено-Дастер», от 449 000 руб., КАР от 5,48 руб./км vs «Сан-Йонг-Актион», от 745 000 руб., КАР от 8,40 руб./км

Кто нерусский?!

Несмотря на иностранные эмблемы, и французская машина, и корейская имеют российское происхождение: «Дастер» выпускается в Москве, а «Актион» – во Владивостоке. А пикантность ситуации заключается в том, что дилеры «Рено» берут мзду за доставку автомобиля в шоу-рум, а продавцы «Сан-Йонга» как-то обходятся без этого, хотя машину везут через всю Россию. Ну да ладно.

Можно до пены у рта спорить о том, кто же лучше выглядит – «Дастер» или «Актион», но мы за внешность не судим: на вкус и цвет фломастеры разные. Оба хороши по-своему. «Рено», безусловно, получился куда более оригинальным – его точно не спутаешь с какой другой машиной. Мощные пороги, соединяющие огромные раздутые колесные арки, «подшитые» снизу практичным черным пластиком короткие бамперы, обещающие хорошую проходимость, – «Дастер» выглядит нарочито брутально, в нем чувствуется стиль, основательно замешенный на утилитарности. Хороша и своеобразная решетка радиатора, протянутая между угловатыми фарами, которая кому-то напомнит всенародный «Москвич-412», а кому-то редкую «Лянчу-Фулвиа-Спорт-Загато».

Внешность «Актиона» более интеллигентна и сдержанна, в нем нет провокации, но есть гармония. Над дизайном машины корпели стилисты из ателье «Италдизайн» и выкорпели вполне ладный автомобиль, которому малость не достает индивидуальности. Да, корейскую машину не спутаешь с каким-либо другим кроссовером, однако на фоне одноклассников он ничем особенным не выделяется. Может, так и должно быть?

Бедненько, но чистенько

Прямолинейная внешность «Дастера» предвосхищает незамысловатый интерьер: машина словно предупреждает о том, что ждать шикарного убранства в ее салоне не стоит. Единственная примета роскоши – это кожаная «мебель» в самой дорогой комплектации. Все остальное – откровенная жесткая пластмасса, из которой отлита центральная и дверные панели – в общем, все то, что окружает водителя и пассажиров. Однако выглядит это все настолько честно, что обезоруживает совершенно: критиковать «Рено» за его напускную простоту совсем не хочется.

А вот к эргономике придраться можно. Передние сиденья удобны, а боковая поддержка ненавязчива, но адекватна. Однако регулировка по высоте водительского кресла происходит за счет потягивания железной рукоятки с одновременным отрывом пятой точки от подушки, что не совсем удобно. Есть и другие печальки. Скажем, рулевая колонка не регулируется по длине, а зеркала настраиваются «выкрутасом», который по какой-то нелепой случайности притулился под рычагом стояночного тормоза. Да и обзор в «недоношенные» наружные зеркала заднего вида весьма посредственный. Наконец, кнопка клаксона по французской традиции находится в торце правого подрулевого переключателя, о чем вспоминаешь лишь в тех случаях, когда в ответ на похлопывание ступицы руля машина невозмутимо молчит.

Внутренности «Актиона» продуманы на порядок лучше. С точки зрения стиля, быть может, он и проигрывает «Рено», однако если говорить об эргономике, то «кореец» выглядит почти безупречным – особенно на фоне «француза». Правда, в наиболее бюджетных комплектациях рулевая колонка тоже не умеет «вытягивать шею», однако это легко поправить, выбрав версию побогаче. Зато регулируемое по высоте кресло водителя положено даже самым дешевым «Актионам». Материалы отделки, конечно, тоже далеки от премиума, но в целом интерьер кажется богаче. К тому же после рестайлинга кроссовер разжился новой приборной панелью, весьма и весьма симпатичной.

С заботой о домашних

Оба кроссовера оказались весьма гостеприимными, однако есть несколько нюансов, осложняющих жизнь пассажиров «Дастера». В первую очередь это связано с удобством посадки. Нужно обладать хорошей координацией движений, чтобы проникнуть на диван, не запачкав брюки. Сделать это непросто: дверь словно находится в провале, образованном выпяченным порогом и надутым задним крылом, которые бывают чистыми только тогда, когда машина покидает ворота мойки. В остальное же время эти важные элементы кузова окутаны грязью: при проезде даже самой незначительной лужи они норовят испачкаться. Но стоит только попасть внутрь – и жизнь тотчас же налаживается: даже высокие пассажиры не почувствуют себя стесненными.

Но «Актион» с точки зрения пассажирских перевозок все же выглядит предпочтительнее. В него и уместиться проще, и находиться внутри комфортно: места хватит даже на троих. Но двоим будет лучше: можно и центральный подлокотник организовать, и спинку отрегулировать.

Везут же некоторые!

В базовой комплектации «Дастер» лишен разрезной задней спинки – в отличие от «Актиона». Впрочем, «французу» это вполне можно простить: все равно эту машину практически никто не заказывает «голой». Форма трюма близка к идеалу, а в разложенном состоянии погрузочная площадка растягивается почти на два метра. В недостатки разве что можно записать высокую погрузочную высоту и абсолютно дурацкую шторку багажника, которая не сворачивается, а складывается провисанием, при этом еще и норовит рухнуть вниз при каждом удобном случае.

Грузовая площадка «Актиона» с разложенным салоном чуть короче, чем у «Рено», зато она заметно ровнее. Правда, у «Сан-Йонга» пространство трюма попирают колесные арки, но это не сильно ограничивает его грузовые возможности. В общем, паритет.

К общему знаменателю

Оба кроссовера могут оснащаться как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Но мы все же приведем наших дуэлянтов к общему знаменателю и будем ориентироваться на модификации с бензиновыми двигателями объемом 2 литра и механическими коробками, поскольку «Дастер» с «автоматом» может быть только переднеприводным, а у «Актиона» АКП пока что полагается исключительно дизельным моторам.

Даже будучи 1,6-литровым, «Рено» ездит весьма неплохо. Однако два литра делают машину универсальнее: с мощным мотором «Дастер» уверенно чувствует себя на трассе, поскольку на скоростях за сотню разгон происходит куда более ощутимо. Отсутствие понижающего ряда французы компенсировали короткой первой передачей, которая выкручивается очень быстро. Так что владельцам «Рено» придется приучать себя трогаться со второй – по ощущениям она здесь как первая.

Если верить ощущениям, то «Сан-Йонг» разгоняется чуть более активно. Впрочем, в цифрах он вряд ли одолеет «Рено»: преимущество в 14 сил скорее сглаживает разницу в весе, нежели укорачивает секунды до сотни. Но у «Актиона» коробка более ровно «нарезана» на передачи (в обоих автомобилях по шесть ступеней), а четкость переключений чуть повыше. А если динамики бензиновой версии не хватает, можно оборотиться в сторону дизельных моторов, наиболее мощный из которых развивает внушительные 175 сил и наделяет машину весьма впечатляющими ходовыми качествами.

Безопасность – превыше всего

Никто не требует от кроссовера повадок спортивного автомобиля – вождение семейной машины должно успокаивать, а не будоражить. Управляемость должна быть безопасной, а не азартной, и все это вполне вписывается в канву «Дастера». Он не блещет остротой реакций, но в то же время не напрягает отсутствием обратной связи, хотя от довольно тяжелого руля можно было бы ожидать большего. Он не стесняется крениться в поворотах, но делает это довольно осторожно. В общем, старается лишний раз не раздражать. Зато на высокой скорости он отлично держит прямую, с которой его не могут сбить даже весьма значительные неровности. Однако задний привод в режиме «Авто» подключается с большой задержкой, меняя характер управляемости в самый неподходящий момент. Эту проблему может сгладить ESP, занесенная в список опций, но оснащенные системой стабилизации машины пока что заказать, увы, нельзя.

Философия «Актиона» весьма близка той, что проповедует «Дастер»: это безопасность, подчеркнутая спокойным характером управляемости. Взаимопонимания с машиной достичь совсем несложно: «Сан-Йонг» едет так, как от него этого и ждешь. Уровень обратной связи на руле вполне достойный, а крены в поворотах можно назвать умеренными. ESP отсутствует лишь в базовых комплектациях, а полный привод работает более адекватно.

Далеко ли до трактора

Обе машины по умолчанию переднеприводные: задний мост подключается лишь в момент пробуксовки передних колес. Муфту, которая руководит этим процессом, можно принудительно заблокировать, однако панацеей это не будет: при активных действиях на бездорожье велик шанс ее перегреть, оставшись без полного привода.

Несмотря на то что «Дастер» и «Актион», по большому счету, не рассчитаны на активные поползновения за пределами асфальта, кое на что они все же способны. Особенно хорош «Рено»: у него и клиренс выше, и передние свесы меньше, и углы въезда значительнее. Пожалуй, мало кто из кроссоверов по части оффроуда сможет составить конкуренцию «французу».

Водителю «Актиона» идти за трактором придется не слишком далеко: он значительно уступает «Дастеру» по части внедорожной геометрии, да и почти три лишних центнера не лучшим образом сказываются на проходимости.

Нам любые дороги дороги

Весьма вероятно, что через несколько лет о всепрощающей подвеске «Дастера» будут слагать легенды: «Рено» позволяет мчать по любым ухабам с буераками, не снижая скорости и без какого-либо ущерба для шасси: энергоемкость просто потрясающая! При этом и плавность хода кажется весьма достойной – если, конечно, все неровности проходить ходом. Но если держать себя в руках и ездить аккуратно, «Дастер» может показаться жестковатым: он старательно отмечает мелкие неровности. Вот уж воистину: больше скорость – меньше ям!

Даже если не топтать остервенело педаль газа, принуждая машину разгоняться активнее, двигатель все равно поспешит заявить о себе, обнаруживая даже не столько пробелы в шумоизоляции, сколько собственную склонность к караоке. А на засотенных скоростях «Дастер» начинает радостно и громко чесаться о воздух угловатым и высоко поднятым над дорогой кузовом, возмущая законы аэродинамики.

«Актион» ведет себя заметно скромнее. У него и обтекаемость кузова получше, и двигатель потише – правда, последнее утверждение верно исключительно для бензиновых версий: турбодизели акустической скромностью не отличаются. А что касается настроек подвески, то «кореец» не сильно уступает «французу»: нашими дорогами его не испугаешь.

Нет предела совершенству

С точки зрения пассивной безопасности «Дастер», к сожалению, не может считаться отличником: тест “ЕвроNCAP” он прошел на троечку. При фронтальном ударе кроссовер сохранил силовую структуру салона, однако был оштрафован за открывшуюся крышку багажника. Кроме того, столь скромный по нынешним меркам результат во многом объясняется угрозой получения водителем серьезных травм груди при так называемом столбовом тесте. Подобные выкладки справедливы для машины с двумя фронтальными подушками безопасности, меж тем у машин московского розлива базовой комплектации соответствует только водительский эйр-бэг, а подушку для пассажира можно обрести в комплектациях «Экспресьон» и «Привилеж», доплатив 4000 рублей, – либо же получить ее в самой дорогой версии «Люкс-Привилеж». А вот система стабилизации хоть и значится в прайс-листе (13 000 руб.), однако заказать ее можно будет не ранее осени.

Новый «Актион» (он же на некоторых рынках проходит как «Корандо») до сих пор не проходил испытаний на безопасность. Однако можно ожидать, что с ней будет все в порядке: в базе есть ABS и фронтальные подушки безопасности, однако в более богатые комплектации записана система стабилизации, а также боковые эйр-бэги и шторки – для «Дастера» последние недоступны в принципе.

Удар рублем

Цена – это самый главный аргумент в пользу «Рено»: входная цена в 449 000 рублей – это сущий демпинг. И хотя за эти деньги предлагается скудно оснащенная версия с 1,6-литровым мотором «на руке» и передним приводом, это все равно полноценный универсальный автомобиль с не самым тухлым мотором и сносной городской проходимостью. Так ведь и с полным приводом «Дастер» ненамного дороже: он начинается с отметки ниже полумиллиона.

С двухлитровым мотором «француз» стоит 582 тысячи – сразу с трансмиссией 4х4. А если пожертвовать приводом на заднюю ось, можно получить версию с «автоматом» – и при этом даже немного сэкономить. Досадно, что полный привод не сочетается с АКП. А самый дорогой «Дастер» в комплектации «Люкс-Привилеж» оценивается в 681 тысячу рублей.

«Актион» же только начинается с 745 тысяч за базовую версию с мотором 2 литра и передним приводом, а полноприводная машина стоит минимум 829 000 руб. Дизельные версии на 50 тысяч дороже. Да, по меркам класса цена весьма умеренная, однако на фоне французских щедрот корейская машина меркнет.

МЫ РЕШИЛИ:

Поскольку мы уже не в первый раз общаемся с «Дастером», нам известно, что его обворожительно низкая цена не позволила французам опустить планку: это разносторонне одаренный и очень универсальный автомобиль, который все равно был бы чрезвычайно популярен, даже если бы стоил значительно дороже. Да, в нем обнажена бюджетная сущность, но она ничуть не портит впечатление от машины.

«Актион» в целом немного опередил «Рено», уступив при этом по части проходимости и ценообразования. Но если вы готовы доплатить за салон с неплохой отделкой и на порядок более человечной эргономикой и если для вас имеет значение комфорт пассажиров, то «Сан-Йонг» выглядит более привлекательно. Кроме того, в отличие от «Дастера», который растянул очередь к себе на год с лишним, овладеть «Актионом» можно без утомительного ожидания.